Как не попасть в РНП из‑за одной просрочки поставки

Но закон вовсе не требует автоматического включения в реестр при любом нарушении сроков. Ключевой критерий, которым руководствуются и ФАС, и суды, — это добросовестность поведения поставщика, а не сам факт расторжения контракта. При этом важно понимать, что никаких «связей в ФАС» или «исключения через неделю» не существует — любые подобные предложения являются откровенным мошенничеством. Защита возможна только через правильно выстроенную правовую позицию и сбор убедительных доказательств.

Последствия внесения компании в РНП крайне серьёзны. Помимо блокировки доступа к госзакупкам по 44-ФЗ и участию в большинстве закупок по 223-ФЗ на два года, компания сталкивается со сложностями при получении банковских гарантий и кредитов, ухудшением деловой репутации и проблемами с возвратом обеспечения заявки.

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) — это официальный список контрагентов, допустивших серьёзные нарушения при заключении или исполнении контрактов, заключённых по результатам закупок в рамках 44-ФЗ , 223-ФЗ и иных правовых актов. Сведения включаются туда по решению антимонопольного органа, а не по воле заказчика. На практике процедура запускается в двух основных случаях: когда победитель уклонился от заключения контракта либо когда контракт уже исполнялся, но затем был расторгнут из-за существенных нарушений со стороны подрядчика.

Пошаговая инструкция: от первых признаков просрочки до полной защиты от РНП

Шаг 1. Понимаем правовые рамки: когда просрочка действительно ведёт в РНП

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если поставщик допустил существенное нарушение его условий (ч. 9 ст. 95 44-ФЗ, п. 2 ст. 523 ГК РФ). Применительно к поставке это прежде всего неоднократное нарушение сроков либо однократная, но существенная просрочка, в результате которой заказчик утратил интерес к товару. Однако сам по себе факт просрочки не является автоматическим основанием для включения в РНП. ФАС и суд обязаны установить, имело ли место недобросовестное поведение поставщика: умысел, грубую небрежность, безразличие к исполнению обязательств. Ключевая правовая позиция Верховного Суда РФ (п. 41 Обзора от 28.06.2017): при отсутствии умысла на уклонение и наличии мер к заключению и исполнению контракта включение в РНП является недопустимой мерой.

Шаг 2. Анализируем характер просрочки: что суды признают основанием для отказа во включении в РНП

Судебная практика 2025–2026 годов выработала чёткие критерии, при которых просрочка НЕ ведёт в РНП. Просрочка минимальна и не повлекла негативных последствий. Если задержка составила всего несколько дней, а заказчик не понёс существенных убытков, суды часто отказывают во включении в реестр, указывая на несоразмерность меры ответственности. Поставщик принимал все разумные меры для исполнения. Суды признают добросовестным поведение, когда подрядчик регулярно вёл переписку с заказчиком по всем вопросам, пытался исправить недостатки (даже если не успел), открыто признавал проблемы и предлагал решения, а задержка была вызвана объективными причинами (болезнь субподрядчиков, погодные условия, сбои в работе электронных площадок). Заказчик сам создавал препятствия. Если имеются доказательства того, что заказчик не предоставлял необходимую документацию, игнорировал запросы или иным образом затруднял исполнение, это снимает вину с поставщика.

Шаг 3. Первая помощь: что делать немедленно при угрозе просрочки

Как только вы понимаете, что сроки могут быть сорваны, включайте режим активной письменной фиксации. Ваша задача на этом этапе — задокументировать три обстоятельства: Вы не уклоняетесь от исполнения. Регулярно направляйте заказчику письма с отчётами о ходе выполнения работ, фото- и видеофиксацией, промежуточными актами. Вы готовы исполнить или уже исполнили. Доказательства готовности к отгрузке, акты приёмки, уведомления о завершении работ. Причины срыва объективны либо вызваны действиями самого заказчика. Это ключевой пункт. Собирайте документальные подтверждения: справки о погодных условиях, заключения о форс-мажоре, переписку, доказывающую, что заказчик не передал необходимую документацию.

Шаг 4. При получении уведомления об одностороннем отказе заказчика

Если заказчик уже направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта, не игнорируйте его. Закон предусматривает право поставщика на «исправление» ситуации: в течение 10 дней с даты получения уведомления вы можете устранить нарушения, и тогда отказ теряет силу. Что делать в этот период: Немедленно свяжитесь с заказчиком письменно, подтвердив получение уведомления.

Представьте конкретный план устранения нарушений с указанием сроков.

Приступайте к устранению в максимально короткие сроки, фиксируя каждый шаг.

Если невозможно устранить из-за объективных причин — предоставьте подтверждающие документы. Срок на устранение может быть сокращён до 5 дней по решению заказчика, если выявленные недостатки были неотразимы.

Шаг 5. Параллельное оспаривание: стратегия «двух процессов» после расторжения

Если контракт всё же расторгнут, а заказчик направил сведения в ФАС, необходимо запускать два параллельных процесса. Процесс первый: оспаривание решения заказчика об одностороннем отказе в арбитражном суде. Если суд признает отказ незаконным, основание для включения в РНП отпадает автоматически. Это базовый и наиболее надёжный путь. Процесс второй: защита в ФАС. Антимонопольный орган принимает решение о включении в реестр только после проверки. На заседание комиссии поставщик вправе представлять информацию, документы и объяснения, в том числе свидетельствующие об отсутствии оснований для признания его недобросовестным. Важнейший принцип: ФАС смотрит не на эмоции заказчика, а на наличие вины поставщика и доказанность обстоятельств. Решающее значение имеют документы, сроки, поведение поставщика и доказательства того, что он предпринимал реальные меры к заключению и исполнению контракта.

Шаг 6. Если ФАС вынесла решение о включении — обжалование в суде

Срок обжалования решения ФАС о включении в РНП составляет три месяца с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). При наличии уважительных причин срок может быть восстановлен судом. Основания для отмены решения ФАС могут быть следующими: Решение заказчика об одностороннем отказе признано незаконным арбитражным судом.

ФАС допустила процессуальные нарушения при рассмотрении материалов.

Доказана добросовестность поставщика при формальном нарушении контракта — даже если отказ заказчика признан обоснованным, суд может исключить сведения из РНП, установив отсутствие недобросовестного поведения.

Шаг 7. Доказательства, которые помогут убедить суд

Успех в суде напрямую зависит от собранных доказательств. Согласно ч. 2 ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ, основаниями для исключения из РНП могут служить: Доказательства того, что нарушение было допущено по не зависящим от поставщика причинам (форс-мажорные обстоятельства, технические сбои электронных площадок, действия заказчика).

Доказательства того, что поставщик устранил допущенные нарушения и выполнил все обязательства по контракту. На практике в качестве доказательств принимаются: Официальные документы, подтверждающие форс-мажор (справки МЧС, метеосводки, заключения ТПП).

Акты технической поддержки и логи систем, подтверждающие сбои в ЕИС или на электронной площадке.

Вся переписка с заказчиком, подтверждающая добросовестное поведение.

Акт выполненных работ или услуг, подписанный заказчиком (даже с нарушением срока).

Платёжные документы, подтверждающие расчёты.

Фото- и видеофиксация выполнения работ.

Шаг 8. Какие ошибки поставщика почти гарантируют попадание в РНП

Избежать реестра невозможно, если допущены следующие ошибки: Отсутствие переписки и уведомлений. Молчание в ответ на претензии заказчика — верный путь в РНП.

Просрочка без фиксации причин. Если не объяснять причины задержки письменно, ФАС посчитает, что их не было.

Игнорирование требований заказчика. Даже если требования кажутся необоснованными, ответ должен быть развёрнутым и аргументированным.

Вера в устные договорённости. Всё, что не зафиксировано письменно, не имеет юридической силы.

Слишком позднее начало защиты. Многие компании начинают собирать доказательства уже после получения уведомления от ФАС, когда поезд ушёл.

Шаг 9. Если включение уже произошло: досрочное исключение из РНП

По общему правилу, информация из РНП исключается автоматически по истечении двух лет с даты размещения в реестре (ч. 9 ст. 104 44-ФЗ). Никакие дополнительные действия со стороны компании не требуются. Однако досрочное исключение возможно только через суд. По статистике 2024–2025 годов лишь 25–30% попыток досрочного исключения заканчиваются успешно — это сложная юридическая битва, требующая профессиональной подготовки. Досрочное исключение возможно при: Признании незаконным решения заказчика об одностороннем отказе — тогда отпадает основание для включения в РНП. Признании незаконным решения ФАС — если антимонопольный орган допустил процессуальные нарушения или не доказал недобросовестность. Доказательстве добросовестности поставщика при формальном нарушении контракта — суд может признать включение в РНП несоразмерным или необоснованным.

Шаг 10. Специфика РНП по 223-ФЗ