Вывод денег из ООО: какие способы законны, а какие могут привести к ответственности

Когда бизнес сталкивается с падением выручки, долгами или угрозой закрытия, у собственника возникает вполне понятный вопрос: как забрать деньги из компании и не создать себе дополнительные проблемы?

На практике именно в этот момент предприниматели иногда начинают использовать схемы, которые внешне похожи на обычные хозяйственные операции. Компания выдает заем собственнику, выплачивает повышенную премию, арендует у него помещение, перечисляет деньги за консультационные или управленческие услуги, продает имущество связанному лицу.

Проблема не в самом факте выплаты денег собственнику.

Проблема возникает тогда, когда хозяйственная операция используется как прикрытие для вывода активов, не имеет разумной деловой цели или оставляет компанию без возможности рассчитаться с кредиторами.

Особенно опасна такая ситуация, когда у ООО уже есть задолженность перед бюджетом, банками, работниками или контрагентами. Тогда обычная на первый взгляд выплата собственнику может стать предметом проверки, спора с кредиторами или требования о возврате имущества.

Поэтому вопрос нужно ставить не «как вывести деньги из ООО», а «каким способом собственник может получить деньги из бизнеса законно и при этом не поставить под угрозу компанию и себя лично».

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.