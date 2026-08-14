Вывод денег из ООО: какие способы законны, а какие могут привести к ответственности

Когда бизнес сталкивается с падением выручки, долгами или угрозой закрытия, у собственника возникает вполне понятный вопрос: как забрать деньги из компании и не создать себе дополнительные проблемы?
На практике именно в этот момент предприниматели иногда начинают использовать схемы, которые внешне похожи на обычные хозяйственные операции. Компания выдает заем собственнику, выплачивает повышенную премию, арендует у него помещение, перечисляет деньги за консультационные или управленческие услуги, продает имущество связанному лицу.
Проблема не в самом факте выплаты денег собственнику.
Проблема возникает тогда, когда хозяйственная операция используется как прикрытие для вывода активов, не имеет разумной деловой цели или оставляет компанию без возможности рассчитаться с кредиторами.
Особенно опасна такая ситуация, когда у ООО уже есть задолженность перед бюджетом, банками, работниками или контрагентами. Тогда обычная на первый взгляд выплата собственнику может стать предметом проверки, спора с кредиторами или требования о возврате имущества.
Поэтому вопрос нужно ставить не «как вывести деньги из ООО», а «каким способом собственник может получить деньги из бизнеса законно и при этом не поставить под угрозу компанию и себя лично».
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Дивиденды: основной способ получить прибыль от бизнеса
Если собственник хочет забрать именно прибыль компании, наиболее очевидный механизм, выплата дивидендов.
Но для этого недостаточно просто увидеть положительный остаток на расчетном счете.
Деньги на счете могут быть получены в качестве аванса от покупателей, займа, кредита или предназначаться для исполнения уже существующих обязательств. Все это не превращает их автоматически в прибыль, которую можно распределить.
Кроме того, для ООО установлены ограничения на распределение прибыли. В частности, общество не вправе принимать решение о выплате прибыли, если на момент принятия решения оно отвечает признакам банкротства или такие признаки возникнут в результате выплаты. Ограничения также связаны со стоимостью чистых активов общества.
Поэтому схема «на счете есть 20 млн, значит можно забрать 20 млн дивидендами» юридически не работает.
Дивиденды должны выплачиваться из прибыли и с соблюдением установленных законом условий.
Зарплата собственнику и директору
Если участник одновременно работает в компании, он может получать заработную плату.
Но зарплата должна соответствовать реальным трудовым отношениям. Собственник не может просто назвать любой перевод на личный счет «зарплатой» и тем самым снять вопросы к операции.
На практике значение имеют должность, трудовые обязанности, размер вознаграждения, регулярность выплат и их соответствие фактической деятельности.
Особенно странно выглядит резкое увеличение зарплаты или премии непосредственно перед возникновением крупного долга, проверкой или банкротством компании.
Если бизнес стабильно работает и руководитель получает обычное для его должности вознаграждение, ситуация одна. Если же почти все свободные деньги внезапно уходят собственнику под видом премии, а компания остается без средств для расчетов, риски значительно выше.
Заем от компании собственнику
Еще один распространенный вариант, деньги выдаются участнику по договору займа.
Сам по себе такой договор не запрещен. Но заем предполагает, что деньги когда-нибудь должны вернуться.
Поэтому имеет значение не только наличие подписанного документа, но и его реальное исполнение.
Стоит задать несколько вопросов:
на какой срок выдан заем;
предусмотрен ли процент;
когда должны возвращаться деньги;
есть ли обеспечение;
способен ли заемщик исполнить обязательство;
происходят ли реальные возвратные платежи.
Если компания регулярно выдает собственнику новые суммы, старые займы не возвращаются, сроки постоянно продлеваются, а затем задолженность списывается, возникает вопрос о реальной цели таких операций.
Верховный суд отдельно указывает, что получение участником экономической выгоды через сделки с обществом само по себе не является автоматически незаконным. Оценивать необходимо конкретные обстоятельства и соблюдение прав других участников.
Поэтому договор займа не является универсальным способом безопасно вывести деньги из ООО.
Аренда имущества собственника
Предприниматель может владеть помещением, автомобилем, оборудованием или другим имуществом и сдавать его собственной компании.
Компания платит арендную плату, собственник получает доход. Нормальная хозяйственная операция.
Но здесь появляется важный вопрос: соответствует ли аренда реальным условиям рынка?
Если компания арендует у собственника склад по обычной рыночной цене и действительно использует его в работе, претензии к самой конструкции отсутствуют.
Если же стоимость аренды существенно завышена, помещение практически не используется, а договор появился в период серьезных финансовых проблем, ситуация выглядит иначе.
То же относится к оплате консультационных, управленческих, маркетинговых и иных услуг.
Компания вправе покупать услуги у своего собственника. Но услуга должна существовать не только на бумаге.
Продажа имущества компании собственнику
Еще один вариант получения денег, покупка собственником имущества у собственной компании.
Например, ООО больше не использует автомобиль и продает его участнику.
Такую сделку нельзя считать незаконной только потому, что покупатель является собственником компании.
Но необходимо обратить внимание на цену, порядок расчетов и экономический смысл операции.
Если автомобиль продается по рыночной стоимости, деньги действительно поступают в компанию и сделка соответствует ее интересам, вопросов существенно меньше.
Если же дорогостоящее имущество передается собственнику за небольшую часть реальной стоимости или вообще без оплаты, ситуация становится гораздо опаснее.
Особенно если одновременно у компании есть непогашенные долги.
Самый рискованный вариант: сначала вывести активы, потом закрыть ООО
Совсем другая история, когда собственник пытается не просто получить прибыль, а сохранить активы для себя и оставить обязательства компании.
Например, у ООО появляются крупные долги. После этого собственник начинает передавать имущество связанным лицам, уступать права требования, продавать оборудование, переводить договоры и клиентов на другое юридическое лицо.
Формально каждый документ может выглядеть как отдельная сделка.
Но если итог один, активы оказываются у собственника или новой компании, а долги остаются у старого ООО, возникает серьезный юридический риск.
Гражданское законодательство запрещает злоупотребление правом и допускает применение последствий, если действия совершены с противоправной целью или причинили вред другому лицу.
Поэтому смена юридического лица сама по себе не решает проблему долгов.
Перевод бизнеса на новое ООО
Это одна из наиболее сложных ситуаций для кредиторов и собственников.
Допустим, старое ООО имеет долги, но продолжать деятельность через него собственник больше не хочет. Создается новое общество.
Само создание нового юридического лица абсолютно законно.
Вопрос возникает тогда, когда вместе с ним фактически переезжает весь бизнес:
сотрудники;
оборудование;
товар;
сайт;
клиентская база;
договоры;
права требования;
бренд;
основные денежные потоки.
При этом старому ООО остается задолженность перед кредиторами.
В такой ситуации суд будет оценивать конкретные сделки и обстоятельства их совершения. Для собственника особенно важно, чтобы передача активов имела нормальное экономическое основание, проходила на понятных условиях и не была направлена на лишение кредиторов возможности получить деньги.
Обналичивание: почему это уже не просто налоговый риск
Самый плохой вариант, когда деньги выводятся из компании через фиктивные операции.
Например, компания перечисляет деньги организации за услуги, которых фактически не было, после чего средства возвращаются собственнику наличными или иным способом.
Подобные конструкции могут создавать сразу несколько проблем: налоговые доначисления, претензии к первичным документам, взыскание убытков и, в зависимости от обстоятельств, уголовно-правовые риски.
Здесь уже бессмысленно искать «безопасную схему обналичивания».
Если операция существует только для того, чтобы деньги покинули компанию, отсутствие реального экономического содержания становится главным риском.
Что проверят, если собственник выводит деньги перед банкротством
Наибольшие проблемы возникают не тогда, когда собственник получает деньги из прибыльного и устойчивого бизнеса, а когда выплаты происходят на фоне финансового кризиса.
Например, компания уже не рассчитывается с контрагентами, имеются исполнительные документы, растет налоговая задолженность, а собственник в этот же период получает крупные суммы, имущество или иные активы.
В таком случае важно уже не только какой документ оформлен, но и что произошло с имущественным положением компании после операции.
Если после выплаты компания продолжает нормально работать и исполнять обязательства, риски одни.
Если после нее фактически нечем платить кредиторам, вопросы будут совершенно другими.
Как вывести деньги из ООО без лишних рисков
Универсальной схемы нет. Но есть простой принцип: каждая крупная выплата собственнику должна иметь понятное юридическое основание, реальное экономическое содержание и не должна превращаться в способ лишить компанию возможности рассчитаться с кредиторами.
Перед операцией стоит проверить:
Есть ли у компании неисполненные обязательства.
Достаточно ли у ООО имущества и денег после выплаты.
Есть ли законное основание для перечисления.
Подтверждается ли операция документами.
Соответствует ли цена рыночному уровню.
Не связана ли операция с предстоящим спором, взысканием или банкротством.
Не передаются ли активы компании лицу, связанному с собственником, без понятной экономической причины.
Если на несколько вопросов ответ вызывает сомнения, сначала нужно оценить последствия сделки, а уже потом перечислять деньги.
Главный вывод
Получать деньги из собственного ООО можно. Выводить активы из компании в ущерб кредиторам, уже совсем другая история.
Дивиденды, зарплата, аренда, услуги, займы и продажа имущества могут использоваться в нормальной хозяйственной деятельности. Но они не должны превращаться в фиктивные конструкции для перемещения денег и активов к собственнику.
Особенно осторожно нужно действовать, когда у бизнеса уже появились долги.
Если компания финансово устойчива, собственник получает предусмотренный законом доход от бизнеса.
Если же денег едва хватает на расчеты с кредиторами, а собственник в этот момент забирает последние ликвидные активы, юридические последствия могут оказаться значительно серьезнее, чем сама сумма выплаты.
Поэтому лучший способ защитить собственника, не искать хитрую схему вывода денег, а заранее выбрать законное основание для выплаты и проверить, как она повлияет на финансовое положение компании.
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