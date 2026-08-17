РНП, 44-ФЗ и 223-ФЗ: что показала новая практика Московского УФАС в 2026 году

Московское УФАС обновило практику закупок за II квартал 2026 года. Разбираем РНП, 44-ФЗ и 223-ФЗ, национальный режим, СРО и риски поставщиков.

Московское УФАС опубликовало обзор правоприменительной практики за II квартал 2026 года. Для участников закупок в нем есть несколько действительно важных сигналов: антимонопольный орган продолжает жестко подходить к нарушениям поставщиков, но одновременно пресекает необоснованные требования заказчиков и попытки расширительно трактовать основания для отклонения заявок.

Особенно интересна практика по включению в РНП, заключению контракта, применению национального режима по 44-ФЗ и 223-ФЗ, требованиям к СРО и подтверждению опыта участников. Эти позиции уже сейчас стоит учитывать компаниям, которые участвуют в государственных и корпоративных закупках.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.

Разберу наиболее показательные дела и главное, что из них следует для поставщика и заказчика на практике.

РНП в 2026 году: ошибка сотрудника уже не выглядит уважительной причиной

Самый жесткий блок практики Московского УФАС касается участников, которые не исполняют обязанности после победы в закупке.

В одном из дел победитель не подписал контракт и не предоставил обеспечение его исполнения в установленный срок. Компания объяснила произошедшее ошибкой ответственного сотрудника.

УФАС такую причину не приняло.

Логика контрольного органа проста: организация работы сотрудников является внутренним вопросом самой компании. Если сотрудник допустил ошибку, это еще не означает наличие обстоятельств, которые объективно препятствовали заключению контракта.

Суд поддержал этот подход. Дело № А40-183532/2025.

Мое мнение: рассчитывать на аргумент «сотрудник забыл» при споре о РНП крайне рискованно.

Для бизнеса участие в закупках должно быть организовано как отдельный процесс с контролем сроков. Нужны как минимум ответственные сотрудники, резервный контроль и фиксация всех действий по заключению контракта.

Иначе обычная внутренняя ошибка может закончиться не просто потерей конкретной закупки, а включением компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Поломка компьютера и проблемы с ЭЦП также не гарантируют защиты от РНП

Похожая ситуация возникла у другого победителя закупки. Компания не успела подписать контракт и сослалась на технические проблемы, в том числе поломку компьютера и электронной подписи.

Московское УФАС расценило эти обстоятельства как предпринимательский риск.

Суды согласились с контрольным органом. Соответствующая позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2026 № Ф05-6654/2026 по делу № А40-207988/2025.

Мое мнение: этот вывод особенно важен для небольших компаний, где вся работа с закупками фактически сосредоточена у одного человека.

Если один компьютер или одна ЭЦП становятся единственным способом подписать контракт, компания сама создает критическую точку риска.

С точки зрения защиты в РНП гораздо сильнее выглядят доказательства объективной невозможности исполнить обязательство, чем ссылка на обычную техническую неисправность.

Даже третьему участнику необходимо следить за закупкой в ЕИС

Еще одна показательная ситуация касается участника, который первоначально занял третье место.

После завершения процедуры участники, находившиеся выше него, выбыли. В результате обязанность заключить контракт перешла к третьему участнику.

Компания контракт вовремя не подписала и ссылалась на то, что не получила информацию о необходимости его заключения.

УФАС указало: участник закупки должен самостоятельно отслеживать информацию в Единой информационной системе в сфере закупок до завершения процедуры заключения контракта.

Несвоевременное ознакомление с информацией в ЕИС не является само по себе уважительной причиной.

Мое мнение: это один из наиболее практичных выводов обзора.

Участие в закупке не заканчивается протоколом с первоначальным определением победителя. Пока процедура не завершена и существует вероятность перехода обязанности на следующего участника, компания должна контролировать ЕИС.

Особенно это важно при крупных закупках, где между определением результатов и заключением контракта может произойти несколько изменений.

Просрочка поставки сама по себе важна, но УФАС оценивает всю ситуацию

Отдельное дело показывает, насколько серьезными могут быть последствия ненадлежащего исполнения контракта.

Заказчик отказался от контракта из-за нарушения срока поставки медицинских реагентов. Дополнительно возникли сомнения в оригинальности продукции: официальный представитель правообладателя не подтвердил поставку через официальных дистрибьюторов, отсутствовали документы об оригинальности товара и подтверждение гарантийных обязательств.

УФАС оценило обстоятельства в совокупности и пришло к выводу о недобросовестности поставщика.

Суды поддержали эту позицию. Речь идет о деле № А40-316026/2024, постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.04.2026 № Ф05-1399/2026.

Мое мнение: в спорах о РНП нельзя рассматривать нарушение изолированно.

Поставщику важно показать не только то, почему возникла просрочка, но и как он вел себя в целом: предпринимал ли меры для исполнения контракта, взаимодействовал ли с заказчиком, имел ли необходимые документы, пытался ли устранить нарушение.

Чем больше дополнительных обстоятельств указывает на недобросовестность, тем сложнее защита.

Поэтому при угрозе включения в РНП позицию необходимо готовить сразу после возникновения конфликта с заказчиком, а не ждать заседания УФАС.

Национальный режим: не каждое отсутствие сведений в реестре позволяет отклонить заявку

Теперь о другой стороне закупочной практики.

При применении национального режима заказчики иногда пытаются использовать формальный подход: если в реестровой записи нет определенной информации, значит, заявка не соответствует требованиям.

Московское УФАС указало, что такой подход работает не всегда.

В частности, необходимо различать подтверждение российского происхождения товара и наличие определенного количества баллов за выполнение технологических операций в России.

Отсутствие информации о количестве баллов в реестровой записи само по себе не означает, что заявку можно отклонить. Сначала необходимо установить, предусмотрено ли для конкретного товара обязательное количество баллов.

Мое мнение: после изменения правил национального режима заказчикам особенно важно проверять требования применительно к конкретному товару.

Нельзя механически переносить требования одного вида продукции на другой. Сначала определяется, распространяется ли соответствующее условие на конкретный товар, а уже потом оценивается соответствие заявки.

Для участника закупки это означает, что формальное отклонение заявки всегда стоит проверять на соответствие конкретной норме, а не только на соответствие общему представлению заказчика о национальном режиме.

По 223-ФЗ заказчик не может придумать новое основание для отклонения заявки

Интересная позиция сформировалась по закупкам по 223-ФЗ.

Участника отклонили из-за отсутствия номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции.

Однако соответствующее основание не было предусмотрено документами закупки.

Московское УФАС признало действия заказчика незаконными. Суд впоследствии поддержал эту позицию: постановление Девятого ААС от 05.05.2026 № 09АП-68611/2025 по делу № А40-151125/2025.

Мое мнение: это сильная позиция для участников корпоративных закупок.

По 223-ФЗ особенно важно сопоставлять три документа:

положение о закупке; конкретную закупочную документацию; требования законодательства.

Если заказчик установил определенный порядок проведения закупки, он должен сам его соблюдать.

Нельзя после подачи заявок фактически дополнить документацию новым требованием и на этом основании отклонить участника.

Завершенный опыт нельзя подтвердить только подписанным договором

Еще одна проблема возникает при оценке опыта участников.

В одной закупке заказчик начислял дополнительные баллы за успешный опыт исполнения аналогичных договоров. Участник представил сами договоры, но документы, подтверждающие их исполнение, отсутствовали.

УФАС указало, что заключенный договор и исполненный договор не являются одним и тем же.

Если документация предусматривает оценку завершенного опыта, участник должен подтвердить именно исполнение обязательств.

Такой подход изложен в решении Московского УФАС от 13.05.2025 по делу № 077/07/00-5724/2025 и поддержан судами.

Мое мнение: компаниям, которые регулярно участвуют в конкурсах по 223-ФЗ, стоит заранее формировать доказательственную базу по каждому значимому контракту.

Хранить только договор недостаточно. В зависимости от условий конкретной закупки могут потребоваться акты, УПД, документы об оплате и другие доказательства фактического исполнения.

Иначе компания может потерять баллы не потому, что у нее нет опыта, а потому, что она не смогла правильно его подтвердить.

Требования к участникам должны быть конкретными

Московское УФАС отдельно рассмотрело ситуацию, когда заказчик потребовал представить документы о соответствии товара, работ или услуг законодательству, но не объяснил, какие именно документы необходимо представить.

Такой подход признан неправомерным.

Участник должен заранее понимать, какие документы нужны и в каких случаях их необходимо представить.

Мое мнение: неопределенность документации является серьезной проблемой именно потому, что она позволяет по-разному трактовать одинаковое требование.

Если заказчик пишет «представить документы, подтверждающие соответствие законодательству», участник не должен угадывать, что именно имелось в виду.

Чем существеннее документ для допуска к закупке, тем более четко он должен быть обозначен в документации.

Неопределенные требования могут привести к ограничению конкуренции

Еще дальше этот подход проявился в деле о закупке ремонтных работ.

Заказчик установил требования к опыту участников, персоналу, материальной базе и финансовым ресурсам, однако не определил конкретные показатели, по которым комиссия должна была оценивать соответствие.

В результате из 12 заявок восемь были отклонены.

УФАС пришло к выводу, что отсутствие измеримых критериев создает возможность субъективного подхода и ограничивает конкуренцию. В действиях заказчика установлено нарушение части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Мое мнение: само по себе требование к опыту или материальным ресурсам еще не означает нарушения.

Проблема возникает тогда, когда заказчик не объясняет, что именно считается достаточным опытом, каким образом подтверждается наличие ресурсов и по каким критериям комиссия принимает решение.

В таких ситуациях участнику имеет смысл оценивать документацию еще до подачи заявки. Если проблема очевидна уже на этом этапе, иногда гораздо эффективнее обжаловать условия закупки, чем потом спорить с результатами рассмотрения заявки.

СРО: старые разъяснения ФАС больше нельзя использовать автоматически

Отдельного внимания заслуживает изменение подхода к закупкам, которые одновременно включают инженерные изыскания и подготовку проектной документации.

Ранее ФАС придерживалась позиции, согласно которой в такой ситуации могло требоваться членство только в СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

В письме ФАС России от 22.05.2026 № МШ/50370-ПР/26 подход был изменен.

Теперь при закупке комплекса проектно-изыскательских работ необходимо учитывать членство участника:

в СРО в области инженерных изысканий;

в СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

При этом требовать выписку из реестра членов СРО непосредственно в составе заявки не следует: необходимые сведения проверяются по соответствующему реестру.

Мое мнение: это тот случай, когда заказчикам необходимо проверить собственные шаблоны закупочной документации.

Если требования были подготовлены несколько лет назад и основаны на старых письмах ФАС, они могут уже не соответствовать актуальному подходу контрольного органа.

Для участников, наоборот, изменение может стать основанием для проверки законности требований конкретного заказчика.

Закупки у МСП: контроль становится жестче

Московское УФАС также обратило внимание на ответственность заказчиков по 223-ФЗ за невыполнение установленного объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Годовой объем договоров с МСП должен составлять не менее 25% совокупного годового стоимостного объема договоров, при этом не менее 20% должны приходиться на закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП.

С 1 марта 2025 года за нарушение установленного объема предусмотрена административная ответственность по части 6 статьи 7.30.4 КоАП РФ.

Во II квартале 2026 года Московское УФАС впервые рассмотрело дело о привлечении должностного лица заказчика к ответственности по этой норме.

Мое мнение: для заказчиков это уже не тот показатель, который можно проверять только в конце года.

Необходимо контролировать его заранее, поскольку отдельные закупки могут соответствовать требованиям 223-ФЗ, но совокупный годовой показатель в итоге окажется недостаточным.

При этом ФАС России в 2026 году отдельно разъясняла применение статьи 7.30.4 КоАП РФ, что также подтверждает развитие практики административной ответственности в этой сфере.

Независимая гарантия: риски есть не только у поставщика, но и у банка

Еще один блок обзора посвящен кредитным организациям.

С марта 2025 года предусмотрена специальная административная ответственность за предоставление независимой гарантии, которая не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.

Московское УФАС сообщает, что за первое полугодие 2026 года рассмотрело девять дел в отношении кредитных организаций по соответствующей норме КоАП РФ.

Мое мнение: это не означает, что поставщик может полностью переложить проверку гарантии на банк.

Для участника закупки важен конечный результат: соответствует ли обеспечение требованиям закона и документации.

Поэтому перед предоставлением независимой гарантии заказчику ее необходимо проверить. Особенно если речь идет о крупном контракте, где ошибка в обеспечении способна поставить под угрозу заключение договора.

Что в итоге меняется для участников закупок

Если посмотреть на практику Московского УФАС не по отдельным делам, а в совокупности, становится заметен общий подход.

К заказчику предъявляется требование четкости. К поставщику — требование осмотрительности.

Заказчик должен заранее установить понятные правила, конкретно описать требования к заявке, не создавать неопределенность и не использовать основания для отклонения, которых не было в документации.

Поставщик, в свою очередь, должен контролировать весь процесс: от подготовки заявки до исполнения контракта.

Причем контроль не заканчивается победой в закупке.

Компания должна:

отслеживать сведения в ЕИС;

контролировать сроки подписания контракта;

заранее проверять ЭЦП и техническую возможность подписания документов;

хранить доказательства исполнения аналогичных договоров;

проверять требования национального режима;

контролировать документы на поставляемый товар;

своевременно реагировать на претензии заказчика;

при угрозе РНП заранее готовить доказательства своей добросовестности.

Именно такой подход прослеживается сразу в нескольких позициях Московского УФАС за 2026 год.

Мой главный вывод для бизнеса

На мой взгляд, главное изменение закупочной практики заключается не в появлении какой-то одной новой позиции ФАС.

Меняется сама цена ошибки.

Для заказчика ошибка в документации может привести к жалобе и отмене результатов закупки. Для поставщика ошибка на этапе заключения или исполнения контракта может закончиться РНП и фактическим ограничением участия в новых закупках.

При этом практика показывает, что у бизнеса есть возможности для защиты.

Если заказчик установил незаконное или неопределенное требование, неправомерно отклонил заявку либо применил основание, которого не было в документации, такие действия можно обжаловать.

Если же спор касается РНП, необходимо доказывать не только сам факт нарушения, но и обстоятельства, которые свидетельствуют об отсутствии недобросовестности.

Поэтому при возникновении проблемы в закупке я бы не рекомендовал ограничиваться перепиской с заказчиком или стандартным обращением в поддержку электронной площадки. Нужно сначала определить правовую природу нарушения, собрать документы и только после этого выбирать способ защиты: жалоба в УФАС, возражения на включение в РНП, судебное обжалование или несколько механизмов одновременно.

Частые вопросы о практике Московского УФАС и закупках в 2026 году

Можно ли попасть в РНП из-за ошибки сотрудника?

Да. Ошибка работника сама по себе не считается обстоятельством, освобождающим компанию от ответственности.

Является ли поломка компьютера уважительной причиной для неподписания контракта?

Как показывает рассмотренная практика, обычная неисправность техники относится к предпринимательскому риску участника.

Нужно ли следить за ЕИС после подведения итогов закупки?

Да. Пока процедура заключения контракта не завершена, участнику необходимо контролировать информацию в ЕИС.

Можно ли отклонить заявку по 223-ФЗ из-за требования, которого нет в документации?

Как правило, нет. Если соответствующего основания не было предусмотрено положением о закупке и документацией, его последующее применение может быть признано незаконным.

Достаточно ли договора для подтверждения опыта?

Если заказчик оценивает именно завершенные договоры, необходимо подтвердить их фактическое исполнение.

Может ли отсутствие баллов в реестровой записи привести к отклонению заявки?

Не всегда. Сначала необходимо определить, установлено ли для конкретного товара обязательное требование о количестве баллов.

Что делать, если требования закупки сформулированы неясно?

Необходимо оценить возможность обжалования документации в УФАС. Неопределенные требования могут создавать риск ограничения конкуренции.

Нужно ли заказчику пересматривать требования к СРО?

Да, если они основаны на старых разъяснениях ФАС. В 2026 году подход к комплексным проектно-изыскательским закупкам был изменен.

Можно ли защититься от РНП?

Да, но позицию необходимо готовить на основании конкретных обстоятельств нарушения. Важны переписка с заказчиком, документы об исполнении, доказательства причин нарушения и сведения, характеризующие добросовестность поставщика.

Что важнее всего проверить участнику закупки?

Не только заявку, но и весь цикл закупки: документацию, сроки, ЕИС, обеспечение, заключение и исполнение контракта.

Практика Московского УФАС за 2026 год показывает: чем раньше участник обнаруживает проблему, тем больше у него возможностей для защиты. И наоборот, попытка объяснить уже совершенное нарушение обычной невнимательностью сотрудника или техническими проблемами существенно ослабляет позицию бизнеса.