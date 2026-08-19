Скрытая задолженность не спасет от кредитора: суд восстановил исключенное из ЕГРЮЛ общество

Упрощенное прекращение деятельности особенно удобно для небольших компаний, которые фактически перестали работать. Но у этого механизма есть принципиальное ограничение: он не предназначен для того, чтобы юридическое лицо могло уйти из реестра, оставив после себя непогашенные долги.

На практике кредитор может узнать об исчезновении должника уже после внесения записи в ЕГРЮЛ. И тогда возникает вопрос: если срок для возражений против предстоящего исключения уже прошел, остается ли какой-либо способ вернуть компанию в реестр?

Недавний спор показал, что остается: постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.08.2026 по делу № А32-43891/2025.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.