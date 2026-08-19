Скрытая задолженность не спасет от кредитора: суд восстановил исключенное из ЕГРЮЛ общество

Упрощенное прекращение деятельности особенно удобно для небольших компаний, которые фактически перестали работать. Но у этого механизма есть принципиальное ограничение: он не предназначен для того, чтобы юридическое лицо могло уйти из реестра, оставив после себя непогашенные долги.
На практике кредитор может узнать об исчезновении должника уже после внесения записи в ЕГРЮЛ. И тогда возникает вопрос: если срок для возражений против предстоящего исключения уже прошел, остается ли какой-либо способ вернуть компанию в реестр?
Недавний спор показал, что остается: постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.08.2026 по делу № А32-43891/2025.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Компания ушла из ЕГРЮЛ, хотя долг перед кредитором сохранился
ООО «Оптима» воспользовалось специальным порядком прекращения деятельности, предусмотренным для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Налоговая инспекция разместила сообщение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ. В установленный период возражений от заинтересованных лиц не поступило.
26 июля 2024 года запись об исключении ООО «Оптима» появилась в реестре.
На этом история могла бы закончиться, если бы у компании не было кредиторов.
Однако у ООО «Монолит» имелись требования к «Оптиме». Кредитор представил документы, из которых следовало, что на момент прекращения деятельности задолженность составляла 18 751 687,42 руб.
После исключения должника из ЕГРЮЛ «Монолит» обратился в арбитражный суд. Требование было сформулировано не как обычное взыскание долга, а как требование о восстановлении юридического лица в реестре.
Суд первой инстанции кредитора поддержал.
Но апелляционный суд занял противоположную позицию. По его мнению, процедура исключения была соблюдена, а кредитор не заявил свои возражения своевременно.
Спор дошел до кассационной инстанции.
Кредитор пропустил три месяца, но не потерял право на суд
Именно здесь находится главный практический вывод дела.
Сам факт того, что кредитор не направил возражения в налоговую в период, установленный для такой процедуры, не означает автоматической потери права на судебную защиту.
Это разные правовые механизмы.
До внесения записи в ЕГРЮЛ заинтересованное лицо может направить возражения регистрирующему органу. Если же запись уже внесена, закон предусматривает возможность оспорить исключение в судебном порядке.
Для кредитора ООО «Монолит» это имело решающее значение.
Общество было исключено из ЕГРЮЛ 26 июля 2024 года.
В суд кредитор обратился 24 июля 2025 года.
Таким образом, обращение состоялось до истечения годичного срока, установленного для обжалования исключения.
Поэтому аргумент о пропуске трехмесячного периода не мог сам по себе лишить кредитора возможности требовать восстановления нарушенного права.
Почему формальной проверки налоговой оказалось недостаточно
Апелляция исходила преимущественно из того, что регистрирующий орган выполнил необходимые действия: информация об исключении была опубликована, срок для возражений истек, возражений не поступило.
Но кассационная инстанция посмотрела на ситуацию шире.
Упрощенная процедура прекращения деятельности предполагает добросовестное поведение самого юридического лица.
Компания не просто подает заявление и ждет окончания регистрационной процедуры. Она должна соответствовать установленным законом условиям ее применения.
Если у организации есть неисполненные обязательства перед кредиторами, это обстоятельство нельзя игнорировать.
В рассматриваемой ситуации задолженность существовала, однако при обращении за исключением она не была раскрыта.
Именно поэтому суд округа не согласился с подходом, при котором достаточно проверить только действия налогового органа.
Законность исключения нельзя оценивать исключительно по тому, правильно ли инспекция внесла запись в реестр. Необходимо установить, были ли вообще основания для применения соответствующего порядка прекращения деятельности.
Скрытый долг меняет ситуацию
Для кредитора это, пожалуй, наиболее важный момент.
Если должник добросовестно проходит процедуру исключения, кредитор получает возможность вовремя отреагировать на публикацию и заявить свои требования.
Но если информация об обязательстве фактически скрыта, ситуация принципиально меняется.
Кредитор может не знать, что должник собирается прекратить существование. Он не успевает заявить возражения, после чего юридическое лицо исчезает из реестра.
Если при таком подходе считать отсутствие возражений безусловным согласием кредитора с прекращением деятельности, это фактически позволило бы должнику получить преимущество за счет собственного недобросовестного поведения.
Кассация такой подход не поддержала.
Молчание кредитора не может использоваться как универсальное основание для сохранения незаконного результата, если сама процедура была инициирована при сокрытии существенных обстоятельств.
Что пришлось доказать кредитору
В подобных спорах недостаточно заявить: «у компании был долг, поэтому ее нужно восстановить».
Необходимо доказать наличие самого обязательства и показать, что оно существовало на соответствующий момент.
В деле между «Монолитом» и «Оптимой» кредитор ссылался на первичную документацию, подтверждавшую задолженность в размере более 18,7 млн рублей.
Кроме того, требовалось показать связь между исключением общества и нарушением прав кредитора.
После прекращения существования юридического лица возможность предъявить к нему требования существенно меняется. Именно это обстоятельство и обусловило необходимость судебной защиты.
Отдельное значение имел срок обращения.
Кредитор обратился в суд за два дня до истечения года с даты исключения общества из ЕГРЮЛ.
Виновата ли налоговая, не имеет решающего значения
Интересен и еще один аспект дела.
Даже если налоговый орган не знал о задолженности и формально выполнил все необходимые регистрационные действия, это не означает, что кредитор должен смириться с утратой возможности взыскать долг.
Иными словами, спор не сводится к поиску виноватого регистратора.
Суд решает другую задачу: как восстановить нарушенное право кредитора.
Поэтому отсутствие неправомерных действий со стороны инспекции само по себе не препятствует отмене исключения юридического лица, если установлено, что применение процедуры привело к нарушению прав кредитора.
Как действовать кредитору, если должник уже исчез
После обнаружения исключения должника из ЕГРЮЛ откладывать проверку ситуации не стоит.
В первую очередь необходимо установить:
1. Когда именно общество исключили из ЕГРЮЛ.
Дата записи имеет принципиальное значение для расчета срока обращения в суд.
2. На каком основании прекращена деятельность.
Порядок исключения для субъекта МСП отличается от обычной ликвидации, поэтому сначала необходимо определить примененный механизм.
3. Какой долг существовал перед исключением.
Понадобятся договоры, акты, счета, платежные документы, переписка, судебные акты и иные доказательства возникновения задолженности.
4. Было ли обязательство раскрыто при прекращении деятельности.
Если должник не сообщил о кредиторе, это может иметь существенное значение для оценки законности процедуры.
5. Когда кредитор узнал о нарушении своего права.
Это важно для определения процессуального срока.
Главное, не делать вывод, что после исключения компании из ЕГРЮЛ взыскать долг уже невозможно.
Что важно учитывать собственникам компаний
Для бизнеса вывод также очевиден.
Упрощенное прекращение деятельности не является механизмом списания долгов.
Если перед закрытием компании остаются неисполненные обязательства, попытка воспользоваться регистрационной процедурой и просто дождаться исключения из ЕГРЮЛ не гарантирует прекращения споров.
Более того, если кредитор докажет, что его требования существовали, а должник при обращении за исключением не раскрыл соответствующую информацию, запись в реестре может быть оспорена.
В результате компания, которую собственники уже считали прекратившей существование, придется восстанавливать в ЕГРЮЛ.
Главное из дела
Суд округа фактически разграничил формальную процедуру исключения и законность самого результата.
Налоговая может соблюсти порядок публикации и дождаться окончания установленного срока. Но если юридическое лицо не соответствовало условиям упрощенного прекращения деятельности, а кредитор из-за этого лишился возможности защитить свои права, спор не заканчивается внесением записи в ЕГРЮЛ.
В рассматриваемом деле кредитор успел обратиться в суд в пределах годичного срока, подтвердил существование задолженности, а также указал на то, что обязательство не было раскрыто при прекращении деятельности должника.
В итоге кассационная инстанция отменила постановление апелляции и оставила в силе решение первой инстанции.
ООО «Оптима» подлежало восстановлению в ЕГРЮЛ.
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