Машину забрали, долг оставили: как списать лизинговую задолженность через банкротство

Лизинговый долг часто выглядит для бизнеса безнадежным. Компания перестала справляться с платежами, лизингодатель расторг договор, забрал автомобиль, спецтехнику или оборудование, а после его реализации предъявил еще один счет на несколько миллионов рублей.

Возникает закономерный вопрос: если имущество уже забрали, почему я еще должен?

И второй вопрос, еще более практичный: можно ли остаток задолженности списать через банкротство?

В определенных ситуациях да. Но банкротство не означает автоматического списания любой суммы, которую выставила лизинговая компания.

Сначала необходимо определить, какая задолженность действительно существует.

Автор: Адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.