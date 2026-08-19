Машину забрали, долг оставили: как списать лизинговую задолженность через банкротство

Лизинговый долг часто выглядит для бизнеса безнадежным. Компания перестала справляться с платежами, лизингодатель расторг договор, забрал автомобиль, спецтехнику или оборудование, а после его реализации предъявил еще один счет на несколько миллионов рублей.
Возникает закономерный вопрос: если имущество уже забрали, почему я еще должен?
И второй вопрос, еще более практичный: можно ли остаток задолженности списать через банкротство?
В определенных ситуациях да. Но банкротство не означает автоматического списания любой суммы, которую выставила лизинговая компания.
Сначала необходимо определить, какая задолженность действительно существует.
Автор: Адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Что происходит с лизинговым долгом при банкротстве
Главная ошибка должника заключается в том, что задолженность перед лизинговой компанией воспринимается как обычный кредит.
Юридически ситуация сложнее.
Предмет лизинга до перехода права собственности остается собственностью лизингодателя. При существенном нарушении условий договора лизинговая компания вправе потребовать расторжения договора и возврата имущества. Закон о лизинге прямо предусматривает такое право.
Поэтому при банкротстве должника нельзя исходить из простой формулы:
«Был долг 10 млн рублей → забрали автомобиль → осталось 10 млн рублей → все 10 млн нужно списывать».
Так расчет не работает.
После расторжения договора необходимо определить сальдо встречных обязательств.
Верховный Суд указывает, что при расторжении выкупного лизинга необходимо сопоставить произведенные платежи, стоимость возвращенного предмета лизинга, размер предоставленного финансирования, плату за финансирование, убытки и предусмотренные законом или договором санкции.
И только после такого расчета можно определить, кто кому и сколько должен.
Вернул имущество, но остался должен: почему?
Это одна из самых частых ситуаций.
Например, предприниматель взял автомобиль в лизинг за 15 млн рублей.
За время действия договора он заплатил 8 млн рублей.
После возникновения просрочки лизинговая компания расторгла договор и забрала автомобиль.
Затем автомобиль был реализован, например, за 5 млн рублей.
Но лизингодатель заявляет, что его затраты, финансирование, проценты, убытки и предусмотренные договором платежи полностью не покрыты.
Возникает остаточное требование.
Именно его и называют сальдо встречных обязательств.
При этом лизингодатель не вправе получить больше того, что ему причитается в результате корректного расчета.
Верховный Суд специально указывает: расторжение выкупного лизинга не должно приводить к тому, чтобы лизингодатель оказался в лучшем положении, чем при нормальном исполнении договора.
Поэтому перед включением требования лизинговой компании в банкротство сам размер долга имеет смысл проверять.
Что происходит с предметом лизинга
Здесь есть принципиальная особенность.
Предмет лизинга не становится обычным имуществом должника только потому, что в отношении него возбуждено дело о банкротстве.
Лизингодатель сохраняет право собственности на предмет лизинга. Верховный Суд отдельно отмечал, что при банкротстве лизингополучателя имущество, обеспечивающее исполнение обязательств, при расторжении договора остается собственностью лизингодателя.
Поэтому банкротство не является способом получить автомобиль или оборудование в собственность и одновременно списать платежи.
Обычно логика обратная:
имущество возвращается лизингодателю → определяется итоговое сальдо → оставшаяся денежная задолженность участвует в банкротстве.
И вот эту денежную задолженность уже можно ставить вопрос о списании.
Можно ли списать весь долг перед лизинговой?
Если речь идет о банкротстве гражданина или индивидуального предпринимателя, общим правилом является освобождение после завершения процедуры от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Закон прямо предусматривает такое освобождение, но устанавливает исключения.
Поэтому задолженность перед лизинговой компанией в принципе может быть списана.
Но здесь есть несколько важных условий.
Должник должен добросовестно пройти процедуру банкротства.
Нельзя скрывать имущество, совершать фиктивные сделки, предоставлять финансовому управляющему или суду недостоверную информацию, искусственно создавать задолженность или совершать иные действия, которые могут привести к отказу в освобождении от долгов.
При наличии предусмотренных законом обстоятельств суд вправе не освободить гражданина от конкретных обязательств.
Поэтому схема «оформил дорогой лизинг, перестал платить, перед банкротством вывел имущество, а потом списал долг» может закончиться совершенно иначе.
А если лизинговая компания уже взыскала долг через суд?
Это не означает, что банкротство больше невозможно.
Наличие судебного акта подтверждает размер и основание требования, но само по себе не превращает задолженность в несгораемую.
При банкротстве гражданина судебная задолженность перед лизинговой компанией, как правило, также входит в общий объем обязательств, от которых должник может быть освобожден после завершения процедуры, если отсутствуют основания для отказа в таком освобождении.
Но необходимо внимательно посмотреть, что именно взыскано судом.
Если лизинговая компания взыскала задолженность без учета стоимости возвращенного и реализованного предмета лизинга либо использовала некорректный расчет сальдо, вопрос о размере требования может потребовать отдельной проверки.
Можно ли списать долг, если автомобиль еще не забрали?
Здесь ситуация сложнее.
Если договор продолжает действовать, лизинговая компания остается собственником автомобиля, а обязательства сторон продолжают существовать.
Верховный Суд указывал, что возбуждение дела о банкротстве само по себе не лишает лизингодателя права отказаться от договора при наличии предусмотренных оснований и потребовать возврата предмета лизинга.
Поэтому рассчитывать на вариант:
«Подам на банкротство, оставлю автомобиль себе и одновременно спишу лизинговый долг»
не стоит.
Лизингодатель сохраняет свои права на предмет договора.
Самая важная часть: проверка сальдо
На практике именно здесь часто возникает возможность уменьшить долг еще до вопроса о его списании.
Нужно сопоставить:
первоначальную стоимость предмета лизинга;
сумму фактически предоставленного финансирования;
авансовый платеж;
все внесенные лизинговые платежи;
стоимость возвращенного имущества;
фактическую цену его реализации;
расходы лизингодателя;
предусмотренные договором санкции;
иные суммы, которые лизинговая компания включила в расчет.
По общему правилу стоимость возвращенного предмета лизинга должна учитываться при определении итогового сальдо.
Причем цена реализации имущества может иметь принципиальное значение.
Верховный Суд допускал корректировку требования после фактической продажи предмета лизинга, если первоначально размер требования рассчитывался исходя из прогнозируемой стоимости имущества.
Поэтому требование лизинговой компании на дату подачи заявления о банкротстве не всегда является окончательной цифрой.
Что делать, если лизинговая компания завысила долг
Допустим, после возврата автомобиля лизингодатель предъявил предпринимателю требование на 12 млн рублей.
Не стоит автоматически соглашаться с этой суммой.
Сначала необходимо получить:
договор лизинга и все дополнительные соглашения;
график платежей;
документы о фактически внесенных платежах;
уведомление о расторжении договора;
акт возврата предмета лизинга;
расчет задолженности;
документы о реализации имущества;
сведения о цене продажи;
расчет сальдо встречных обязательств;
документы, подтверждающие заявленные расходы и убытки.
После этого можно проверить, действительно ли задолженность составляет 12 млн рублей.
Иногда после пересчета сумма существенно уменьшается.
И только после определения реального долга имеет смысл решать вопрос о банкротстве.
А если лизингополучатель — компания?
Для юридического лица ситуация принципиально отличается от банкротства гражданина.
У ООО нет такого универсального механизма освобождения от обязательств, который применяется к гражданину после завершения процедуры реализации имущества.
Поэтому нельзя просто сказать: «ООО обанкротится, и лизинговый долг автоматически исчезнет».
При банкротстве компании требования лизингодателя рассматриваются с учетом особенностей самого договора, судьбы предмета лизинга и порядка определения сальдо.
Если после возврата имущества остается денежное требование, оно может заявляться в деле о банкротстве в установленном порядке.
При этом Верховный Суд отдельно разъяснял, что лизингодатель может требовать возврата предмета лизинга даже в ситуации, когда его денежное требование уже заявлено в реестре. После фактического возврата имущества реестр подлежит корректировке во избежание двойного удовлетворения.
Для бизнеса поэтому особенно важно не просто «идти в банкротство», а правильно выстроить отношения с лизинговой компанией в самой процедуре.
Что банкротство действительно может дать
Если речь идет о добросовестном гражданине или ИП, банкротство может решить сразу несколько проблем.
Первое. Денежное требование лизинговой компании включается в общую систему расчетов с кредиторами.
Второе. После завершения процедуры при отсутствии оснований для отказа в освобождении гражданин освобождается от дальнейшего исполнения большинства денежных обязательств.
Третье. Кредитор не может бесконечно взыскивать списанную задолженность после завершения процедуры.
Но предмет лизинга при этом не становится собственностью банкрота автоматически.
Поэтому банкротство следует рассматривать не как способ «забрать машину и не платить», а как законный механизм прекращения непосильных денежных обязательств при одновременном урегулировании вопроса с предметом лизинга.
Итог
Долг перед лизинговой компанией действительно можно списать через банкротство, но сначала необходимо определить его реальный размер.
Если предмет лизинга уже возвращен, главным вопросом становится расчет сальдо встречных обязательств. Стоимость имущества и полученная от его реализации сумма должны учитываться при определении окончательного требования лизингодателя.
Если после такого расчета остается денежный долг, для гражданина или ИП он в общем случае может попасть под освобождение от обязательств по итогам банкротства, если должник действовал добросовестно и отсутствуют основания, предусмотренные статьей 213.28 Закона о банкротстве.
Поэтому в споре с лизинговой компанией я бы начинал не с вопроса «как обанкротиться», а с трех других вопросов:
какой долг действительно существует, правильно ли рассчитано сальдо и что произошло с предметом лизинга.
Именно ответы на них определяют, сколько в итоге придется платить и какую часть задолженности можно прекратить через процедуру банкротства.
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