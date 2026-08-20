Выход участника из ООО: как забрать долю и не получить корпоративный конфликт

Выход из ООО часто воспринимают как простую процедуру: написал заявление, получил стоимость доли и больше к компании отношения не имеешь. На практике все сложнее. Нужно учитывать устав общества, состав участников, размер доли, стоимость чистых активов, наличие ограничений на выход и возможные споры о действительной стоимости доли.

Особенно много проблем возникает, когда участник выходит из работающего бизнеса, а оставшиеся собственники не согласны с его оценкой компании.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБГ, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры и защищаю интересы участников и руководителей компаний.