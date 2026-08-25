Груз поврежден при перевозке: кто отвечает и как взыскать убытки с перевозчика

Повреждение груза в пути почти всегда превращается в спор о том, кто именно должен оплачивать потери. Перевозчик обычно ссылается на упаковку, крепление, действия грузоотправителя или дорожную ситуацию. Заказчик, напротив, исходит из простого факта: груз передали целым, а получили поврежденным.

Закон в этом вопросе достаточно строг к профессиональному перевозчику. С момента принятия груза и до его выдачи он отвечает за сохранность имущества и должен возместить реальный ущерб, если не докажет наличие обстоятельств, освобождающих его от ответственности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.