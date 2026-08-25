Груз поврежден при перевозке: кто отвечает и как взыскать убытки с перевозчика

Повреждение груза в пути почти всегда превращается в спор о том, кто именно должен оплачивать потери. Перевозчик обычно ссылается на упаковку, крепление, действия грузоотправителя или дорожную ситуацию. Заказчик, напротив, исходит из простого факта: груз передали целым, а получили поврежденным.
Закон в этом вопросе достаточно строг к профессиональному перевозчику. С момента принятия груза и до его выдачи он отвечает за сохранность имущества и должен возместить реальный ущерб, если не докажет наличие обстоятельств, освобождающих его от ответственности.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Кто отвечает за повреждение груза при перевозке
Базовое правило закреплено в статье 796 ГК РФ: перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение груза, произошедшие после принятия имущества к перевозке и до его выдачи получателю.
Для грузовладельца это важная конструкция. Ему не требуется сначала доказывать, что водитель ехал неосторожно или нарушил конкретный пункт инструкции.
Обычно необходимо подтвердить три обстоятельства:
груз был передан перевозчику;
во время передачи он находился в определенном состоянии;
при получении зафиксировано его повреждение.
После этого уже перевозчику приходится объяснять, почему он не должен отвечать за возникший ущерб.
Причем профессиональный перевозчик отвечает и за многие случайные события: ДТП, возгорание автомобиля, хищение и противоправные действия третьих лиц сами по себе не означают автоматического освобождения от ответственности.
Судебная практика по повреждению груза при перевозке
Суд
Дело
Что произошло
Позиция суда
АС Поволжского округа
Постановление от 01.11.2024 № Ф06-8079/2024 по делу № А65-34848/2023
Во время перевозки обуви произошло ДТП. Часть груза была утрачена, часть повреждена. Повреждения зафиксировали в транспортной накладной, двустороннем акте и экспертном заключении
Убытки взысканы с перевозчика. Суд указал, что перевозчик отвечает за сохранность груза с момента его принятия до выдачи, а факт ДТП сам по себе от ответственности не освобождает. Размер ущерба был подтвержден экспертизой и документами приемки.
АС Уральского округа
Постановление от 22.07.2025 № Ф09-2732/25 по делу № А47-6568/2024
Перевозчик принял молочную продукцию с установленным температурным режимом. При выгрузке температура в рефрижераторе составила −12,6 °С, продукция замерзла и потеряла потребительские свойства
Ущерб взыскан. Перевозчик был заранее уведомлен о температурном режиме, принял груз без замечаний и не доказал обстоятельств, освобождающих его от ответственности.
АС Московского округа
Постановление от 07.06.2022 по делу № А40-135285/2021
Груз был поврежден, но стороны спорили о причине: перевозчик ссылался на неправильную упаковку, укладку и крепление со стороны отправителя
Кассация указала, что суды должны установить реальный размер ущерба и конкретную причину повреждения. Нельзя автоматически взыскать полную стоимость груза, если не выяснено, можно ли его восстановить или использовать дальше.
7-й ААС
Постановление от 06.06.2022 по делу № А45-20492/2021
Перевозчик самостоятельно закрепил груз в автомобиле, но сделал это ненадлежащим образом, в результате чего имущество было повреждено
Ответственность возложена на перевозчика. Суд отметил, что профессиональный перевозчик отвечает и за случайное повреждение груза, а в данном случае причиной ущерба стало неправильное крепление, выполненное самим перевозчиком.
АС Самарской области
Решение от 31.08.2025 по делу № А55-9261/2025
Автомобиль сломался, после чего груз перегружали. В результате имущество было повреждено. Заказчик компенсировал ущерб собственнику и затем обратился с требованием к перевозчику
Требования удовлетворены частично. Суд установил связь между действиями перевозчика и повреждением груза, а размер убытков подтвердили актами, документами на ремонт и платежными поручениями.
1-й ААС
Постановление от 10.10.2019 № 01АП-7007/2019
В результате ДТП полностью испортилась партия мясной продукции. После аварии груз был загрязнен землей, травой и песком и стал непригоден для использования
Убытки взысканы. Факт повреждения подтверждался актом приемки и заключением эксперта, а ДТП в период перевозки не освободило перевозчика от ответственности перед владельцем груза.
Общий подход здесь достаточно жесткий: если груз был принят перевозчиком без замечаний, а повреждение выявлено при выдаче, именно перевозчику приходится доказывать, почему ущерб возник не в сфере его ответственности.
Что делать, если груз приехал поврежденным
Самая большая ошибка — сначала забрать груз, а разбираться с перевозчиком через несколько дней.
Чем быстрее повреждения зафиксированы, тем проще потом доказать, когда именно они возникли.
При получении желательно сразу:
осмотреть груз до окончательной приемки;
сделать подробные фотографии и видео;
зафиксировать состояние упаковки;
внести замечания в транспортную накладную;
составить акт о повреждении;
указать конкретные дефекты и количество поврежденных мест;
получить подпись водителя или зафиксировать его отказ.
Не стоит ограничиваться формулировкой «груз поврежден».
Чем подробнее описаны повреждения, тем меньше пространства остается для последующего спора о том, возникли ли они до перевозки, в дороге или уже после разгрузки.
Нужен ли акт о повреждении груза для взыскания ущерба
Акт крайне желателен, но суд оценивает доказательства в совокупности.
Подтверждением могут быть транспортная накладная с оговорками, фотографии, видеозапись разгрузки, переписка с перевозчиком, заключение эксперта, документы на ремонт и даже последующее возмещение ущерба собственнику груза.
Например, в одном из споров суд учитывал одновременно транспортную накладную с описанием повреждений, несколько актов, претензию, коммерческое предложение на восстановление и платежные документы. Такая совокупность доказательств позволила подтвердить как сам факт повреждения, так и размер убытков.
Поэтому отсутствие одного документа не всегда означает проигрыш. Но чем слабее первоначальная фиксация при приемке, тем сложнее будет спор.
Может ли перевозчик сослаться на плохую упаковку груза
Может. Но одной фразы «груз был плохо упакован» недостаточно.
Перевозчик должен доказать, что именно ненадлежащая упаковка или действия грузоотправителя стали причиной повреждения.
Особенно важен момент принятия груза.
Если недостатки упаковки были очевидными, но водитель принял груз без каких-либо оговорок, перевозчику значительно сложнее впоследствии ссылаться на эти недостатки.
Другая ситуация возникает, когда водитель прямо предупреждал отправителя о неправильном креплении груза, а отправитель настоял на перевозке именно в таком виде. В практике такие обстоятельства действительно могут повлиять на распределение ответственности.
То есть перевозчику недостаточно доказать просто наличие плохой упаковки. Нужно установить причинную связь между ней и конкретным повреждением.
Кто отвечает за погрузку и крепление груза
Здесь универсального ответа нет.
Нужно смотреть договор, заявку на перевозку, транспортную накладную и фактическое распределение обязанностей между сторонами.
Если погрузку и крепление выполнял грузоотправитель, а перевозчик не вмешивался в этот процесс, это может стать аргументом в пользу перевозчика.
Но наличие такой обязанности у отправителя еще не освобождает водителя от необходимости реагировать на очевидно опасное размещение груза.
Если профессиональному перевозчику видно, что груз закреплен так, что его невозможно безопасно доставить, принятие такого груза без замечаний создает для него дополнительные риски.
Именно поэтому в судебном споре часто исследуется не только кто физически закреплял груз, но и мог ли водитель обнаружить нарушение до начала движения.
Сколько можно взыскать с перевозчика за поврежденный груз
При повреждении груза возмещается не произвольная сумма и не обязательно его полная стоимость.
По статье 796 ГК РФ размер ущерба определяется:
если груз можно восстановить — суммой, на которую снизилась его стоимость;
если восстановление невозможно — стоимостью груза.
На практике размер ущерба можно подтверждать:
счетом или договором приобретения товара;
товарными накладными;
заключением оценщика;
экспертизой;
стоимостью ремонта;
счетами и актами восстановительных работ;
документами об утилизации;
документами о продаже поврежденного товара со скидкой.
Например, если оборудование стоило 2 млн рублей, но его можно полностью восстановить за 250 тыс. рублей, взыскание всей стоимости оборудования без дополнительных оснований будет проблематичным.
И наоборот, если товар после повреждения полностью утратил потребительскую ценность, можно ставить вопрос о взыскании полной стоимости.
Можно ли взыскать с перевозчика стоимость ремонта груза
Да, если ремонт действительно необходим для восстановления имущества и его стоимость подтверждена.
При этом перевозчик нередко возражает против суммы: утверждает, что ремонт можно было провести дешевле или что часть работ не связана с повреждением при перевозке.
Поэтому желательно еще до ремонта:
уведомить перевозчика;
предложить совместный осмотр;
получить дефектную ведомость;
сохранить коммерческие предложения;
зафиксировать состояние груза до восстановления.
В деле № А55-9261/2025 суд принял во внимание документы о фактически понесенных расходах на ремонт и платежные поручения. Перевозчик при этом не воспользовался возможностью поставить вопрос о судебной экспертизе размера ущерба.
Освобождает ли ДТП перевозчика от ответственности за груз
Само по себе — нет.
Это один из самых распространенных мифов в перевозочных спорах.
Если груз поврежден в ДТП, перевозчик не освобождается автоматически только потому, что аварию спровоцировал другой водитель.
Верховный Суд исходит из того, что профессиональный перевозчик отвечает и за случайное причинение вреда. Для освобождения нужны предусмотренные законом обстоятельства, которые действительно находились вне его контроля и отвечают установленным критериям.
Поэтому аргумент «в ДТП виновата третья машина» сам по себе не закрывает вопрос о возмещении стоимости груза.
Перевозчик может впоследствии предъявлять свои требования к виновнику аварии, но отношения с владельцем груза оцениваются отдельно.
Можно ли взыскать ущерб, если перевозчик нанял другого перевозчика
Это зависит от структуры отношений.
Заказчик может заключить договор с транспортной компанией, которая фактически передаст перевозку третьему лицу. После повреждения груза первая компания нередко заявляет: «Мы сами ничего не перевозили, претензии предъявляйте водителю».
Такой довод далеко не всегда работает.
Если компания приняла на себя обязательство организовать или выполнить перевозку и выступала перед заказчиком как его контрагент, необходимо анализировать именно содержание договора и ее статус в конкретной перевозке.
Для владельца груза особенно важно не путать:
перевозчика;
экспедитора;
диспетчера;
агента;
фактического перевозчика.
От этого зависит, к кому именно предъявлять требование и какие правила ответственности применять.
Как взыскать ущерб с перевозчика за повреждение груза
До суда важно собрать доказательственную цепочку:
передали груз в исправном состоянии → перевозчик его принял → при выдаче обнаружены повреждения → размер ущерба подтвержден документами.
Далее необходимо проверить обязательный претензионный порядок. В спорах из перевозки он имеет особое значение, поэтому сразу обращаться с иском без соблюдения предусмотренной процедуры рискованно.
В претензии желательно указать обстоятельства перевозки, описание повреждений, правовое основание ответственности, расчет суммы и приложить подтверждающие документы.
И еще один практический момент: не стоит ждать ответа перевозчика, чтобы начать собирать доказательства. Осмотр, фотографии, экспертиза и документы о состоянии груза имеют наибольшую ценность именно сразу после обнаружения повреждений.
Если сделать это через несколько недель, перевозчик почти неизбежно будет утверждать, что груз мог быть поврежден уже после выдачи.
Повреждение груза при перевозке: что важно доказать в суде
Для владельца груза спор обычно выигрывается не количеством претензий к водителю, а качеством фиксации.
Нужно показать, какой груз был передан, в каком состоянии перевозчик его принял, какие повреждения возникли к моменту выдачи и сколько реально стоит их устранение.
После этого бремя спора во многом переходит к перевозчику. Именно ему придется доказывать обстоятельства, которые исключают его ответственность.
Поэтому при повреждении груза главная задача бизнеса — не выяснять на месте, «кто виноват», а сразу создать нормальную доказательственную базу. Если груз принят без замечаний перевозчиком и поврежден до выдачи получателю, закон дает грузовладельцу достаточно сильную исходную позицию.
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