Контракт уже закончился: может ли поставщик все равно попасть в РНП

Почему окончание срока договора не спасает от РНП

Ключевая норма здесь — пункт 4 статьи 425 ГК РФ.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения, которые были допущены во время его исполнения.

Эту позицию подтвердил и Верховный Суд РФ.

В деле № А32-47028/2018 заказчик отказался от контракта уже за пределами срока его действия. ФАС отказалась включать подрядчика в РНП, однако суды признали такой подход неправильным.

Верховный Суд указал, что окончание срока договора само по себе не устраняет последствия ранее допущенного нарушения.

То есть формула здесь достаточно простая:

нарушение возникло в период действия контракта → последующая дата отказа сама по себе значения не имеет.