Контракт уже закончился: может ли поставщик все равно попасть в РНП

На практике это опасное заблуждение. Само по себе окончание срока контракта не защищает поставщика от РНП.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Можно ли включить поставщика в РНП после окончания срока контракта
Да.
ФАС придерживается позиции, что окончание срока действия контракта не мешает рассматривать вопрос о включении поставщика в РНП.
Антимонопольный орган должен смотреть не на календарную дату окончания договора, а на причины, по которым заказчик отказался от исполнения контракта. Такой подход прямо закреплен в письме ФАС России от 29 сентября 2020 года № ИА/84081/20.
Проще говоря, если поставщик допустил существенное нарушение во время действия контракта, он не сможет автоматически избежать последствий только потому, что процедура одностороннего отказа затянулась.
Почему окончание срока договора не спасает от РНП
Ключевая норма здесь — пункт 4 статьи 425 ГК РФ.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения, которые были допущены во время его исполнения.
Эту позицию подтвердил и Верховный Суд РФ.
В деле № А32-47028/2018 заказчик отказался от контракта уже за пределами срока его действия. ФАС отказалась включать подрядчика в РНП, однако суды признали такой подход неправильным.
Верховный Суд указал, что окончание срока договора само по себе не устраняет последствия ранее допущенного нарушения.
То есть формула здесь достаточно простая:
нарушение возникло в период действия контракта → последующая дата отказа сама по себе значения не имеет.
Когда заказчик может отказаться от контракта после окончания его срока
На практике спор обычно выглядит так.
Подрядчик или поставщик нарушает условия контракта ближе к окончанию срока исполнения. Заказчик фиксирует нарушение, направляет решение об одностороннем отказе, проходит предусмотренная законом процедура.
Пока решение вступает в силу, срок самого контракта уже истекает.
Поставщик после этого заявляет: контракт закончился, отказаться от него уже невозможно.
Но суды обычно оценивают не дату окончания контракта отдельно, а момент возникновения нарушения.
Если нарушение было допущено ранее и оно являлось существенным, формальное истечение срока договора не блокирует дальнейшую процедуру.
Что считается существенным нарушением для включения в РНП
Само наличие претензий со стороны заказчика еще не означает автоматического попадания в реестр.
ФАС должна установить обстоятельства нарушения и оценить поведение поставщика.
В деле № А46-7774/2021 исполнитель ненадлежащим образом исполнил контракты, после чего заказчик принял решения об одностороннем отказе. Сведения о компании, ее директоре и участниках были включены в РНП.
Суды поддержали антимонопольный орган и отдельно отметили, что завершение срока контрактов не мешает применению последствий за существенные нарушения.
Поэтому для поставщика ключевой спор должен идти не вокруг одной только даты окончания контракта, а вокруг более важных вопросов:
Что проверяет ФАС
Почему это важно
Было ли нарушение контракта
Без нарушения нет основания для РНП
Насколько нарушение существенно
Не каждое отклонение ведет к реестру
Были ли объективные причины
Может свидетельствовать об отсутствии недобросовестности
Что предпринимал поставщик
Попытки исполнить контракт работают в его пользу
Когда возникло нарушение
Это важнее даты окончания срока договора
Как эту позицию применяет Московский округ
Показательно дело № А40-24791/2024.
Поставщик не исполнял контракт, заказчик принял решение об одностороннем отказе. Антимонопольный орган первоначально не включил сведения в РНП.
Однако Арбитражный суд Московского округа признал такой подход неправильным.
Суд указал: окончание срока действия контракта не исключает возможность включения поставщика в РНП, поскольку окончание договора не освобождает от ответственности за нарушение его условий.
Аналогичная позиция Московского округа встречалась и раньше, в том числе в делах № А40-122549/2020 и № А40-196605/2019.
Для поставщиков из Москвы это особенно важно: рассчитывать только на истечение срока контракта как на самостоятельную линию защиты практически бессмысленно.
Поставщик не рассчитал свои возможности: высокий риск РНП
Еще жестче суды оценивают ситуацию, когда участник закупки изначально принимает на себя обязательства, которые объективно не способен выполнить.
В деле № А07-13886/2020 подрядчик не исполнил контракты, после чего заказчик отказался от них уже после окончания срока действия.
Суд указал, что подрядчик, участвуя в аукционе, должен был оценить собственную способность исполнить обязательства. Сам факт того, что односторонний отказ произошел позднее окончания срока договора, не препятствует включению сведений в РНП.
Это важный момент.
Аргументы вроде:
«не успели найти персонал»;
«подвел субподрядчик»;
«резко выросла стоимость материалов»;
«не рассчитали объем работ»
сами по себе редко выглядят убедительно.
Для ФАС это может означать, что поставщик принял участие в закупке, не обеспечив реальную возможность исполнить контракт.
Решение об отказе вступило в силу уже после окончания контракта
Еще один распространенный вариант: заказчик успел принять решение об одностороннем отказе, но предусмотренный законом срок прошел уже после окончания договора.
И это также не гарантирует поставщику защиту.
В деле № А14-8670/2019 решение заказчика вступило в силу после окончания срока действия госконтракта. ФАС отказалась включать исполнителя в РНП.
Суд признал решение антимонопольного органа незаконным.
Основание то же: окончание срока действия контракта не является самостоятельной причиной для отказа во включении сведений в реестр.
Значит ли это, что после окончания контракта поставщик обязательно попадет в РНП
Нет.
Это, пожалуй, самое важное разграничение.
Окончание срока контракта не является защитой от РНП. Но и сам факт одностороннего отказа заказчика еще не означает автоматического включения в реестр.
ФАС должна исследовать причины нарушения и поведение поставщика.
Поэтому защита на заседании должна строиться не на аргументе «контракт уже закончился», а на доказательствах того, что поставщик:
добросовестно пытался исполнить обязательства;
не уклонялся от исполнения;
устранял нарушения;
предупреждал заказчика о препятствиях;
предлагал варианты исполнения;
не мог исполнить контракт по объективным причинам, которые от него не зависели.
Именно эти обстоятельства могут повлиять на решение ФАС.
Как защищаться от включения в РНП, если контракт уже закончился
Если заказчик направил сведения в ФАС после окончания срока контракта, спорить только с датами — слабая стратегия.
Нужно разбирать само нарушение.
Когда оно возникло? По чьей вине? Мог ли поставщик его предотвратить? Что он предпринимал для исполнения контракта? Был ли заказчик сам заинтересован в продолжении исполнения? Принимал ли он часть результата? Менялись ли сроки и объем обязательств?
Особенно важны переписка, уведомления заказчику, документы о поставках, акты, фото, подтверждения мобилизации персонала и техники, закупки материалов и любые другие доказательства реальных попыток выполнить контракт.
Если срок контракта закончился, это можно использовать как один из элементов общей позиции. Но превращать его в главный аргумент защиты от РНП не стоит. Судебная практика эту позицию практически не поддерживает.
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