Новые правила продажи ювелирных изделий с 1 сентября 2026 года: как теперь маркировать бриллианты и синтетические камни

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила продажи ювелирных изделий. Главное новшество касается синтетических камней: бриллиантом теперь можно называть только ограненный алмаз природного происхождения. Для искусственно выращенных камней вводятся отдельные требования к названию, биркам, сайтам, рекламе и иной информации для покупателей.

Для ювелирного бизнеса это означает, что придется проверить не только ярлыки изделий, но и карточки товаров в интернет-магазинах, маркетплейсах, рекламу, сертификаты и описания в каталогах.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.