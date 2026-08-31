Блогер опубликовал ложные сведения о компании: как бизнесу защитить деловую репутацию. Дело Мираторг

Публичная критика бизнеса сама по себе законна. Но если блогер не просто высказывает мнение, а сообщает аудитории конкретные сведения о компании, которые не соответствуют действительности и вредят ее репутации, ситуация меняется.

Свежий спор «Мираторга» с автором интернет-канала «Стас Ай, Как Просто!» хорошо показывает, какие требования бизнес может заявить к автору контента и что именно придется доказать в суде. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании, обязал удалить спорные фрагменты и разместить опровержение.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.