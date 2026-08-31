Блогер опубликовал ложные сведения о компании: как бизнесу защитить деловую репутацию. Дело Мираторг

Публичная критика бизнеса сама по себе законна. Но если блогер не просто высказывает мнение, а сообщает аудитории конкретные сведения о компании, которые не соответствуют действительности и вредят ее репутации, ситуация меняется.
Свежий спор «Мираторга» с автором интернет-канала «Стас Ай, Как Просто!» хорошо показывает, какие требования бизнес может заявить к автору контента и что именно придется доказать в суде. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании, обязал удалить спорные фрагменты и разместить опровержение.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Из-за чего «Мираторг» подал в суд на блогера
Поводом стал видеоролик, опубликованный в марте 2026 года. В нем автор связывал агрохолдинг с массовым забоем скота в Новосибирской области и использовал в отношении компании резкие формулировки. «Мираторг» посчитал эти сведения ложными и порочащими деловую репутацию.
Для подобных споров важна не эмоциональность публикации сама по себе. Суду нужно определить, что именно сообщил автор: субъективную оценку либо утверждение о конкретных фактах, которые можно проверить.
Именно поэтому в деле проводилась судебная лингвистическая экспертиза.
Почему лингвистическая экспертиза может решить исход спора
В делах о защите деловой репутации одна из главных проблем — разграничить мнение и утверждение о факте.
Фразы вроде «мне не нравится эта компания» или «по-моему, они работают ужасно» обычно относятся к оценочным суждениям. Они отражают личное отношение автора и не могут быть проверены на истинность в обычном смысле.
Совсем иначе выглядит сообщение о том, что компания совершила конкретные действия или причастна к определенному событию.
По спорному ролику экспертиза пришла к выводу, что негативная информация была изложена именно как утверждение о фактах, а не как личное предположение автора. Суд также установил, что сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании.
Это хороший практический пример того, почему в репутационном споре иногда недостаточно просто принести суду видеозапись и сказать: «нас оклеветали». Сначала нужно точно определить, какие конкретные фрагменты являются юридически значимыми.
Что решил суд по делу «Мираторга»
Вопрос
Результат
Признаны ли сведения достоверными
Нет, суд признал спорные сведения не соответствующими действительности
Признаны ли они порочащими
Да
Что должен сделать блогер
Удалить спорные фрагменты и опубликовать официальное опровержение
Расходы на экспертизу
Взыскано 70 000 руб.
Государственная пошлина
Взыскано 150 000 руб.
Ответственность за неисполнение
Установлена судебная неустойка 15 000 руб. за каждый день просрочки
Суд полностью удовлетворил заявленные требования компании. По опубликованной информации, ответчику предоставлен семидневный срок после вступления решения в законную силу для исполнения требований об удалении и опровержении.
Можно ли заставить блогера удалить часть видео
Да, и это особенно интересно для бизнеса.
В репутационных спорах речь не обязательно идет об удалении всего ролика, статьи или публикации. Если проблема содержится в отдельных фрагментах, требование может касаться именно их.
Это позволяет соблюсти баланс между правом автора на распространение информации и правом бизнеса на защиту от ложных сведений.
В рассматриваемой ситуации суд обязал удалить порочащие элементы контента и опубликовать опровержение.
Для компании это зачастую полезнее денежной компенсации. Основная задача — убрать ложную информацию из публичного доступа и сделать так, чтобы аудитория получила корректные сведения.
Почему наличие большой аудитории имеет значение
Чем шире аудитория автора, тем выше потенциальный репутационный эффект публикации. Но само количество подписчиков еще не означает автоматической победы в суде.
Бизнесу все равно придется доказать содержание и характер спорных сведений.
При этом масштаб распространения может иметь значение при выборе способа защиты. Если спорная информация прозвучала в публичном канале с большой аудиторией, простого личного извинения автору компании обычно недостаточно.
Логично требовать, чтобы опровержение было опубликовано там же, где распространялись недостоверные сведения, и было доступно той же аудитории.
Что нужно доказать бизнесу в споре о деловой репутации
Одной ссылки на то, что публикация неприятная или оскорбительная, недостаточно.
Компании нужно выстроить доказательственную конструкцию вокруг конкретных элементов:
сведения были действительно распространены;
они относятся именно к истцу;
информация носит порочащий характер;
речь идет об утверждениях, которые можно проверить;
эти утверждения не соответствуют действительности.
Если спор касается видео, желательно заранее сделать точную расшифровку с тайм-кодами. В иске лучше приводить не общую претензию ко всему ролику, а выделять конкретные фразы, которые компания просит признать недостоверными.
Так суду гораздо проще определить предмет спора.
Оскорбительная форма и ложные сведения — не одно и то же
В деле «Мираторга» экспертиза также отметила использование оскорбительной лексики. Но для защиты деловой репутации принципиально важно не смешивать разные основания ответственности.
Грубая или неприятная форма сама по себе еще не доказывает ложность информации.
Например, фраза может быть крайне резкой, но основанной на реальных фактах. И наоборот, вполне спокойное предложение способно содержать серьезное ложное обвинение.
Поэтому бизнесу полезнее концентрироваться не на том, насколько обидно звучит публикация, а на том, какие конкретные сведения автор сообщил аудитории и чем они опровергаются.
Зачем просить судебную неустойку
Отдельно интересен механизм судебной неустойки.
Получить решение об удалении ролика или публикации недостаточно, если ответчик просто его игнорирует. Поэтому истец может добиваться денежного стимулирования к исполнению судебного акта.
В этом деле установлена неустойка 15 000 руб. за каждый день неисполнения.
Для споров об интернет-контенте это особенно полезный инструмент. Пока ложная публикация продолжает находиться в открытом доступе, репутационный вред тоже потенциально продолжается.
Что делать бизнесу до обращения в суд
Если компания обнаружила ложную публикацию, начинать нужно с доказательств, а не с публичной перепалки с автором.
До подачи иска стоит:
сохранить видеозапись или публикацию;
зафиксировать URL, дату размещения и содержание страницы;
сделать расшифровку спорных фрагментов;
собрать документы, которые опровергают фактические утверждения;
определить, какие именно фразы нужно удалить или опровергнуть;
оценить необходимость лингвистического заключения или судебной экспертизы.
Если контент может быть быстро удален или изменен, разумно заранее подумать о нотариальной фиксации интернет-страницы.
Может ли компания взыскать с автора все свои расходы
Судебный процесс сам по себе стоит денег. В рассматриваемом деле с ответчика взыскали расходы на экспертизу и государственную пошлину — в совокупности 220 000 руб.
Это хороший пример того, что последствия для автора могут не ограничиваться обязательством удалить публикацию.
При наличии оснований компания может также ставить вопрос о возмещении судебных расходов на представителей, нотариуса и другие необходимые действия, связанные с защитой нарушенного права.
Конкретный размер, конечно, будет зависеть от обстоятельств дела и оценки суда.
Что этот спор означает для блогеров и бизнеса
Для блогера вывод довольно простой: критиковать компанию можно, но чем конкретнее обвинение, тем больше вероятность, что его придется подтверждать документами.
Фраза «мне не понравился продукт» и утверждение «эта компания виновна в конкретном событии» находятся в совершенно разных юридических плоскостях.
Для бизнеса вывод другой. Публичность автора не делает спор безнадежным. Если компания способна точно выделить ложные утверждения, опровергнуть их и доказать порочащий характер, через суд можно добиться не только признания информации недостоверной, но и ее удаления, публичного опровержения и финансового давления за неисполнение решения.
Дело «Мираторга» в этом смысле показательно: спор шел не о праве блогера критиковать крупную компанию, а о границе между критикой и распространением конкретных ложных сведений.
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