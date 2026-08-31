Банкротство нельзя продлевать бесконечно из-за ходатайств кредитора: позиция ВС

Банкротство гражданина не должно превращаться в процесс без конечной даты. Само наличие еще одного спора, жалобы или заявления кредитора не дает оснований годами держать должника в процедуре, если имущество уже реализовано, расчеты завершены, а реальной перспективы пополнить конкурсную массу нет.

Именно на этом акцентировал внимание Верховный Суд: продление возможно ради конкретного результата, а не ради самого продолжения процесса.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.