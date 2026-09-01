Про ваш бизнес разместили негативный отзыв: что можно сделать

Негативный отзыв сам по себе не означает нарушение закона. Клиент вправе быть недовольным услугой, критиковать компанию и публично рассказывать о своем опыте. Но если в отзыве появились конкретные ложные утверждения о мошенничестве, обмане, неисполнении обязательств или других нарушениях, бизнес уже может защищать деловую репутацию.
Главное — не спорить с автором на эмоциях, а быстро зафиксировать публикацию, отделить мнение от проверяемых фактов и выбрать правильный способ защиты.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Сначала нужно понять: это мнение или утверждение о факте
Это ключевой вопрос почти в любом споре о негативных отзывах.
Фразы вроде:
«мне не понравилось обслуживание»;
«считаю цену завышенной»;
«больше сюда не обращусь»;
«по моему мнению, компания работает плохо»
обычно относятся к субъективной оценке. Такие суждения нельзя проверить на истинность так же, как конкретный факт.
Совсем другая ситуация, если автор пишет:
«компания берет предоплату и не выполняет работу»;
«использует поддельные документы»;
«торгует контрафактом»;
«у компании нет лицензии»;
«директор похитил деньги клиента».
Это уже проверяемые утверждения. Если они ложные и порочат деловую репутацию, появляется основание для защиты по статье 152 ГК РФ.
Можно ли удалить плохой отзыв через суд
Да, но не любой.
Бизнесу нужно показать, какие именно фразы являются недостоверными и почему они причиняют вред деловой репутации.
Обычно предмет спора выглядит так:
Что проверяет суд
Что нужно показать компании
Было ли распространение
отзыв опубликован и доступен третьим лицам
Относится ли информация к компании
из текста понятно, о каком бизнесе идет речь
Являются ли сведения порочащими
публикация содержит обвинения в нарушениях или недобросовестности
Это факт или мнение
спорную фразу можно проверить на истинность
Соответствует ли утверждение действительности
имеются документы, которые его опровергают
Поэтому иск в стиле «отзыв плохой, удалите его» обычно слабый. Нужно работать с конкретными предложениями.
Что делать сразу после обнаружения негативного отзыва
Первое действие — зафиксировать публикацию.
Не стоит начинать с требования удалить отзыв. Автор может сделать это раньше, чем компания сохранит доказательства, а потом спор будет уже не о содержании публикации, а о том, существовала ли она вообще.
Желательно сохранить:
полный текст отзыва;
название аккаунта;
ссылку на страницу;
дату публикации;
изображения и видео;
комментарии под публикацией;
количество просмотров, если оно отображается.
Если потенциальный спор серьезный, лучше подумать о нотариальном осмотре интернет-страницы.
Нужно ли писать автору претензию
В большинстве случаев — да.
Иногда вопрос решается без суда, особенно если компания может быстро показать, что конкретное утверждение объективно неверно.
В претензии лучше не требовать удалить весь негативный отзыв. Более сильная позиция — указать конкретные фразы и приложить документы, которые их опровергают.
Например:
В публикации указано, что компания не имеет лицензии. На дату размещения отзыва лицензия действовала, что подтверждается сведениями реестра.
Такой подход выглядит гораздо убедительнее, чем эмоциональное «вы распространяете клевету».
Можно ли обратиться к сайту или маркетплейсу
Да.
Если отзыв размещен на маркетплейсе, агрегаторе, сайте с отзывами или в социальной сети, имеет смысл одновременно обратиться к администрации площадки.
В обращении лучше указать:
ссылку на публикацию;
конкретные спорные фразы;
почему они недостоверны;
подтверждающие документы;
просьбу удалить или скорректировать материал.
Площадка не всегда удовлетворит требование, но такое обращение может дать результат быстрее судебного процесса.
Кроме того, переписка с администрацией пригодится позже как доказательство того, что бизнес пытался урегулировать спор до суда.
Что можно потребовать через суд
В зависимости от ситуации компания может просить:
признать конкретные сведения не соответствующими действительности;
удалить спорные фрагменты;
обязать автора опубликовать опровержение;
прекратить дальнейшее распространение;
взыскать судебные расходы;
взыскать убытки, если они действительно возникли.
При этом денежное требование — самая сложная часть.
Само по себе появление неприятного отзыва еще не означает, что бизнес автоматически потерял деньги.
Как взыскать убытки из-за негативного отзыва
Здесь нужна причинная связь.
Компания должна показать не только то, что отзыв был ложным, но и то, что именно из-за него возник финансовый ущерб.
Например, доказательствами могут быть:
переписка с клиентом, который отказался от сделки после прочтения публикации;
расторгнутый договор;
отказ потенциального партнера от сотрудничества;
подтвержденное снижение продаж;
иные документы, связывающие потерю денег с конкретным отзывом.
Фраза «репутация пострадала» сама по себе размер убытков не подтверждает.
Можно ли требовать компенсацию за вред деловой репутации
Для юридических лиц защита строится иначе, чем для граждан.
Компания может требовать опровержения, удаления сведений и возмещения доказанных убытков. Но превращать репутационный иск в способ получить крупную сумму просто за неприятную публикацию не получится.
Поэтому на практике для бизнеса часто важнее:
удалить ложный материал;
получить официальное опровержение;
пресечь дальнейшее распространение;
взыскать расходы на судебный процесс.
Именно эти меры обычно дают наиболее практический результат.
Что делать, если отзыв частично правдивый
Так бывает часто.
Например, клиент действительно ждал заказ дольше обещанного, но одновременно пишет, что компания «мошенники и вообще никому ничего не поставляют».
В такой ситуации спорить со всем текстом сразу невыгодно.
Лучше разделить публикацию:
правдивую часть — не оспаривать;
ложные фактические обвинения — требовать удалить или опровергнуть;
субъективные оценки — оставить за пределами иска.
Чем точнее компания формулирует требования, тем сильнее выглядит позиция.
Опасно ли слово «мошенники»
Да, особенно если оно используется как утверждение о конкретном противоправном поведении.
Но нельзя оценивать одно слово в отрыве от контекста.
Например:
«после этой ситуации у меня возникло ощущение, что меня обманули»;
«компания мошенническая и похищает деньги клиентов»
— юридически разные формулировки.
Во втором случае автор сообщает уже не только свое впечатление, но и приписывает бизнесу конкретные противоправные действия.
Если доказательств нет, риск ответственности заметно выше.
Стоит ли отвечать на отзыв публично
Иногда да, но очень аккуратно.
Для бизнеса публичный ответ может быть полезен, если его увидят другие клиенты. Но превращать комментарии в спор с угрозами не стоит.
Нормальный публичный ответ:
короткий;
спокойный;
без обвинений;
без разглашения персональных данных клиента;
с предложением разобраться;
с указанием, что отдельные фактические утверждения не соответствуют действительности.
Худший вариант — начать публично угрожать иском и спорить с каждым комментатором.
Иногда ущерб от такой реакции оказывается выше, чем от исходного отзыва.
Пошаговый алгоритм для бизнеса
Если появился порочащий отзыв, я бы действовал так:
Зафиксировать публикацию и все связанные материалы.
Разбить текст на отдельные утверждения.
Отделить мнение от проверяемых фактов.
Собрать документы, опровергающие ложные сведения.
Направить претензию автору.
Одновременно обратиться к администрации площадки.
При необходимости провести нотариальный осмотр страницы.
Определить, что важнее: удаление, опровержение, убытки или сочетание требований.
Подать иск, если внесудебное урегулирование не помогло.
Когда идти в суд действительно имеет смысл
Судебный спор оправдан не из-за любого плохого комментария.
Он имеет смысл, когда публикация содержит конкретные ложные обвинения, распространяется среди значимой аудитории и способна реально повлиять на бизнес.
Особенно если речь идет о заявлениях, что компания:
нарушает закон;
обманывает клиентов;
похищает деньги;
работает без разрешений;
продает контрафакт;
систематически не исполняет обязательства.
В таких случаях речь идет уже не о неприятной критике, а о фактах, которые способны серьезно повредить деловой репутации.
Главное правило простое: бизнес не может запретить клиентам быть недовольными. Но он вправе требовать удаления ложных фактов, которые публично выдают за правду.
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