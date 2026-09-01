Про ваш бизнес разместили негативный отзыв: что можно сделать

Негативный отзыв сам по себе не означает нарушение закона. Клиент вправе быть недовольным услугой, критиковать компанию и публично рассказывать о своем опыте. Но если в отзыве появились конкретные ложные утверждения о мошенничестве, обмане, неисполнении обязательств или других нарушениях, бизнес уже может защищать деловую репутацию.

Главное — не спорить с автором на эмоциях, а быстро зафиксировать публикацию, отделить мнение от проверяемых фактов и выбрать правильный способ защиты.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.