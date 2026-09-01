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Андрей Мильский
44-ФЗ
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Заказчик не платил по госконтракту: когда исполнитель вправе отказаться от контракта

Заказчик месяцами не оплачивает оказанные услуги. Может ли поставщик отказаться от госконтракта и не попасть в РНП? Разбираем позицию АС Московского округа по делу № А40-47905/2022.

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Неисполнение обязательств по госконтракту бывает не только со стороны поставщика. Заказчик тоже может нарушить договор — например, задерживать оплату уже оказанных услуг. В такой ситуации у исполнителя возникает вопрос: можно ли отказаться от контракта в одностороннем порядке и не попасть из-за этого в РНП.

Показательный спор рассмотрел Арбитражный суд Московского округа. Суд подтвердил: если заказчик сам существенно нарушает условия контракта, а исполнитель действует не недобросовестно, односторонний отказ может быть законным.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.

В чем был спор

Между заказчиком и ИП Трефиловым Д.А. был заключен контракт от 28.06.2021 № 266-21-ЭА.

В дальнейшем возник конфликт по поводу исполнения обязательств. Заказчик предъявил требования к исполнителю, а исполнитель, в свою очередь, ссылался на то, что заказчик сам ненадлежащим образом исполнял контракт, в частности не оплачивал оказанные услуги за сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года.

На этом фоне исполнитель принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

После этого спор дошел до суда.

Что установили суды

Первая и апелляционная инстанции отказали как в первоначальном, так и во встречном иске. Кассация этот подход поддержала.

Ключевыми для судов стали несколько обстоятельств:

  • факт ненадлежащей оплаты услуг со стороны заказчика был подтвержден документально;

  • контракт прекратил действие именно на основании одностороннего отказа исполнителя;

  • УФАС отказало во включении сведений об ИП Трефилове Д.А. в РНП;

  • антимонопольный орган не установил умышленного нарушения условий контракта со стороны исполнителя;

  • не было доказано, что исполнитель намеренно исполнял контракт ненадлежащим образом.

То есть суды не увидели в поведении исполнителя признаков недобросовестности, которые могли бы оправдать применение более жестких последствий.

Почему решение УФАС оказалось важным

Само по себе решение УФАС не заменяет судебную оценку, но в таких спорах оно может иметь серьезное значение.

Антимонопольный орган отдельно проверяет, имелись ли основания для включения поставщика в РНП, и оценивает причины неисполнения контракта.

В этом деле УФАС не нашло доказательств того, что исполнитель умышленно уклонялся от исполнения обязательств.

Для суда это стало дополнительным аргументом в пользу того, что односторонний отказ исполнителя не был просто способом уйти от контракта.

Может ли исполнитель отказаться от госконтракта из-за неоплаты

Да, если для этого есть правовые и договорные основания.

Статья 95 Закона № 44-ФЗ допускает односторонний отказ от исполнения контракта при наличии соответствующих условий. При этом применяются и общие нормы ГК РФ об одностороннем отказе и расторжении договора.

Но здесь важно не путать любое нарушение с существенным.

Если заказчик задержал оплату на несколько дней, а исполнитель сразу прекращает весь контракт, такая позиция может выглядеть непропорциональной.

Если же неоплата носит системный характер, касается нескольких периодов и подтверждается документами, аргумент в пользу одностороннего отказа становится значительно сильнее.

Почему неоплата заказчиком важнее формального нарушения исполнителя

В подобных делах суд оценивает поведение обеих сторон.

Нельзя рассматривать действия поставщика в отрыве от того, как исполнял контракт сам заказчик.

Если заказчик:

  • принимал услуги;

  • не оспаривал их объем;

  • не заявлял существенных претензий;

  • но при этом систематически не платил,

то последующий отказ исполнителя уже нельзя оценивать как одностороннее и ничем не вызванное нарушение.

Именно такая взаимосвязь обязательств имеет принципиальное значение.

Практика по делу № А40-47905/2022

Судебная инстанция

Позиция

Первая инстанция

Отказала в удовлетворении первоначального и встречного исков

Апелляция

Поддержала выводы первой инстанции

УФАС России по г. Москве

Отказало во включении ИП Трефилова Д.А. в РНП

АС Московского округа

Не нашел оснований для отмены судебных актов

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.02.2023 № Ф05-35096/2022 по делу № А40-47905/2022.

Что это значит для поставщиков по 44-ФЗ

Исполнитель не обязан бесконечно продолжать работу по контракту, если заказчик сам не выполняет свои денежные обязательства.

Но перед односторонним отказом важно подготовить доказательства.

Минимально нужно собрать:

  • контракт;

  • акты оказанных услуг;

  • документы о приемке;

  • счета и УПД;

  • платежные документы;

  • переписку с заказчиком;

  • претензии об оплате;

  • расчет задолженности;

  • доказательства соблюдения процедуры одностороннего отказа.

Чем лучше подтверждена системная неоплата, тем сильнее позиция поставщика.

Когда отказ поставщика может привести к РНП

Риск РНП остается, если заказчик посчитает, что исполнитель необоснованно прекратил контракт.

Поэтому ключевой вопрос — не сам факт отказа, а его причина.

Если поставщик просто передумал исполнять договор, это одна ситуация.

Если отказ стал следствием подтвержденной неоплаты со стороны заказчика — совсем другая.

Именно поэтому большое значение имеет не только сам договор, но и вся предшествующая переписка.

Как формулировать позицию поставщика

Лучше не ограничиваться фразой «заказчик не заплатил».

Нужно показать системно:

  • какие обязательства исполнитель выполнил;

  • за какие периоды заказчик не оплатил услуги;

  • когда возникла задолженность;

  • направлялись ли претензии;

  • устранил ли заказчик нарушение;

  • почему дальнейшее исполнение стало экономически и юридически необоснованным.

Тогда отказ выглядит не как произвольный выход из контракта, а как реакция на нарушение второй стороны.

Главный вывод из дела

Поставщик по 44-ФЗ тоже имеет право защищаться от недобросовестного поведения заказчика.

Если услуги оказаны, заказчик их принимает, но не оплачивает, а исполнитель соблюдает процедуру одностороннего отказа, сам по себе факт прекращения контракта еще не означает недобросовестность.

Постановление АС Московского округа по делу № А40-47905/2022 показывает: при оценке отказа поставщика суд должен учитывать не только его действия, но и то, насколько добросовестно исполнял контракт сам заказчик.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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