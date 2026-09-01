Заказчик не платил по госконтракту: когда исполнитель вправе отказаться от контракта

Неисполнение обязательств по госконтракту бывает не только со стороны поставщика. Заказчик тоже может нарушить договор — например, задерживать оплату уже оказанных услуг. В такой ситуации у исполнителя возникает вопрос: можно ли отказаться от контракта в одностороннем порядке и не попасть из-за этого в РНП.

Показательный спор рассмотрел Арбитражный суд Московского округа. Суд подтвердил: если заказчик сам существенно нарушает условия контракта, а исполнитель действует не недобросовестно, односторонний отказ может быть законным.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.