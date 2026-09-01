Заказчик не платил по госконтракту: когда исполнитель вправе отказаться от контракта

Неисполнение обязательств по госконтракту бывает не только со стороны поставщика. Заказчик тоже может нарушить договор — например, задерживать оплату уже оказанных услуг. В такой ситуации у исполнителя возникает вопрос: можно ли отказаться от контракта в одностороннем порядке и не попасть из-за этого в РНП.
Показательный спор рассмотрел Арбитражный суд Московского округа. Суд подтвердил: если заказчик сам существенно нарушает условия контракта, а исполнитель действует не недобросовестно, односторонний отказ может быть законным.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
В чем был спор
Между заказчиком и ИП Трефиловым Д.А. был заключен контракт от 28.06.2021 № 266-21-ЭА.
В дальнейшем возник конфликт по поводу исполнения обязательств. Заказчик предъявил требования к исполнителю, а исполнитель, в свою очередь, ссылался на то, что заказчик сам ненадлежащим образом исполнял контракт, в частности не оплачивал оказанные услуги за сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года.
На этом фоне исполнитель принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
После этого спор дошел до суда.
Что установили суды
Первая и апелляционная инстанции отказали как в первоначальном, так и во встречном иске. Кассация этот подход поддержала.
Ключевыми для судов стали несколько обстоятельств:
факт ненадлежащей оплаты услуг со стороны заказчика был подтвержден документально;
контракт прекратил действие именно на основании одностороннего отказа исполнителя;
УФАС отказало во включении сведений об ИП Трефилове Д.А. в РНП;
антимонопольный орган не установил умышленного нарушения условий контракта со стороны исполнителя;
не было доказано, что исполнитель намеренно исполнял контракт ненадлежащим образом.
То есть суды не увидели в поведении исполнителя признаков недобросовестности, которые могли бы оправдать применение более жестких последствий.
Почему решение УФАС оказалось важным
Само по себе решение УФАС не заменяет судебную оценку, но в таких спорах оно может иметь серьезное значение.
Антимонопольный орган отдельно проверяет, имелись ли основания для включения поставщика в РНП, и оценивает причины неисполнения контракта.
В этом деле УФАС не нашло доказательств того, что исполнитель умышленно уклонялся от исполнения обязательств.
Для суда это стало дополнительным аргументом в пользу того, что односторонний отказ исполнителя не был просто способом уйти от контракта.
Может ли исполнитель отказаться от госконтракта из-за неоплаты
Да, если для этого есть правовые и договорные основания.
Статья 95 Закона № 44-ФЗ допускает односторонний отказ от исполнения контракта при наличии соответствующих условий. При этом применяются и общие нормы ГК РФ об одностороннем отказе и расторжении договора.
Но здесь важно не путать любое нарушение с существенным.
Если заказчик задержал оплату на несколько дней, а исполнитель сразу прекращает весь контракт, такая позиция может выглядеть непропорциональной.
Если же неоплата носит системный характер, касается нескольких периодов и подтверждается документами, аргумент в пользу одностороннего отказа становится значительно сильнее.
Почему неоплата заказчиком важнее формального нарушения исполнителя
В подобных делах суд оценивает поведение обеих сторон.
Нельзя рассматривать действия поставщика в отрыве от того, как исполнял контракт сам заказчик.
Если заказчик:
принимал услуги;
не оспаривал их объем;
не заявлял существенных претензий;
но при этом систематически не платил,
то последующий отказ исполнителя уже нельзя оценивать как одностороннее и ничем не вызванное нарушение.
Именно такая взаимосвязь обязательств имеет принципиальное значение.
Практика по делу № А40-47905/2022
Судебная инстанция
Позиция
Первая инстанция
Отказала в удовлетворении первоначального и встречного исков
Апелляция
Поддержала выводы первой инстанции
УФАС России по г. Москве
Отказало во включении ИП Трефилова Д.А. в РНП
АС Московского округа
Не нашел оснований для отмены судебных актов
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.02.2023 № Ф05-35096/2022 по делу № А40-47905/2022.
Что это значит для поставщиков по 44-ФЗ
Исполнитель не обязан бесконечно продолжать работу по контракту, если заказчик сам не выполняет свои денежные обязательства.
Но перед односторонним отказом важно подготовить доказательства.
Минимально нужно собрать:
контракт;
акты оказанных услуг;
документы о приемке;
счета и УПД;
платежные документы;
переписку с заказчиком;
претензии об оплате;
расчет задолженности;
доказательства соблюдения процедуры одностороннего отказа.
Чем лучше подтверждена системная неоплата, тем сильнее позиция поставщика.
Когда отказ поставщика может привести к РНП
Риск РНП остается, если заказчик посчитает, что исполнитель необоснованно прекратил контракт.
Поэтому ключевой вопрос — не сам факт отказа, а его причина.
Если поставщик просто передумал исполнять договор, это одна ситуация.
Если отказ стал следствием подтвержденной неоплаты со стороны заказчика — совсем другая.
Именно поэтому большое значение имеет не только сам договор, но и вся предшествующая переписка.
Как формулировать позицию поставщика
Лучше не ограничиваться фразой «заказчик не заплатил».
Нужно показать системно:
какие обязательства исполнитель выполнил;
за какие периоды заказчик не оплатил услуги;
когда возникла задолженность;
направлялись ли претензии;
устранил ли заказчик нарушение;
почему дальнейшее исполнение стало экономически и юридически необоснованным.
Тогда отказ выглядит не как произвольный выход из контракта, а как реакция на нарушение второй стороны.
Главный вывод из дела
Поставщик по 44-ФЗ тоже имеет право защищаться от недобросовестного поведения заказчика.
Если услуги оказаны, заказчик их принимает, но не оплачивает, а исполнитель соблюдает процедуру одностороннего отказа, сам по себе факт прекращения контракта еще не означает недобросовестность.
Постановление АС Московского округа по делу № А40-47905/2022 показывает: при оценке отказа поставщика суд должен учитывать не только его действия, но и то, насколько добросовестно исполнял контракт сам заказчик.
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