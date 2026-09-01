Поставщик отказался от исполнения: можно ли расторгнуть госконтракт по соглашению сторон

Расторжение госконтракта по соглашению сторон обычно воспринимается как самый спокойный способ закончить проблемные отношения. Но если поставщик уже сообщил, что товар не поставит или работы не выполнит, такой вариант может оказаться незаконным.
Свежая практика показывает: соглашение о расторжении не должно использоваться как способ вывести поставщика из-под процедуры одностороннего отказа и возможного включения в РНП.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Поставщик заранее сообщил, что исполнить контракт не сможет
Заказчик закупал автомобили для перевозки людей с ограниченными возможностями. В закупке действовал запрет, предусмотренный Постановлением Правительства РФ № 1875.
Победитель предложил автомобиль Gazelle NEXT и указал реестровую запись из реестра российской промышленной продукции. Поставить машины нужно было до 31 октября 2025 года.
Однако еще до окончания срока поставщик сообщил заказчику, что своевременно исполнить обязательства не получится.
Причиной он назвал переоформление технической документации производителями специализированного транспорта после переименования автомобильного завода, а также отсутствие необходимой реестровой записи на автомобили, которые планировалось поставить.
После этого стороны не стали ждать окончания срока и подписали соглашение о расторжении контракта.
Почему расторжением заинтересовалась прокуратура
Прокуратура обратила внимание на то, что поставщик фактически уже заявил о невозможности исполнения.
После этого УФАС провело внеплановую проверку и пришло к выводу, что заказчик нарушил требования статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
По позиции антимонопольного органа, заказчик должен был:
потребовать надлежащего исполнения обязательств;
при неисполнении применить процедуру одностороннего отказа;
направить сведения в УФАС;
предоставить антимонопольному органу возможность самостоятельно решить вопрос о включении поставщика в РНП.
При соглашении сторон этого не произошло. Контракт просто прекратился, а вопрос о добросовестности поставщика фактически остался за рамками процедуры.
Почему первая инстанция поддержала заказчика
Позиция заказчика выглядела формально убедительно.
На момент расторжения срок поставки еще не истек. Следовательно, просрочка фактически не наступила. Кроме того, Закон № 44-ФЗ сам допускает прекращение контракта по соглашению сторон.
Первая инстанция именно из этого и исходила: стороны воспользовались предусмотренным законом способом прекращения обязательств, поэтому оснований признавать действия заказчика незаконными нет.
Апелляция посмотрела на ситуацию иначе.
Письмо поставщика оказалось важнее даты поставки
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оценил не только срок исполнения, но и содержание переписки.
Из письма поставщика следовало, что контракт исполнен не будет. То есть заказчик еще до наступления конечной даты уже понимал: поставка в предусмотренном контрактом виде не состоится.
Для суда это имело принципиальное значение.
Если сторона прямо сообщает о невозможности исполнения, нельзя оценивать ситуацию только через формальный аргумент: «срок еще не наступил».
По существу поставщик уже обозначил отказ от дальнейшего исполнения.
Почему причины поставщика не помогли
Отдельно суд исследовал обстоятельства, которыми компания объясняла невозможность поставки.
И здесь возникла вторая проблема: сложности с документацией и реестровой записью появились еще до проведения аукциона.
Следовательно, поставщик:
знал или должен был знать о них при подаче заявки;
принимал решение об участии в закупке уже с учетом существующих ограничений;
все равно предложил конкретный товар;
затем заключил контракт;
и только после этого сослался на те же обстоятельства как на причину невозможности исполнения.
Для суда такая последовательность поставила под сомнение добросовестность участника.
Как спор прошел по инстанциям
Этап
Что произошло
УФАС
Признало действия заказчика нарушением Закона № 44-ФЗ
Первая инстанция
Поддержала заказчика и указала, что соглашение сторон допускается законом
Апелляция
Отменила решение первой инстанции
Оценка поведения поставщика
Из письма прямо следовало, что контракт исполнен не будет
Оценка причин неисполнения
Причины существовали еще до проведения закупки
Итог по соглашению
Признано ничтожным
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2026 № 21АП-5104/2026 по делу № А86-63/2026.
Почему суд связал расторжение с РНП
Главный вопрос в деле оказался не в том, можно ли вообще использовать соглашение сторон по Закону № 44-ФЗ.
Можно.
Проблема в последствиях.
Расторжение по соглашению сторон и односторонний отказ заказчика ведут к разным результатам. В первом случае вопрос о РНП по этому основанию обычно не возникает. Во втором сведения передаются в антимонопольный орган, который уже самостоятельно оценивает причины нарушения.
Поэтому, если поставщик фактически отказался от исполнения, соглашение сторон способно стать способом обойти саму процедуру проверки его добросовестности.
Апелляция именно такой эффект и увидела.
Можно ли теперь вообще расторгать госконтракт по соглашению сторон
Да. Постановление не означает запрета на такой способ прекращения контракта.
Но заказчику теперь особенно важно понимать реальную причину расторжения.
Если стороны объективно заинтересованы в прекращении обязательств и это не связано с нарушением со стороны поставщика, соглашение остается нормальным инструментом.
Совсем другая ситуация, если поставщик уже сообщил:
что товара у него не будет;
выполнить работы невозможно;
необходимая продукция отсутствует;
исполнить обязательства он не сможет.
Тогда заказчику следует оценивать не удобство соглашения, а наличие оснований для применения иных механизмов статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
Когда заказчику опасно соглашаться на «мирное» расторжение
Особенно высокий риск возникает, если одновременно присутствуют несколько обстоятельств:
инициатором прекращения фактически выступает поставщик;
поставщик прямо признает невозможность исполнения;
причины проблемы существовали еще до участия в закупке;
обязательства фактически не исполняются;
соглашение позволяет не передавать сведения в УФАС.
В такой ситуации соглашение может быть расценено не как обычный способ прекратить контракт, а как попытка исключить предусмотренные законом последствия нарушения.
Что важно поставщику
Для поставщика это тоже довольно жесткий сигнал.
Письмо «не можем исполнить, давайте расторгнем по соглашению» может оказаться далеко не нейтральным документом.
Если причины неисполнения существовали заранее, возникает закономерный вопрос: почему участник вообще подавал заявку и заключал контракт.
Поэтому при возникновении проблем желательно фиксировать:
когда именно появились препятствия;
можно ли было узнать о них раньше;
предпринимались ли реальные попытки исполнить контракт;
обращался ли поставщик к производителю;
предлагал ли заказчику законные варианты решения;
зависели ли возникшие обстоятельства от самого поставщика.
Чем больше доказательств объективной и непредвиденной причины, тем меньше ситуация похожа на обычный отказ от обязательств.
Почему соглашение признали ничтожным
Апелляционный суд пришел к выводу, что соглашение противоречило целям и принципам контрактной системы.
Смысл здесь в том, что стороны госконтракта не обладают той же свободой, что участники обычного коммерческого договора. Помимо их собственных интересов, существуют публичные процедуры, контроль и последствия недобросовестного поведения.
Если соглашением можно просто устранить обязательную процедуру, связанную с возможным РНП, такое соглашение само становится юридически уязвимым.
Что проверять перед расторжением контракта по соглашению сторон
Перед подписанием соглашения заказчику стоит отдельно ответить на несколько вопросов:
почему контракт прекращается;
какая сторона фактически не может исполнить обязательства;
возникли ли причины после заключения контракта или существовали раньше;
есть ли в переписке прямой отказ от исполнения;
имеются ли основания для одностороннего отказа;
приведет ли соглашение к тому, что вопрос о РНП вообще не будет рассмотрен.
Если из документов уже очевидно неисполнение со стороны поставщика, соглашение сторон может создать проблемы уже самому заказчику.
Главный вывод из дела № А86-63/2026
Само наличие в Законе № 44-ФЗ возможности расторгнуть контракт по соглашению сторон еще не означает, что этим способом можно пользоваться при любых обстоятельствах.
Если поставщик фактически отказался от исполнения, а соглашение позволяет ему избежать процедуры одностороннего отказа и проверки вопроса о РНП, суд может признать такое расторжение незаконным и даже ничтожным.
Поэтому в закупках важно смотреть не на название документа, а на реальную причину прекращения контракта и последствия, которые стороны этим документом пытаются получить.
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