Поставщик отказался от исполнения: можно ли расторгнуть госконтракт по соглашению сторон

Расторжение госконтракта по соглашению сторон обычно воспринимается как самый спокойный способ закончить проблемные отношения. Но если поставщик уже сообщил, что товар не поставит или работы не выполнит, такой вариант может оказаться незаконным.

Свежая практика показывает: соглашение о расторжении не должно использоваться как способ вывести поставщика из-под процедуры одностороннего отказа и возможного включения в РНП.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.