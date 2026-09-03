Заказчик не оплачивает услуги по госконтракту: когда можно взыскать долг и отказаться от контракта

Если заказчик по 44-ФЗ принимает услуги, но систематически задерживает оплату, поставщик не обязан бесконечно продолжать исполнение за свой счет. При определенных условиях задолженность можно взыскать через суд, а сам контракт — прекратить в одностороннем порядке.

Для исполнителя здесь важны две вещи: доказать сам факт оказания услуг и правильно оформить реакцию на нарушение заказчика. Если же заказчик хочет уменьшить оплату из-за недостатков, ему тоже недостаточно просто заявить об этом уже после возникновения спора.

Такой подход хорошо виден в практике Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-300676/2022.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.