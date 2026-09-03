Заказчик не оплачивает услуги по госконтракту: когда можно взыскать долг и отказаться от контракта

Если заказчик по 44-ФЗ принимает услуги, но систематически задерживает оплату, поставщик не обязан бесконечно продолжать исполнение за свой счет. При определенных условиях задолженность можно взыскать через суд, а сам контракт — прекратить в одностороннем порядке.
Для исполнителя здесь важны две вещи: доказать сам факт оказания услуг и правильно оформить реакцию на нарушение заказчика. Если же заказчик хочет уменьшить оплату из-за недостатков, ему тоже недостаточно просто заявить об этом уже после возникновения спора.
Такой подход хорошо виден в практике Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-300676/2022.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.
Что делать, если заказчик не оплачивает услуги по 44-ФЗ
Первое, что нужно проверить исполнителю, — не сам размер долга, а состояние доказательств.
Если услуги фактически оказаны, заказчик их получил, а претензии к качеству и объему своевременно не заявил, позиция исполнителя обычно существенно сильнее.
В споре, который дошел до апелляции, сам факт оказания услуг не оспаривался. При этом заказчик не представил надлежащего обоснования отказа от оплаты.
Для поставщика это означает: при возникновении задолженности нужно сразу собрать в один комплект:
контракт и приложения;
документы о приемке;
УПД, акты и счета;
переписку с заказчиком;
документы о направлении закрывающих документов через ЕИС;
претензию об оплате;
сведения о наличии или отсутствии замечаний к услугам.
Чем меньше пробелов в этой цепочке, тем сложнее заказчику впоследствии объяснять неоплату ссылками на качество.
Можно ли расторгнуть госконтракт из-за просрочки оплаты заказчиком
Да, если соответствующее основание предусмотрено законом и контрактом.
В рассматриваемой ситуации контракт прямо устанавливал: неоднократное, то есть два и более раза, нарушение заказчиком сроков оплаты по его вине дает исполнителю право отказаться от дальнейшего исполнения.
Исполнитель воспользовался этим условием и разместил уведомление об одностороннем отказе через ЕИС.
Для бизнеса здесь принципиально важно не путать два действия:
взыскание задолженности и прекращение контракта.
Сам факт долга еще не означает, что контракт автоматически прекратился. Если исполнитель хочет выйти из отношений, необходимо отдельно проверить основания и соблюсти процедуру одностороннего отказа.
Когда неоднократная неоплата дает право прекратить контракт
Разовая небольшая задержка и систематическая неоплата — разные ситуации.
Если контракт прямо связывает право исполнителя на отказ с несколькими нарушениями сроков, нужно документально зафиксировать каждое из них.
Полезно составить таблицу:
Период
Срок оплаты
Фактическая оплата
Просрочка
Первый месяц
по контракту
дата платежа
количество дней
Второй месяц
по контракту
дата платежа
количество дней
Третий месяц
по контракту
не оплачено
продолжается
Так гораздо проще доказать, что речь идет не об одном техническом сбое, а о системном нарушении.
Отдельно нужно проверить специальные условия контракта. В спорном договоре значение имело и своевременное доведение лимитов финансирования до заказчика.
Нужно ли продолжать оказывать услуги после направления отказа
До момента, когда односторонний отказ вступил в силу, исполнитель должен исходить из того, что контракт продолжает действовать.
В рассматриваемом случае услуги оказывались вплоть до даты прекращения контракта.
Это важный практический момент. Если поставщик отправил уведомление и сразу же перестал исполнять обязательства, хотя отказ еще не вступил в силу, заказчик может попытаться использовать этот период уже против него.
Поэтому нужно точно определить:
дату размещения решения;
дату его вступления в силу;
обязанности сторон в переходный период;
объем услуг, который должен быть оказан до прекращения контракта.
Может ли заказчик не платить, если считает услуги некачественными
Может заявить соответствующие возражения, но их нужно правильно оформить.
В рассматриваемом споре заказчик ссылался на то, что услуги были оказаны не полностью. В дело представлялись акты, фотографии и другие материалы.
Однако ключевой проблемой стало то, что в предусмотренном контрактом порядке претензии своевременно не оформлялись.
Не было представлено:
надлежащего отказа от оплаты;
расчета удерживаемой суммы;
акта с перечнем недостатков;
сроков устранения нарушений;
доказательств начисления штрафов на всю спорную сумму.
Поэтому поздние ссылки на некачественное исполнение оказались значительно слабее подписанных документов и фактического поведения сторон.
Как заказчику правильно зафиксировать недостатки услуг
Если заказчик действительно считает, что услуги выполнены ненадлежащим образом, оставлять вопрос «до суда» опасно.
Нужно действовать в момент исполнения:
зафиксировать конкретное нарушение;
составить предусмотренный контрактом акт;
указать, какие именно услуги оказаны ненадлежащим образом;
определить срок устранения, если это предусмотрено;
рассчитать штраф или удержание;
направить документы исполнителю.
Особенно важно соблюдать тот порядок, который стороны сами записали в контракте.
Если договор говорит, что недостатки подтверждаются специальным актом, потом заменить его фотографиями или внутренней служебной запиской бывает сложно.
Можно ли удержать всю оплату из-за отдельных недостатков
Как правило, наличие отдельных нарушений само по себе не означает, что заказчик вправе вообще ничего не платить.
Это хорошо видно и на рассматриваемой ситуации.
Исполнитель признал три эпизода ненадлежащего оказания услуг и сам уменьшил размер требований на сумму соответствующих штрафов.
Но это не превратило всю оставшуюся стоимость выполненных услуг в неоплачиваемую.
Для заказчика правильнее разделять:
стоимость реально оказанных услуг и санкции за конкретные нарушения.
Если штраф составляет 20 тыс. руб., это еще не дает основания удержать 150 тыс. руб. оплаты без отдельного расчета и договорного основания.
Можно ли взыскать неустойку за просрочку оплаты по госконтракту
Если заказчик нарушил предусмотренный контрактом срок оплаты, исполнитель вправе рассматривать вопрос не только о взыскании основного долга, но и о договорной или законной неустойке.
В рассматриваемом споре суд взыскал не только задолженность, но и неустойку в части произведенного расчета.
Перед подачей иска стоит проверить:
дату возникновения обязанности по оплате;
период просрочки;
ставку неустойки;
частичные платежи;
корректность расчета по каждому периоду;
наличие оснований для снижения санкции.
Расчет лучше делать отдельно по каждому акту или платежному периоду.
Что делать, если заказчик после иска начал собирать доказательства плохого качества
Это довольно распространенная ситуация.
Во время исполнения услуги принимаются, документы подписываются, существенных замечаний нет. После появления иска о долге заказчик начинает собирать фотографии, внутренние акты и объяснения сотрудников.
В такой ситуации исполнителю полезно восстановить именно хронологию появления претензий.
Нужно сопоставить:
дату оказания услуг;
дату приемки;
дату подписания документов;
дату первых замечаний;
дату претензии об оплате;
дату появления доказательств недостатков.
Если большая часть претензий появилась уже после возникновения денежного спора, это может иметь существенное значение для оценки их достоверности.
Как взыскать долг по госконтракту, если услуги приняты
Практически позиция исполнителя должна строиться не вокруг фразы «нам не заплатили», а вокруг последовательной доказательной схемы.
Нужно показать:
услуги оказаны → заказчик их получил → предусмотренная процедура приемки завершена → мотивированного отказа нет → срок оплаты наступил → деньги не перечислены.
И уже отдельно отвечать на каждое возражение о качестве.
Такой подход обычно сильнее попытки спорить сразу обо всех обстоятельствах исполнения контракта.
Что проверить перед односторонним отказом от контракта по 44-ФЗ
До направления решения исполнителю стоит отдельно проверить:
предусмотрено ли право на отказ самим контрактом;
какое конкретно нарушение допущено заказчиком;
сколько случаев просрочки уже произошло;
подтверждается ли вина заказчика;
выполнены ли специальные условия договора;
правильно ли оформляется уведомление;
соблюдается ли порядок размещения решения в ЕИС;
когда именно контракт прекратится.
Процедурная ошибка способна создать новый спор даже при очевидной задолженности заказчика.
Как поставщику защититься от неоплаты по госконтракту
Лучше не ждать, пока задолженность накопится за несколько месяцев.
Уже после первого нарушения стоит письменно фиксировать просрочку и требовать оплаты. После повторного — проверять, не возникло ли предусмотренное контрактом право на отказ.
И особенно важно не переставать оформлять собственное исполнение.
Даже если заказчик уже должен крупную сумму, каждый следующий период должен подтверждаться документами так же тщательно, как первый.
Главный вывод для исполнителей по 44-ФЗ
Заказчик не получает право не платить только потому, что после возникновения долга заявил о недостатках.
Если услуги фактически оказаны, своевременных претензий к объему и качеству нет, а предусмотренные контрактом документы о нарушениях не составлялись, взыскать задолженность значительно проще.
Одновременно систематическая неоплата может дать исполнителю право прекратить контракт в одностороннем порядке, если такое основание предусмотрено договором и процедура соблюдена.
Практический вывод из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2023 № 09АП-54484/2023 по делу № А40-300676/2022 именно в этом: в закупочном споре значение имеет не только то, кто первым заявил о нарушении, а то, как стороны документировали исполнение, приемку, недостатки и оплату в момент действия контракта.
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