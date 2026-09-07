Жалоба в ФАС приостановила закупку: как считать срок подписания контракта и избежать РНП

Приостановка закупки из-за жалобы может полностью изменить график заключения контракта. Для победителя здесь главный риск — ошибочно посчитать, что срок подписания продолжает течь в обычном порядке, а затем получить претензию об уклонении и направление сведений в РНП.
Судебная практика исходит из более логичного подхода: если ФАС приостанавливает заключение контракта, продлевается весь срок заключения, а не только срок действий заказчика. Это важно и для победителя закупки, потому что сама процедура заключения контракта состоит из взаимосвязанных действий обеих сторон.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Как считать срок подписания контракта после жалобы в ФАС
Если подана жалоба и контрольный орган приостановил определение поставщика в части заключения контракта, победителю не стоит механически продолжать считать срок так, будто ничего не произошло.
Смысл приостановки в том, что процедура заключения контракта временно останавливается.
Это касается не только заказчика.
Победитель тоже участвует в заключении контракта: подписывает проект, предоставляет обеспечение, при необходимости формирует протокол разногласий и выполняет иные действия на электронной площадке.
Поэтому приостановка затрагивает саму процедуру в целом.
Продлевается ли срок подписания контракта для победителя закупки
Да, если закупка официально приостановлена в части заключения контракта.
Именно здесь возникает практический риск: заказчик может посчитать, что запрет касается только его собственной подписи, а участник якобы обязан продолжать выполнять все действия в первоначальные сроки.
Такой подход создает искусственную ситуацию, при которой одна сторона процедуры считается «замороженной», а другая — нет.
Это плохо согласуется с самой природой заключения контракта.
Если срок заключения продлен из-за приостановки, логично, что продлевается и время для действий победителя.
Может ли заказчик признать победителя уклонившимся во время приостановки закупки
Автоматически — нет.
Перед тем как делать вывод об уклонении, нужно проверить, как именно на срок повлияла жалоба и решение ФАС о приостановке.
Если заказчик проигнорировал период приостановки и посчитал срок без его учета, такое решение можно оспаривать.
Особенно если победитель фактически готовился заключить контракт и не предпринимал действий, свидетельствующих об отказе от сделки.
Что делать победителю после получения информации о приостановке закупки
Лучше сразу зафиксировать все даты.
Практически стоит сохранить:
дату подачи жалобы;
уведомление ФАС о приостановке;
дату начала приостановки;
дату решения по жалобе;
дату возобновления процедуры;
новый расчет срока заключения контракта.
Не стоит рассчитывать только на автоматический таймер электронной площадки.
Если спор дойдет до ФАС или суда, лучше иметь собственную хронологию.
Как доказать, что победитель не уклонялся от заключения контракта
В спорах о РНП особенно важно показать фактическое поведение участника.
Полезными доказательствами могут быть:
обращения в банки за независимой гарантией;
переписка по условиям гарантии;
проект контракта;
переписка с заказчиком;
кредитные договоры;
документы о подготовке финансирования;
внутренние документы о мобилизации ресурсов;
закупка материалов или оборудования под контракт.
Смысл простой: если компания реально готовилась к исполнению, это плохо сочетается с версией о намеренном уклонении.
Поможет ли банковская гарантия доказать отсутствие уклонения
Да, особенно если ее начали оформлять заранее.
Само обращение в банк показывает, что победитель нес расходы и совершает конкретные действия для заключения контракта.
Если компания:
подала заявку на гарантию;
предоставила банку документы;
получила одобрение;
согласовывала текст;
оплатила комиссию,
это серьезный аргумент в пользу добросовестности.
Можно ли включить поставщика в РНП только из-за пропуска срока
РНП не должно работать как автоматический штраф за любой формальный сбой.
Контрольный орган должен оценивать не только сам факт пропуска, но и:
почему он произошел;
была ли приостановка закупки;
правильно ли исчислен срок;
пытался ли участник заключить контракт;
имел ли он ресурсы для исполнения;
есть ли признаки сознательного отказа.
Если срок был рассчитан неправильно, сама основа для вывода об уклонении становится спорной.
Что делать, если ФАС уже включила компанию в РНП
В такой ситуации нужно восстанавливать процедуру буквально по датам.
Полезно сделать таблицу:
Событие
Дата
Значение
Подведение итогов
дата
начало процедуры заключения
Подача жалобы
дата
возникновение контрольной процедуры
Приостановка
дата
течение срока меняется
Рассмотрение жалобы
дата
контрольная точка
Возобновление
дата
срок продолжает течь
Действия победителя
дата
подтверждение добросовестности
После этого нужно отдельно приложить доказательства подготовки к контракту.
Как участнику защититься от ошибочного расчета срока заказчиком
Лучше реагировать еще до появления РНП.
Если заказчик направляет сообщение об уклонении или требует срочно подписать контракт, не учитывая период приостановки, нужно письменно указать на ошибку.
В обращении стоит:
сослаться на факт приостановки;
указать даты;
привести собственный расчет;
подтвердить готовность подписать контракт;
сообщить о предпринятых действиях по обеспечению исполнения.
Так формируется доказательство того, что участник не уклонялся, а спорил именно о порядке исчисления срока.
Почему реформа 44-ФЗ не отменяет общий смысл приостановки
После изменений законодательства могли возникать споры о том, касается ли приостановка только подписи заказчика.
Но сама логика части 7 статьи 106 Закона № 44-ФЗ связана с приостановкой именно заключения контракта как единой процедуры.
Если одна сторона обязана ждать рассмотрения жалобы, а вторая продолжает быть связана первоначальным сроком, возникает противоречие.
Именно поэтому более устойчивым выглядит подход, при котором приостановка влияет на весь срок заключения контракта.
Что проверить перед обращением в суд по спору о РНП
Участнику стоит собрать не только документы по жалобе, но и всю переписку по закупке.
Нужно понять:
когда начался срок заключения;
когда он был приостановлен;
когда течение возобновилось;
что именно предпринимал победитель;
почему заказчик посчитал участника уклонившимся;
правильно ли ФАС оценила эти обстоятельства.
Если спор сводится к неверному расчету срока, это нужно делать центральным аргументом.
Главный вывод для победителей закупок по 44-ФЗ
Приостановка закупки из-за жалобы влияет не только на действия заказчика.
Если заключение контракта приостановлено, продлевается срок всей процедуры, включая действия победителя.
Поэтому поставщику важно не только следить за уведомлениями ФАС, но и самостоятельно считать сроки, фиксировать подготовку к контракту и не позволять заказчику механически трактовать приостановку только в свою пользу.