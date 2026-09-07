Жалоба в ФАС приостановила закупку: как считать срок подписания контракта и избежать РНП

Приостановка закупки из-за жалобы может полностью изменить график заключения контракта. Для победителя здесь главный риск — ошибочно посчитать, что срок подписания продолжает течь в обычном порядке, а затем получить претензию об уклонении и направление сведений в РНП.

Судебная практика исходит из более логичного подхода: если ФАС приостанавливает заключение контракта, продлевается весь срок заключения, а не только срок действий заказчика. Это важно и для победителя закупки, потому что сама процедура заключения контракта состоит из взаимосвязанных действий обеих сторон.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.