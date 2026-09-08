Не подписали госконтракт вовремя: как доказать отсутствие уклонения и избежать РНП

Пропуск срока подписания контракта по 44-ФЗ сам по себе еще не означает, что победителя обязательно нужно включать в РНП. Для ФАС и суда важен не только факт просрочки, но и то, как вел себя участник до и после нее.

Если компания быстро исправила ситуацию, реально готовилась к исполнению и может документально объяснить причину пропуска, формальное нарушение срока еще не всегда свидетельствует об уклонении.

Показательный пример — ситуация, когда уведомление электронной площадки о необходимости подписать контракт попало в папку «Спам», а сам контракт был подписан уже в ближайший рабочий день.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.