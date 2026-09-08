Не подписали госконтракт вовремя: как доказать отсутствие уклонения и избежать РНП

Пропуск срока подписания контракта по 44-ФЗ сам по себе еще не означает, что победителя обязательно нужно включать в РНП. Для ФАС и суда важен не только факт просрочки, но и то, как вел себя участник до и после нее.
Если компания быстро исправила ситуацию, реально готовилась к исполнению и может документально объяснить причину пропуска, формальное нарушение срока еще не всегда свидетельствует об уклонении.
Показательный пример — ситуация, когда уведомление электронной площадки о необходимости подписать контракт попало в папку «Спам», а сам контракт был подписан уже в ближайший рабочий день.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Можно ли избежать РНП, если пропущен срок подписания контракта
Да, если участник докажет, что не собирался уклоняться от заключения контракта.
В таких делах нужно смотреть на всю ситуацию, а не только на календарь.
Для защиты обычно имеют значение:
причина пропуска;
продолжительность просрочки;
действия участника после обнаружения ошибки;
наличие ресурсов для исполнения;
предыдущая история исполнения контрактов;
переписка с заказчиком;
попытки подписать контракт.
Если видно, что победитель действительно хотел заключить контракт, а пропуск носил случайный характер, включение в РНП можно оспаривать.
Поможет ли аргумент, что письмо с площадки попало в спам
Сам по себе — не обязательно.
Но если участник может подтвердить это технически, такой довод может стать частью общей позиции.
Например, полезно сохранить:
скриншоты папки «Спам»;
заголовки письма;
дату и время получения;
журналы почтового сервиса;
внутреннюю переписку;
сведения о том, когда уведомление было обнаружено.
В рассматриваемой ситуации суды учли, что письмо действительно попало в спам, а не было просто проигнорировано.
Почему незначительная просрочка имеет значение
Важно и то, насколько сильно был нарушен срок.
Если срок истек в пятницу, а контракт подписан в понедельник утром, это совсем не то же самое, что недельное или месячное бездействие.
Короткая просрочка в сочетании с реальными действиями по заключению контракта может показывать, что участник не пытался отказаться от обязательств.
Для ФАС и суда это важно именно при оценке добросовестности.
Имеет ли значение опыт исполнения предыдущих госконтрактов
Да, как дополнительный аргумент.
Если компания до этого исполнила сотни аналогичных контрактов и никогда не уклонялась от заключения, это помогает показать общую модель поведения.
В споре участник ссылался на успешное исполнение более 500 аналогичных контрактов, в том числе с тем же заказчиком.
Сам по себе хороший послужной список не отменяет нарушение срока, но в совокупности с другими обстоятельствами может сыграть заметную роль.
Что нужно доказать ФАС, чтобы не попасть в РНП
Лучше не строить защиту вокруг одной причины.
Сильная позиция выглядит так:
уведомление действительно не попало в основной входящий поток → участник обнаружил проблему → сразу подписал контракт → имел все ресурсы для исполнения → ранее добросовестно работал по аналогичным закупкам.
Именно совокупность таких фактов показывает отсутствие намерения уклониться.
Что делать, если заказчик уже составил протокол уклонения
Нужно быстро готовить письменную позицию для УФАС.
В ней стоит показать:
когда должен был быть подписан контракт;
почему срок был пропущен;
когда участник фактически подписал документ;
что происходило с уведомлением;
имелись ли ресурсы для исполнения;
предпринимались ли действия по обеспечению;
какова история исполнения предыдущих контрактов.
Чем точнее хронология, тем лучше.
Как доказать техническую причину пропуска срока
Технический аргумент должен быть проверяемым.
Не стоит ограничиваться фразой:
«письмо не увидели».
Нужно приложить доказательства.
Полезно сохранить:
скриншоты;
технические журналы;
переписку с площадкой;
обращения в поддержку;
настройки почты;
уведомления IT-службы.
Чем объективнее источник, тем меньше спор выглядит как попытка придумать оправдание постфактум.
Нужно ли отдельно доказывать готовность исполнить контракт
Желательно.
Если компания может показать, что у нее были сотрудники, материалы, техника, финансирование и опыт, это усиливает позицию.
Ведь уклонение обычно предполагает отсутствие реального намерения войти в контракт.
Поэтому документы о подготовке к исполнению могут быть не менее важны, чем доказательства попадания письма в спам.
Когда аргумент со спамом не сработает
Позиция будет слабой, если:
контракт долго не подписывали и после обнаружения письма;
не было обеспечения исполнения;
участник не связывался с заказчиком;
не было доказательств готовности работать;
технические доказательства отсутствуют;
ранее компания уже допускала аналогичные нарушения.
В такой ситуации ссылка на спам будет выглядеть как формальное оправдание.
Как снизить риск пропуска срока подписания госконтракта
Самый простой вывод для бизнеса — нельзя полагаться только на одно письмо.
Лучше заранее настроить контроль:
отдельную почту для закупок;
уведомления на несколько адресов;
внутренний календарь сроков;
резервного сотрудника;
ежедневную проверку площадки;
автоматические напоминания.
Для крупного контракта пропуск одного письма может стоить двух лет в РНП, поэтому процесс лучше дублировать.
Что делать после обнаружения пропущенного срока
Нужно действовать сразу.
Практически:
Подписать контракт, если площадка еще позволяет это сделать.
Уведомить заказчика.
Зафиксировать техническую причину.
Собрать документы о готовности исполнить контракт.
Подготовить объяснения для ФАС.
Не ждать, пока заказчик и антимонопольный орган сами сформируют позицию.
Быстрая реакция сама по себе может подтвердить отсутствие уклонения.
Главный вывод для победителей закупок
Попадание уведомления в «Спам» не является универсальным оправданием.
Но если участник доказывает техническую причину пропуска, исправляет нарушение почти сразу и показывает реальную готовность к исполнению, включение в РНП можно оспаривать.
Для ФАС и суда важен не только формальный срок, но и то, действительно ли компания хотела заключить контракт.