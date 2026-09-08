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Андрей Мильский
44-ФЗ
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Не подписали госконтракт вовремя: как доказать отсутствие уклонения и избежать РНП

Пропустили срок подписания госконтракта, потому что уведомление площадки попало в спам? Это не всегда ведет к РНП. Разбираем, какие доказательства помогут подтвердить отсутствие уклонения.

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Пропуск срока подписания контракта по 44-ФЗ сам по себе еще не означает, что победителя обязательно нужно включать в РНП. Для ФАС и суда важен не только факт просрочки, но и то, как вел себя участник до и после нее.

Если компания быстро исправила ситуацию, реально готовилась к исполнению и может документально объяснить причину пропуска, формальное нарушение срока еще не всегда свидетельствует об уклонении.

Показательный пример — ситуация, когда уведомление электронной площадки о необходимости подписать контракт попало в папку «Спам», а сам контракт был подписан уже в ближайший рабочий день.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.

Можно ли избежать РНП, если пропущен срок подписания контракта

Да, если участник докажет, что не собирался уклоняться от заключения контракта.

В таких делах нужно смотреть на всю ситуацию, а не только на календарь.

Для защиты обычно имеют значение:

  • причина пропуска;

  • продолжительность просрочки;

  • действия участника после обнаружения ошибки;

  • наличие ресурсов для исполнения;

  • предыдущая история исполнения контрактов;

  • переписка с заказчиком;

  • попытки подписать контракт.

Если видно, что победитель действительно хотел заключить контракт, а пропуск носил случайный характер, включение в РНП можно оспаривать.

Поможет ли аргумент, что письмо с площадки попало в спам

Сам по себе — не обязательно.

Но если участник может подтвердить это технически, такой довод может стать частью общей позиции.

Например, полезно сохранить:

  • скриншоты папки «Спам»;

  • заголовки письма;

  • дату и время получения;

  • журналы почтового сервиса;

  • внутреннюю переписку;

  • сведения о том, когда уведомление было обнаружено.

В рассматриваемой ситуации суды учли, что письмо действительно попало в спам, а не было просто проигнорировано.

Почему незначительная просрочка имеет значение

Важно и то, насколько сильно был нарушен срок.

Если срок истек в пятницу, а контракт подписан в понедельник утром, это совсем не то же самое, что недельное или месячное бездействие.

Короткая просрочка в сочетании с реальными действиями по заключению контракта может показывать, что участник не пытался отказаться от обязательств.

Для ФАС и суда это важно именно при оценке добросовестности.

Имеет ли значение опыт исполнения предыдущих госконтрактов

Да, как дополнительный аргумент.

Если компания до этого исполнила сотни аналогичных контрактов и никогда не уклонялась от заключения, это помогает показать общую модель поведения.

В споре участник ссылался на успешное исполнение более 500 аналогичных контрактов, в том числе с тем же заказчиком.

Сам по себе хороший послужной список не отменяет нарушение срока, но в совокупности с другими обстоятельствами может сыграть заметную роль.

Что нужно доказать ФАС, чтобы не попасть в РНП

Лучше не строить защиту вокруг одной причины.

Сильная позиция выглядит так:

уведомление действительно не попало в основной входящий поток → участник обнаружил проблему → сразу подписал контракт → имел все ресурсы для исполнения → ранее добросовестно работал по аналогичным закупкам.

Именно совокупность таких фактов показывает отсутствие намерения уклониться.

Что делать, если заказчик уже составил протокол уклонения

Нужно быстро готовить письменную позицию для УФАС.

В ней стоит показать:

  • когда должен был быть подписан контракт;

  • почему срок был пропущен;

  • когда участник фактически подписал документ;

  • что происходило с уведомлением;

  • имелись ли ресурсы для исполнения;

  • предпринимались ли действия по обеспечению;

  • какова история исполнения предыдущих контрактов.

Чем точнее хронология, тем лучше.

Как доказать техническую причину пропуска срока

Технический аргумент должен быть проверяемым.

Не стоит ограничиваться фразой:

«письмо не увидели».

Нужно приложить доказательства.

Полезно сохранить:

  • скриншоты;

  • технические журналы;

  • переписку с площадкой;

  • обращения в поддержку;

  • настройки почты;

  • уведомления IT-службы.

Чем объективнее источник, тем меньше спор выглядит как попытка придумать оправдание постфактум.

Нужно ли отдельно доказывать готовность исполнить контракт

Желательно.

Если компания может показать, что у нее были сотрудники, материалы, техника, финансирование и опыт, это усиливает позицию.

Ведь уклонение обычно предполагает отсутствие реального намерения войти в контракт.

Поэтому документы о подготовке к исполнению могут быть не менее важны, чем доказательства попадания письма в спам.

Когда аргумент со спамом не сработает

Позиция будет слабой, если:

  • контракт долго не подписывали и после обнаружения письма;

  • не было обеспечения исполнения;

  • участник не связывался с заказчиком;

  • не было доказательств готовности работать;

  • технические доказательства отсутствуют;

  • ранее компания уже допускала аналогичные нарушения.

В такой ситуации ссылка на спам будет выглядеть как формальное оправдание.

Как снизить риск пропуска срока подписания госконтракта

Самый простой вывод для бизнеса — нельзя полагаться только на одно письмо.

Лучше заранее настроить контроль:

  • отдельную почту для закупок;

  • уведомления на несколько адресов;

  • внутренний календарь сроков;

  • резервного сотрудника;

  • ежедневную проверку площадки;

  • автоматические напоминания.

Для крупного контракта пропуск одного письма может стоить двух лет в РНП, поэтому процесс лучше дублировать.

Что делать после обнаружения пропущенного срока

Нужно действовать сразу.

Практически:

  1. Подписать контракт, если площадка еще позволяет это сделать.

  2. Уведомить заказчика.

  3. Зафиксировать техническую причину.

  4. Собрать документы о готовности исполнить контракт.

  5. Подготовить объяснения для ФАС.

  6. Не ждать, пока заказчик и антимонопольный орган сами сформируют позицию.

Быстрая реакция сама по себе может подтвердить отсутствие уклонения.

Главный вывод для победителей закупок

Попадание уведомления в «Спам» не является универсальным оправданием.

Но если участник доказывает техническую причину пропуска, исправляет нарушение почти сразу и показывает реальную готовность к исполнению, включение в РНП можно оспаривать.

Для ФАС и суда важен не только формальный срок, но и то, действительно ли компания хотела заключить контракт.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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