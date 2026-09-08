Заказчик не принимает и не оплачивает работы по госконтракту: как взыскать долг и неустойку

Если госзаказчик сам затягивает приемку, не предоставляет необходимое содействие и в итоге не оплачивает выполненные работы, подрядчик вправе требовать не только стоимость исполнения, но и санкции за просрочку.

Для бизнеса здесь важен практический момент: поведение заказчика может само сформировать просрочку, и тогда ссылка на отсутствие подписанной приемки уже не спасает от ответственности.

Именно поэтому при конфликте по госконтракту нужно фиксировать не только факт выполнения работ, но и все случаи, когда заказчик уклонялся от действий, без которых исполнение или приемка были невозможны.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.