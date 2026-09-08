Заказчик не принимает и не оплачивает работы по госконтракту: как взыскать долг и неустойку

Если госзаказчик сам затягивает приемку, не предоставляет необходимое содействие и в итоге не оплачивает выполненные работы, подрядчик вправе требовать не только стоимость исполнения, но и санкции за просрочку.
Для бизнеса здесь важен практический момент: поведение заказчика может само сформировать просрочку, и тогда ссылка на отсутствие подписанной приемки уже не спасает от ответственности.
Именно поэтому при конфликте по госконтракту нужно фиксировать не только факт выполнения работ, но и все случаи, когда заказчик уклонялся от действий, без которых исполнение или приемка были невозможны.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Что делать, если заказчик не принимает выполненные работы по госконтракту
Главная ошибка подрядчика — просто ждать, пока заказчик «созреет» до приемки.
Если работы завершены, нужно фиксировать:
дату окончания;
направление результата заказчику;
передачу документов;
готовность к приемке;
отсутствие замечаний либо их содержание;
уклонение заказчика от подписания документов.
Если заказчик не принимает результат без достаточных оснований, это не означает, что обязательство подрядчика автоматически считается неисполненным.
Особенно если сам результат фактически создан и передан.
Можно ли взыскать оплату, если заказчик уклоняется от приемки
Да.
В споре по разработке документации подрядчик ранее уже смог взыскать стоимость фактически выполненных работ, несмотря на то что заказчик их не принял и не оплатил добровольно.
Для последующего спора это имело принципиальное значение: факт выполнения работ уже был установлен вступившим в силу судебным актом.
То есть заказчик больше не мог заново спорить о самом исполнении.
После этого вопрос сместился уже к просрочке оплаты.
Когда возникает просрочка оплаты по госконтракту
Если срок оплаты прямо установлен контрактом, ориентир очевиден.
Сложнее, когда конкретной даты нет.
В такой ситуации применяются общие правила статьи 314 ГК РФ: обязательство должно быть исполнено в разумный срок.
И уже после его истечения возникает просрочка.
Для подрядчика это важно, потому что неустойка не обязательно начинает начисляться только после формальной подписи акта заказчиком. Если сам заказчик необоснованно затягивает приемку, его собственное бездействие не должно улучшать его положение.
Можно ли взыскать неустойку, если заказчик сам затянул приемку
Да, если доказано, что именно заказчик препятствовал нормальному завершению расчетов.
Логика здесь простая:
подрядчик выполнил работу → заказчик уклонился от приемки → оплата не произведена → образовалась просрочка.
В таком случае неустойка становится самостоятельным денежным требованием.
Причем подрядчик может требовать ее не только за уже прошедший период, но и ставить вопрос о начислении до фактической оплаты долга, если для этого есть правовые основания.
Как доказать, что просрочка возникла по вине заказчика
Нужна хронология.
Лучше собрать:
письма о готовности результата;
акты передачи;
электронную переписку;
уведомления о необходимости приемки;
замечания заказчика и ответы на них;
доказательства, что без действий заказчика дальнейшее исполнение было невозможно;
претензии об оплате.
Чем понятнее видно, что подрядчик свои действия совершил, а дальше процесс остановился на стороне заказчика, тем сильнее позиция.
Нужно ли ждать отдельного иска о долге, чтобы требовать неустойку
Нет.
Но на практике часто удобно сначала получить судебное подтверждение основного долга, особенно если заказчик оспаривает сам факт выполнения работ.
После вступления решения в силу вопрос о неустойке становится значительно проще, потому что базовое обязательство уже установлено.
В рассматриваемой ситуации именно так и произошло: сначала подрядчик взыскал стоимость выполненных работ, затем отдельно потребовал санкции за просрочку оплаты.
Может ли заказчик снизить неустойку по статье 333 ГК РФ
Может просить об этом, но одного заявления недостаточно.
Чтобы суд снизил санкцию, заказчику нужно показать явную несоразмерность.
Обычно для этого нужны конкретные аргументы и доказательства:
чрезмерное превышение санкции над возможными последствиями;
необычно высокий размер;
длительность просрочки;
иные обстоятельства.
Если таких доказательств нет, суд может оставить расчет подрядчика без снижения.
Когда суд откажет в снижении неустойки
Если заказчик сам длительно уклонялся от приемки и оплаты, его позиция по статье 333 ГК РФ выглядит слабее.
Особенно если:
долг значительный;
просрочка продолжительная;
подрядчик неоднократно требовал оплату;
заказчик не объяснял причины задержки;
факт выполненных работ уже установлен судом.
В такой ситуации ссылка на «слишком большую сумму» сама по себе не работает.
Может ли заказчик требовать гарантийное обеспечение после расторжения контракта
Такое требование нужно оценивать отдельно по условиям договора.
В рассматриваемом споре заказчик пытался обязать подрядчика предоставить гарантийное обеспечение, но суды отказали.
Для подрядчика здесь важен общий принцип: встречное требование заказчика должно иметь самостоятельное договорное и правовое основание.
Нельзя использовать гарантийные обязанности просто как способ нейтрализовать уже возникший долг.
Что делать подрядчику, если заказчик не оказывает содействие
В строительных и проектных контрактах это одна из самых частых проблем.
Заказчик может не передавать исходные данные, не согласовывать решения, не организовывать приемку, не отвечать на письма.
Тогда нужно фиксировать каждый эпизод отдельно.
Полезно указывать:
что именно должен был сделать заказчик;
к какой дате;
почему без этого невозможно двигаться дальше;
когда подрядчик напомнил об обязанности;
какие последствия вызвала задержка.
Так потом легче доказать, что срыв сроков и оплаты возник не по вине исполнителя.
Как взыскать неустойку до фактической оплаты
Если задолженность продолжает существовать, подрядчик может ставить вопрос о начислении санкций за будущий период до момента фактического исполнения.
Это особенно полезно, когда заказчик после решения суда все равно не платит сразу.
Тогда санкция продолжает выполнять стимулирующую функцию.
Но расчет и формулировка требования должны быть сделаны корректно.
Что делать, если контракт уже расторгнут
Расторжение не прекращает уже возникшие денежные обязательства.
Если до расторжения подрядчик выполнил работы, а заказчик должен был их оплатить, задолженность сохраняется.
То же касается и ответственности за просрочку.
Нельзя считать, что после прекращения контракта все предыдущие обязательства исчезли.
Как подрядчику оформить претензию о неустойке
Лучше не писать общую сумму без структуры.
Претензия должна показывать:
основной долг;
дату, когда он должен был быть оплачен;
начало просрочки;
ставку;
период начисления;
итоговую сумму;
требование о дальнейшем начислении, если оно заявляется.
Такой расчет потом проще использовать в суде.
Что делать, если госзаказчик ссылается на отсутствие подписанного акта
Нужно смотреть, почему акт не подписан.
Если заказчик действительно мотивированно отказался от приемки из-за существенных недостатков — это один спор.
Если он просто уклоняется от приемки, хотя результат передан и пригоден, — другой.
В последнем случае отсутствие подписи не должно автоматически блокировать оплату.
Почему подрядчику важно отдельно взыскивать санкции
Иногда компания получает основной долг по решению суда и на этом останавливается.
Это ошибка.
Если просрочка была длительной, неустойка может составлять существенную сумму.
В рассматриваемом споре подрядчик потребовал более 8,6 млн руб., и суды поддержали взыскание.
То есть задержка оплаты сама по себе может стать отдельным финансовым требованием.
Главный вывод для подрядчиков по 44-ФЗ
Если заказчик сам создал ситуацию, при которой работы не принимались и не оплачивались, это не освобождает его от ответственности.
Подрядчику нужно доказать выполнение работ, показать уклонение заказчика и правильно посчитать период просрочки. Тогда можно требовать не только основной долг, но и неустойку до фактического исполнения.