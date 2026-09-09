Заказчик не принимает и не оплачивает услуги из-за недостатков: когда отказ незаконен

Если услуга оказана с недостатками, заказчик не всегда вправе просто отказаться от приемки и оставить исполнителя без оплаты. В спорах по госконтрактам суды смотрят не только на наличие замечаний, но и на их характер, возможность устранения, поведение самого заказчика и то, предпринимал ли исполнитель реальные действия для завершения работы.

Для бизнеса здесь важен простой принцип: устранимый недостаток и полная непригодность результата — не одно и то же. Если результат можно использовать после исправления замечаний, заказчик должен применять предусмотренные законом способы защиты, а не автоматически считать всю работу неоплачиваемой.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.