Заказчик не принимает и не оплачивает услуги из-за недостатков: когда отказ незаконен

Если услуга оказана с недостатками, заказчик не всегда вправе просто отказаться от приемки и оставить исполнителя без оплаты. В спорах по госконтрактам суды смотрят не только на наличие замечаний, но и на их характер, возможность устранения, поведение самого заказчика и то, предпринимал ли исполнитель реальные действия для завершения работы.
Для бизнеса здесь важен простой принцип: устранимый недостаток и полная непригодность результата — не одно и то же. Если результат можно использовать после исправления замечаний, заказчик должен применять предусмотренные законом способы защиты, а не автоматически считать всю работу неоплачиваемой.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Можно ли не оплачивать услуги, если заказчик нашел недостатки
Не всегда. Само наличие замечаний еще не означает, что заказчик получает право отказаться от результата полностью.
Если недостатки устранимы, по общему правилу заказчик может потребовать их исправить, уменьшить цену или использовать иные способы защиты, предусмотренные договором и статьей 723 ГК РФ. Но превращать любой дефект в основание для полного отказа от оплаты нельзя.
Иначе даже небольшое замечание позволяло бы заказчику получить результат и при этом ничего не платить.
Когда заказчик вправе отказаться от приемки выполненных услуг
Полный отказ оправдан прежде всего тогда, когда недостатки настолько существенны, что результат нельзя использовать по назначению или исправить в разумный срок.
Если же речь идет о замечаниях, которые можно устранить, заказчик должен объяснить, что именно его не устраивает, и дать исполнителю возможность отреагировать.
Особенно слабой выглядит позиция, когда заказчик просто не принимает документы, но не формулирует конкретных претензий к качеству.
Что делать, если заказчик отказывается принимать услуги без объяснений
Такой отказ нужно сразу фиксировать.
Исполнителю важно направить результат официально, приложить документы, указать дату готовности к приемке и предложить заказчику сформулировать мотивированные замечания. Если ответа нет, а результат фактически существует и может использоваться, это становится важным аргументом в споре об оплате.
В подобных делах суд оценивает не только отсутствие подписи заказчика, но и причину, по которой она не появилась.
Можно ли взыскать оплату, если услуги оказаны после срока по контракту
Да, просрочка сама по себе не обязательно лишает исполнителя права на оплату.
Нарушение срока может повлечь неустойку или иные последствия, но это не означает автоматическую бесплатность уже оказанных услуг.
Особенно если заказчик продолжал взаимодействовать с исполнителем, допустил его на объект, не расторг контракт и фактически позволил завершить работу.
В такой ситуации суд будет отдельно оценивать вопрос оплаты и отдельно — ответственность за срок.
Что делать, если просрочка возникла из-за самого заказчика
Для исполнителя это один из ключевых моментов защиты.
Если доступ на объект, исходные данные, разрешение или иные необходимые действия заказчик обеспечил с опозданием, нужно показать, что выполнить контракт вовремя физически было невозможно.
В рассматриваемой ситуации разрешение на начало оказания услуг было получено всего за несколько дней до окончания срока. При таких обстоятельствах формально ссылаться на просрочку исполнителя недостаточно: сначала нужно понять, кто фактически создал задержку.
Можно ли не платить, если исполнитель сам предлагал расторгнуть контракт
Нет, это не означает автоматического отказа от оплаты уже выполненного.
Если исполнитель уведомил о невозможности уложиться в срок и предложил расторгнуть контракт, а заказчик никак на это не отреагировал, отношения продолжают развиваться по фактическому сценарию.
Особенно если после этого исполнитель все же завершил работу, разместил документы в ЕИС, а заказчик результат получил.
Молчание заказчика в такой ситуации играет против него.
Имеет ли значение, что заказчик не предъявлял претензий во время исполнения
Да, и довольно существенное.
Если заказчик видел ход работ, допускал исполнителя на объект, не заявлял о существенных нарушениях и не предпринимал шагов к расторжению, а претензии появились только после завершения, суд будет оценивать это критически.
Такое поведение плохо сочетается с версией о том, что результат изначально был неприемлемым.
Для исполнителя поэтому важно сохранять переписку и любые подтверждения того, что заказчик был в курсе хода исполнения.
Можно ли ссылаться на отсутствие письменных заявок заказчика
Если контракт предусматривает выполнение услуг по заявкам, формально их отсутствие имеет значение. Но ситуация меняется, если заказчик фактически допустил исполнителя к работе и своими действиями подтвердил необходимость оказания услуг.
Суд может исходить из реального поведения сторон, а не только из формальной формы заявки.
Если заказчик обеспечил доступ, взаимодействовал с исполнителем и принимал участие в процессе, позднее ссылаться на отсутствие отдельной письменной заявки становится сложнее.
Что делать исполнителю, если заказчик не подписывает документы в ЕИС
Не ограничиваться размещением документов и ожиданием.
Лучше дополнительно направить письмо с указанием, что результат выполнен, документы размещены, замечания не получены, а отказ в приемке не мотивирован.
Если заказчик считает услугу некачественной, он должен конкретно указать, в чем состоит нарушение.
Чем дольше заказчик молчит, тем сильнее аргумент, что отказ от оплаты не связан с реальными недостатками результата.
Можно ли взыскать полную стоимость услуг при устранимых недостатках
Да, если заказчик не воспользовался предусмотренными законом способами защиты и не доказал оснований для полного отказа от результата.
Устранимый недостаток не превращает оказанную услугу в нулевой результат.
Если исполнение имеет потребительскую ценность, а замечания можно исправить, вопрос обычно должен решаться через устранение недостатков, уменьшение цены или иные предусмотренные договором механизмы, а не через полный отказ от оплаты.
Как исполнителю доказать, что результат имеет ценность для заказчика
Лучше всего через фактическое использование или объективную возможность использования результата.
Это может подтверждаться тем, что оборудование обслужено, система работает, документы используются, объект продолжает эксплуатироваться или заказчик получил предусмотренный контрактом эффект.
Для суда важно понять не только, есть ли недостаток, но и лишает ли он результат смысла вообще.
Если нет, позиция о полной неоплате становится значительно слабее.
Что делать заказчику, если услуги действительно оказаны плохо
Заказчику нужно не просто написать «не принимаем», а сформулировать конкретные замечания.
Лучше указать, что именно нарушено, можно ли это исправить, какой срок дается исполнителю и какие последствия наступят при неустранении.
Если результат действительно непригоден, это тоже нужно доказать.
Формальный отказ без технической и фактической аргументации редко выглядит убедительно.
Как взыскать оплату за услуги, если заказчик отказался от приемки
Исполнителю нужно строить спор не вокруг самого факта неподписания акта, а вокруг реального исполнения.
Нужно показать, что услуга была оказана, заказчик был вовлечен в процесс, существенных претензий своевременно не предъявлял, а имеющиеся недостатки не делали результат бесполезным.
Если к этому добавляется еще и задержка со стороны заказчика — например, поздний допуск к объекту, — позиция исполнителя становится значительно сильнее.
Главный вывод для исполнителя по госконтракту
Заказчик не может автоматически не платить только потому, что нашел недостаток или получил результат позже установленного срока.
Нужно разделять разные вещи: качество услуги, срок исполнения, возможность устранить замечания и право на оплату фактически полученного результата.
Если недостатки устранимы, заказчик не мотивировал отказ, сам затянул начало исполнения и при этом получил полезный результат, взыскать оплату вполне реально.