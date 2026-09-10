Пропустили срок подписания госконтракта по 44-ФЗ: когда можно избежать РНП

Победитель закупки не подписал контракт вовремя — для заказчика этого достаточно, чтобы оформить протокол об уклонении и направить сведения в ФАС. Но для включения компании в РНП одного пропуска срока обычно недостаточно. Антимонопольный орган должен разобраться, почему произошла просрочка и действительно ли участник хотел отказаться от контракта.
На практике причины бывают очень разными: сотрудник неправильно посчитал срок, сломался компьютер, электронная площадка не дала подписать документ, банк задержал гарантию, директор оказался в больнице, письмо ушло в спам или внезапно возникли проблемы с электронной подписью и МЧД. Причем одна и та же причина в разных делах может привести к противоположному результату. Решает не название проблемы, а то, что участник предпринимал до истечения срока и сразу после него.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, РНП, государственным контрактам и закупкам.
Не подписали контракт из-за ошибки сотрудника: включат ли в РНП
Обычная невнимательность сотрудника — слабая причина сама по себе. Если ответственный специалист перепутал даты, забыл зайти на площадку или неправильно поставил срок в календарь, это внутренний организационный риск компании, а не внешнее препятствие.
Но суды смотрят шире. В пользу поставщика могут сыграть длительная история работы в закупках, успешное исполнение контрактов с тем же заказчиком, наличие товара или других ресурсов и быстрое подписание документа сразу после обнаружения ошибки.
Поэтому позиция должна звучать не как «наш сотрудник ошибся», а иначе: компания объективно собиралась заключать контракт, была полностью готова его исполнить, допустила единичную техническую ошибку в организации процесса и сразу ее исправила.
В других делах тот же довод не помогал именно потому, что участник ничем больше свою добросовестность не подтверждал.
Сломался компьютер в день подписания контракта: можно ли избежать РНП
Поломка компьютера тоже не является автоматическим оправданием. Для бизнеса предполагается, что участие в закупке требует нормальной технической организации процесса и хотя бы минимального резервного варианта.
Однако совсем иначе выглядит ситуация, когда проблема возникла неожиданно непосредственно перед подписанием, поставщик сразу обратился в сервис, зафиксировал неисправность и завершил процедуру с минимальной задержкой.
В одном из споров вирусная атака произошла в последний день. Участник начал процедуру заранее, примерно за восемь часов до окончания срока, быстро передал ноутбук специалистам и опоздал с подписанием всего на несколько минут. Дополнительно у компании была хорошая закупочная история и опыт работы с заказчиком.
То есть суд увидел не человека, который вспомнил о контракте за пять минут до дедлайна, а участника, который своевременно приступил к подписанию и столкнулся с непредвиденным техническим препятствием.
Если же компьютер «сломался», но нет акта сервисного центра, обращения в поддержку, скриншотов или иной фиксации, такой довод обычно выглядит как объяснение, придуманное уже для комиссии ФАС.
Сбой электронной площадки помешал подписать контракт: какие нужны доказательства
Со сбоями площадки логика похожая: слова участника почти ничего не стоят без технического подтверждения.
Если система выдает ошибку, лучше сразу сделать скриншоты с датой и временем, записать видео экрана, обратиться в службу поддержки площадки и направить заказчику сообщение о невозможности завершить подписание.
Причем большое значение имеют последующие действия. Если на следующий день участник сообщает, что товар уже закуплен и готов к поставке, это подтверждает реальный интерес к контракту.
А вот письмо заказчику в духе «у нас не работала площадка» без единого подтверждения может не помочь вообще.
Не получилось подписать контракт из-за электронной подписи или МЧД: что делать
Отдельная категория последних лет — проблемы не с площадкой как таковой, а с электронной подписью, полномочиями подписанта или машиночитаемой доверенностью.
Здесь особенно важно показать, что участник не обнаружил проблему впервые уже после окончания срока. Если компания заранее пыталась оформить МЧД, обращалась в поддержку, связывалась с заказчиком и после устранения технического препятствия немедленно подписала контракт, это существенно усиливает защиту.
Если же выясняется, что никто до последнего дня даже не проверял полномочия сотрудника, ФАС может вполне резонно спросить, почему профессиональный участник закупок не подготовился к заключению сделки.
Поэтому перед каждой значимой закупкой стоит отдельно проверять не только ЭЦП, но и полномочия конкретного подписанта на площадке.
Уведомление о подписании контракта попало в спам: поможет ли это в ФАС
Такая причина уже встречалась в судебной практике.
Она может сработать, но только в совокупности с другими обстоятельствами. Если письмо действительно находилось в папке «Спам», участник обнаружил его сразу после выходных и подписал контракт ближайшим утром, а до этого успешно исполнил сотни аналогичных контрактов, ситуация выглядит как случайный сбой, а не попытка отказаться от закупки.
Но рассчитывать исключительно на электронную почту рискованно. Участник закупки обязан самостоятельно контролировать личный кабинет на площадке, поэтому фраза «мы не получили письмо» не должна становиться основной системой контроля сроков.
Для ФАС здесь будет важна краткость просрочки и то, насколько быстро компания отреагировала.
Банк не выдал независимую гарантию: является ли это уважительной причиной
Это одна из наиболее сложных причин для защиты.
Если поставщик выиграл закупку и только после этого выяснил, что банки не готовы выдавать ему обеспечение, риск обычно остается на самом участнике. До подачи заявки компания должна хотя бы приблизительно оценивать возможность получить независимую гарантию или внести обеспечение деньгами.
Особенно плохо выглядит ситуация, когда недавно зарегистрированный бизнес участвует в крупной закупке, не имеет достаточной выручки, получает закономерный отказ банка, а собственных денег для обеспечения у него тоже нет.
Фактически это означает, что компания вошла в закупку, не понимая, сможет ли вообще заключить контракт.
Совсем другой спор возможен, если гарантия оформлялась заранее, банк ее предварительно одобрил, участник своевременно передал все документы, но уже в последний момент возникло неожиданное препятствие. Тогда нужно показывать всю переписку и последовательность оформления.
Не подписали контракт из-за болезни директора: можно ли оспорить РНП
Болезнь руководителя сама по себе тоже не гарантирует освобождения.
Для небольшой компании внезапная госпитализация единственного лица, которое вправе подписывать контракт, действительно может создать объективную проблему. Но суд будет смотреть, насколько серьезным было состояние, когда произошла госпитализация, существовала ли физическая возможность подписать документы и были ли другие уполномоченные сотрудники.
Сильнее выглядит позиция, когда имеются медицинские документы, подтверждается операция или экстренное лечение, а одновременно видно, что компания до болезни активно оформляла гарантию и готовилась к контракту.
Для бизнеса из такой практики есть и другой вывод: на крупных закупках лучше иметь резервного подписанта с электронной подписью и необходимыми полномочиями.
Отключили интернет или электричество: можно ли сослаться на технические обстоятельства
Можно, но нужно доказать, что проблема действительно сделала подписание невозможным.
Если не работал мобильный интернет, но оставались проводной интернет, другая SIM-карта, соседний офис или возможность использовать другой компьютер, суд может решить, что участник просто не предпринял всех разумных мер.
Поэтому важен не сам факт аварии, а вопрос: что вы сделали, чтобы обойти ее?
Подтверждать стоит уведомления оператора, обращения в поддержку, сообщения об аварии, фотографии, скриншоты, попытки подключиться через другие каналы. Если альтернативы действительно отсутствовали, позиция становится намного убедительнее.
Не успели внести обеспечение исполнения контракта: всегда ли это РНП
Непредоставление обеспечения — серьезное нарушение, поскольку без него в предусмотренных законом случаях контракт заключить нельзя.
Но и здесь ФАС должна установить обстоятельства произошедшего. Если деньги были перечислены вовремя, но банк задержал платеж, или независимая гарантия фактически была готова, а ее размещению помешал подтвержденный технический сбой, это отличается от ситуации, когда участник вообще не имел денег или не начинал оформление.
При защите нужно показывать не намерение «найти гарантию», а конкретные действия: заявку в банк, одобрение, проект гарантии, платеж комиссии, переписку и дату готовности документа.
Подписали контракт утром после окончания срока: насколько важна длительность просрочки
Очень важна.
Задержка на несколько минут, несколько часов или до ближайшего рабочего утра воспринимается иначе, чем бездействие в течение недели.
Короткий период сам по себе не освобождает от ответственности, но хорошо работает в сочетании с другими обстоятельствами. Он показывает, что участник не пытался уйти от обязательств, а просто не успел завершить формальную процедуру.
Особенно если сразу после обнаружения проблемы компания сама связалась с заказчиком, а не ждала протокола об уклонении.
Как доказать ФАС, что поставщик не собирался уклоняться от контракта
В таких делах я бы не делал основным аргументом саму «уважительную причину». Намного важнее собрать общую картину поведения.
Компания заранее получила товар, договорилась с субподрядчиками, оформляла гарантию, кредитовалась под контракт, переписывалась с заказчиком, обращалась в поддержку и сразу после устранения проблемы попыталась подписать документ — все это показывает реальное намерение исполнить закупку.
Наоборот, если участник до истечения срока ничего не предпринимал, а после протокола уклонения начал искать объяснение, даже объективно возможная техническая причина может не спасти.
Какие причины чаще всего помогают оспорить включение в РНП
Судебную практику сложно разделить на «уважительные» и «неуважительные» причины. Одна и та же поломка компьютера в одном деле помогает поставщику, а в другом — нет.
Обычно сильнее выглядят ситуации, где одновременно есть объективное препятствие, подтверждающие его документы, минимальная просрочка и доказанная готовность исполнить контракт.
Слабее — внутренние организационные ошибки, нехватка денег, отсутствие предварительной работы по гарантии и неподтвержденные рассказы о технических сбоях.
Поэтому в споре с ФАС вопрос лучше ставить не «была ли причина уважительной», а «свидетельствует ли все поведение компании о намерении уклониться от сделки».
Что делать сразу после пропуска срока подписания контракта
Самое опасное — ничего не делать и ждать заседания УФАС.
Контракт нужно попытаться подписать сразу, как только появилась техническая возможность. Заказчику стоит письменно объяснить ситуацию и подтвердить готовность к исполнению. Одновременно необходимо собрать документы по техническому сбою или иной причине и сохранить все материалы, которые подтверждают подготовку к контракту.
Через несколько недель восстановить эту доказательственную картину значительно сложнее.
Как поставщику заранее не попасть в РНП из-за пропуска срока
Для компаний, регулярно работающих по 44-ФЗ, контроль подписания лучше строить как отдельный процесс, а не как задачу одного сотрудника.
Практически это означает двойной контроль сроков, резервного подписанта, заранее проверенную ЭЦП и МЧД, своевременное оформление обеспечения и ежедневный просмотр личного кабинета после подведения итогов.
Большинство подобных споров начинается не с намерения отказаться от контракта, а с одной небольшой организационной ошибки. Но последствия у нее могут быть совершенно несоразмерными — два года в РНП и фактическое закрытие доступа к значительной части госзаказа.