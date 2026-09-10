Пропустили срок подписания госконтракта по 44-ФЗ: когда можно избежать РНП

Не подписали контракт из-за ошибки сотрудника: включат ли в РНП

Обычная невнимательность сотрудника — слабая причина сама по себе. Если ответственный специалист перепутал даты, забыл зайти на площадку или неправильно поставил срок в календарь, это внутренний организационный риск компании, а не внешнее препятствие.

Но суды смотрят шире. В пользу поставщика могут сыграть длительная история работы в закупках, успешное исполнение контрактов с тем же заказчиком, наличие товара или других ресурсов и быстрое подписание документа сразу после обнаружения ошибки.

Поэтому позиция должна звучать не как «наш сотрудник ошибся», а иначе: компания объективно собиралась заключать контракт, была полностью готова его исполнить, допустила единичную техническую ошибку в организации процесса и сразу ее исправила.

В других делах тот же довод не помогал именно потому, что участник ничем больше свою добросовестность не подтверждал.