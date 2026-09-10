Не подписали госконтракт из-за сбоя ЭЦП: как оспорить включение в РНП

Не удалось подписать госконтракт из-за сбоя ЭЦП или «КриптоПро»? Сам вход на площадку еще не доказывает возможность подписания. Разбираем, какие доказательства помогут оспорить РНП.

Техническая ошибка при подписании контракта не всегда означает уклонение от сделки. Это хорошо видно на практике Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: в постановлении от 05.02.2026 по делу № А67-1193/2025 суд поддержал участника, который пропустил срок из-за некорректной работы электронной подписи, и не согласился с формальным подходом УФАС.

Для поставщиков здесь особенно важен один момент: сам факт того, что сотрудник мог войти на электронную площадку, просматривать закупки и даже совершать другие действия с использованием сертификата, еще не доказывает, что технически была доступна именно функция подписания контракта. Если сбой подтвержден документами, заказчик своевременно уведомлен, а поведение участника показывает реальное желание заключить сделку, решение о включении в РНП можно оспаривать.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, РНП и государственным контрактам.

Не подписали контракт из-за ошибки ЭЦП: обязательно ли попадут в РНП

Нет. Пропуск установленного срока дает заказчику основание запустить процедуру признания участника уклонившимся, но вопрос о включении в РНП не должен решаться только по календарю.

ФАС обязана разобраться, почему контракт не был подписан и что происходило в этот период со стороны победителя. Если компания действительно пыталась завершить процедуру, столкнулась с подтвержденной технической неисправностью и сразу сообщила о ней заказчику, это существенно отличается от ситуации, когда участник просто перестал выходить на связь.

Поэтому в таких делах ключевой вопрос обычно не в том, был ли пропущен срок, а в том, указывает ли поведение компании на намерение отказаться от контракта.

Является ли сбой электронной подписи уважительной причиной пропуска срока

Может являться, но только если техническая проблема доказана.

Просто написать в объяснениях, что «не работала ЭЦП», недостаточно. Участнику нужно показать, что проблема существовала реально и возникла именно в тот период, когда требовалось подписать контракт.

В деле, рассмотренном Западно-Сибирским округом, неисправность подтверждалась не только словами участника. Были представлены акт оказания услуг и дефектная ведомость сервисного центра, где зафиксировали проблемы с электронной подписью и программным обеспечением «КриптоПро».

Именно такая объективная фиксация превращает технический довод из оправдания в доказательство.

Что делать, если ЭЦП работает на площадке, но контракт не подписывается

Это довольно важная практическая ситуация. Электронная подпись может позволять авторизоваться на площадке и выполнять часть операций, но при этом некорректно работать в момент подписания конкретного документа.

Поэтому вывод «раз участник вошел в личный кабинет, значит, он мог подписать контракт» слишком упрощенный.

У входа на площадку, поиска закупок, подачи заявки и подписания контракта могут быть разные технические сценарии, программные компоненты и ошибки. Суд должен оценивать не общую работоспособность сертификата, а возможность совершить именно то действие, срок которого был пропущен.

Если ошибка воспроизводится только при подписании, это нужно зафиксировать отдельно.

Как доказать технический сбой ЭЦП для ФАС и суда

Лучше всего, когда доказательства появляются в момент самой проблемы, а не через неделю после заседания комиссии.

Если контракт не подписывается, имеет смысл сразу сделать скриншоты, сохранить текст ошибки, обратиться в техническую поддержку электронной площадки и при необходимости в сервисную организацию, которая обслуживает ЭЦП и «КриптоПро».

Особенно убедительно работают документы, где зафиксированы дата обращения, характер неисправности и выполненные специалистами действия по ее устранению.

Чем короче промежуток между возникновением сбоя и обращением за помощью, тем труднее утверждать, что техническую версию придумали уже после признания участника уклонившимся.

Нужно ли уведомлять заказчика о проблемах с подписанием контракта

Да, и лучше делать это сразу.

Для суда важен не только сам технический сбой, но и реакция поставщика. Если компания обнаружила проблему и молчала до окончания срока, ее позиция заметно слабее.

Совсем иначе выглядит ситуация, когда участник в тот же день сообщил заказчику, что контракт не удается подписать по технической причине, описал проблему и подтвердил готовность завершить процедуру после ее устранения.

Такое письмо показывает, что компания не исчезла и не отказалась от сделки, а пыталась сохранить контракт.

Может ли активность участника на электронной площадке доказать уклонение

Сама по себе — нет.

Именно на этом строилась одна из позиций контролирующего органа: участник заходил на площадку с использованием электронной подписи, искал закупки и подавал заявки, следовательно, подпись была исправна.

Суды такой вывод не поддержали. Возможность пройти авторизацию еще не доказывает наличие технической возможности подписать конкретный контракт.

Для поставщиков это полезный ориентир: если ФАС ссылается на логи активности, нужно разбирать, какие именно действия они подтверждают. Иногда из них следует только факт входа в систему, но не возможность корректно совершить требуемую операцию.

Что еще учитывают суды при оспаривании РНП из-за технической ошибки

Техническая неисправность редко оценивается изолированно. Суд смотрит на общую картину поведения компании.

Например, имеет значение, располагал ли победитель ресурсами для исполнения, предпринимал ли он действия для заключения контракта, связывался ли с заказчиком и насколько быстро устранил препятствие.

Если компания объективно могла исполнить закупку и ее действия до пропуска срока этому не противоречат, версия о сознательном уклонении становится гораздо менее убедительной.

Поэтому защита в РНП обычно сильнее, когда участник доказывает не только сам сбой, но и свою реальную готовность работать по контракту.

Можно ли оспорить РНП, если срок уже был пропущен

Да. Сам факт пропуска не закрывает возможность судебной защиты.

Если УФАС включило сведения в реестр, участнику нужно восстанавливать всю хронологию буквально по часам: когда появилась техническая проблема, когда зафиксировали ошибку, когда обратились в поддержку, когда уведомили заказчика и когда неисправность была устранена.

Именно такая последовательность позволяет показать, что нарушение носило технический, а не намеренный характер.

Для суда важно видеть не общую фразу «мы не успели», а конкретную историю исполнения обязанности.

Когда ссылка на технический сбой не поможет избежать РНП

Техническая ошибка не является универсальным способом защиты.

Если участник не может подтвердить неисправность, обратился в сервисный центр уже после заседания ФАС или вообще не предпринимал никаких действий до окончания срока, суд вполне может отнестись к такому объяснению критически.

Слабо выглядит и ситуация, когда проблема возникла заранее, но компания не пыталась использовать другой компьютер, резервную подпись или иные разумные способы завершить подписание.

Чем дольше участник бездействует, тем проще контролирующему органу сделать вывод об отсутствии должной осмотрительности.

Как поставщику не попасть в РНП из-за проблем с ЭЦП

Для компаний, которые регулярно участвуют в закупках, техническую готовность к подписанию лучше проверять заранее.

Я бы не оставлял подписание крупного контракта на последние часы. Нужно заранее проверить сертификат, работу «КриптоПро», полномочия подписанта, машиночитаемую доверенность и возможность совершать операции именно на нужной электронной площадке.

Если сбой все же произошел, важнее всего скорость реакции: техническая фиксация проблемы, уведомление заказчика и попытка устранить неисправность в тот же день.

Тогда даже при формальном пропуске срока у участника появляется гораздо более сильная позиция против включения в РНП.

Какой вывод можно сделать из практики по РНП и техническим сбоям

Суды постепенно уходят от механического подхода, при котором любой пропущенный срок автоматически означает недобросовестность победителя.

В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.02.2026 по делу № А67-1193/2025 суд фактически разделил две вещи: техническую возможность войти на площадку и реальную возможность подписать контракт. Это важное различие для всех споров, где ФАС пытается доказать уклонение только через данные электронной активности участника.

Для бизнеса практический вывод простой: техническая ошибка может помочь избежать РНП, но только если ее своевременно зафиксировали и поведение компании в целом подтверждает намерение заключить контракт.