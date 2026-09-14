Дробление закупки по 44-ФЗ: когда подрядчика заставят вернуть оплату за уже выполненные работы

Подрядчик может полностью выполнить ремонт, передать результат заказчику и даже не иметь претензий по качеству, но это еще не гарантирует сохранение полученной оплаты. Если несколько договоров фактически являются одной закупкой, которую искусственно разделили, чтобы не проводить конкурентную процедуру, под угрозой оказываются сами контракты и все расчеты по ним.

Именно такая ситуация возникла при ремонте студенческого общежития Орловского государственного института культуры. Вместо одной закупки на сумму более 1,6 млн руб. заказчик за короткий период заключил с одним подрядчиком три похожих договора, каждый из которых укладывался в лимит для закупки у единственного поставщика. После вмешательства прокуратуры сделки признали недействительными, а подрядчика обязали вернуть полученные деньги, несмотря на фактически выполненный ремонт.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным закупкам, строительному подряду и взысканию оплаты по госконтрактам.