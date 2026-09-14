Дробление закупки по 44-ФЗ: когда подрядчика заставят вернуть оплату за уже выполненные работы

Подрядчик может полностью выполнить ремонт, передать результат заказчику и даже не иметь претензий по качеству, но это еще не гарантирует сохранение полученной оплаты. Если несколько договоров фактически являются одной закупкой, которую искусственно разделили, чтобы не проводить конкурентную процедуру, под угрозой оказываются сами контракты и все расчеты по ним.
Именно такая ситуация возникла при ремонте студенческого общежития Орловского государственного института культуры. Вместо одной закупки на сумму более 1,6 млн руб. заказчик за короткий период заключил с одним подрядчиком три похожих договора, каждый из которых укладывался в лимит для закупки у единственного поставщика. После вмешательства прокуратуры сделки признали недействительными, а подрядчика обязали вернуть полученные деньги, несмотря на фактически выполненный ремонт.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным закупкам, строительному подряду и взысканию оплаты по госконтрактам.
Что считается дроблением закупки по 44-ФЗ
Само по себе заключение нескольких договоров с одним подрядчиком не запрещено. Проблема начинается тогда, когда разные по форме договоры фактически прикрывают одну хозяйственную потребность заказчика.
Суды обычно смотрят не на количество подписанных документов, а на реальное содержание отношений: один ли объект ремонтируется, насколько однородны работы, насколько близко по времени заключены договоры, был ли заранее понятен общий объем потребности и почему вместо одной закупки заказчик заключил несколько небольших контрактов.
Если три договора подписаны в течение нескольких недель, касаются ремонта помещений одного общежития и предусматривают однотипные работы, такая конструкция может выглядеть как единая закупка, искусственно разбитая на части.
Можно ли разбить ремонт на несколько договоров до 600 тысяч рублей
Иногда можно, но лимит сам по себе не дает права делить одну закупку исключительно ради ухода от конкурентной процедуры.
Для суда будет важно, существовали ли самостоятельные причины заключать отдельные договоры. Например, работы могли возникать в разное время, относиться к разным объектам или быть технологически независимыми друг от друга. Совсем иначе выглядит ситуация, когда заказчик заранее понимает, что необходимо отремонтировать несколько секций одного здания, но разбивает единый объем на несколько почти одинаковых договоров с тем же исполнителем.
В таком случае возникает риск, что договоры оценят в совокупности и признают способом обхода требований Закона № 44-ФЗ.
Чем дробление закупки опасно для подрядчика
Самая неприятная часть таких споров заключается в том, что нарушение допускает заказчик, а финансовые последствия могут лечь и на подрядчика.
Бизнес часто рассуждает просто: государственное учреждение само предложило договор, подрядчик его подписал, выполнил работы и получил оплату. Значит, риск соблюдения закупочной процедуры находится на стороне заказчика.
Но в спорах о недействительности суд может исходить из того, что профессиональный участник закупочного рынка тоже должен понимать очевидный обход конкурентной процедуры. Поэтому защита в формате «мы только выполнили то, что нам предложили» не всегда работает.
Можно ли сохранить оплату, если ремонт уже выполнен и принят
Не всегда.
Это принципиально отличает такие дела от обычного подрядного спора. Здесь вопрос может стоять не о качестве или объеме ремонта, а о том, существовало ли вообще законное основание для расходования бюджетных денег именно по этим договорам.
Если суд приходит к выводу, что контракты изначально заключены в обход обязательной закупочной процедуры, факт качественного выполнения работ может не устранить нарушение.
В деле с общежитием подрядчик ссылался именно на реальный результат ремонта, однако это не позволило сохранить полученные 1,64 млн руб.
Почему нельзя просто сослаться на потребительскую ценность работ
В коммерческом споре наличие полезного результата часто помогает подрядчику взыскать оплату. В сфере государственных закупок ситуация жестче, поскольку суд оценивает еще и порядок формирования расходного обязательства бюджета.
Если допустить, что любой фактически выполненный ремонт должен быть оплачен независимо от соблюдения закупочной процедуры, обязательные торги можно было бы обходить достаточно просто: сначала выполнить работы по нескольким малым договорам, а затем ссылаться на то, что результат уже получен.
Именно поэтому в подобных спорах публичные правила закупки могут оказаться важнее самого факта исполнения.
Как подрядчику понять, что заказчик дробит закупку
Особенно настороженно стоит относиться к ситуации, когда заказчик предлагает в течение короткого времени подписать несколько договоров на один объект, причем цена каждого находится непосредственно ниже предельной суммы для закупки у единственного поставщика.
Дополнительные вопросы возникают, если работы однотипны, выполняются одним составом подрядчика, идут практически одновременно и очевидно могли быть закуплены единым лотом.
В таком случае лучше еще до подписания попросить объяснить, почему работы разделены, и оценить закупочную историю заказчика. Потенциальная выгода от быстрого получения нескольких небольших заказов может не покрыть риск последующего возврата всей оплаты.
Что делать подрядчику, если прокуратура оспаривает несколько контрактов
Защиту не стоит строить только на том, что работы выполнены хорошо. Нужно искать именно различия между договорами и самостоятельную хозяйственную причину каждой закупки.
Значение может иметь то, когда возникла потребность в конкретных работах, были ли они предусмотрены заранее, относятся ли договоры к разным помещениям и этапам, можно ли было технически и экономически объединить их в одну закупку.
Если же документы показывают, что общий объем был известен заранее, работы однородны, договоры следуют один за другим и заключены с тем же подрядчиком, защищать такую конструкцию существенно сложнее.
Может ли подрядчик вернуть деньги и оставить результат работ заказчику
Именно такой экономически тяжелый результат и возможен при признании договоров недействительными.
Подрядчик уже потратился на материалы, сотрудников и выполнение ремонта, а полученную оплату ему приходится возвращать. При этом физически «вернуть» штукатурку, линолеум или установленные двери невозможно.
Поэтому риск таких контрактов нужно оценивать до начала исполнения, а не после появления прокурорского иска.
Как избежать спора о дроблении закупки по 44-ФЗ
Для подрядчика наиболее безопасный вопрос перед подписанием серии малых контрактов звучит так: почему эти работы нельзя было закупить одной процедурой?
Если ответ заказчика сводится к тому, что «так быстрее» или «так не придется проводить торги», это уже серьезный сигнал риска. Лучше заранее оценить однородность работ, единый объект, временной интервал между договорами и общую стоимость.
В подобных спорах формальная сумма каждого отдельного договора защищает значительно слабее, чем реальная экономическая самостоятельность каждой закупки.
Когда договоры по 44-ФЗ могут признать недействительными из-за дробления закупки
Риск особенно высок, если видно единую потребность заказчика, один объект, близкие сроки заключения договоров, схожий предмет и одного исполнителя. Тогда суд может прийти к выводу, что несколько документов использованы лишь для того, чтобы сохранить цену каждого договора в пределах разрешенного лимита и избежать конкуренции.
Для подрядчика главный вывод здесь простой: факт выполнения и приемки работ не всегда спасает оплату, если сам способ получения контракта признан незаконным. В закупках нужно проверять не только условия договора и цену работ, но и то, почему заказчик вообще вправе заключить договор именно таким способом.