Поставили товар госзаказчику без контракта: когда суд откажет во взыскании оплаты

Поставка товара государственному или бюджетному учреждению еще не гарантирует, что поставщик получит деньги. Для обычного бизнеса накладная, приемка товара и печать контрагента часто позволяют доказать наличие обязательства. В закупках по 44-ФЗ этого может оказаться недостаточно.

Если контракт в установленном порядке не заключен, суд будет смотреть не только на то, получил ли заказчик товар, но и на то, возникло ли вообще законное основание для бюджетной оплаты. Именно здесь поставщик рискует оказаться в самой неприятной ситуации: товар передан, заказчик им пользуется, но взыскать стоимость не получается.

Показательный пример — спор о поставке мебели почти на 485 тыс. руб. учреждению противопожарной службы. Товар был фактически принят, накладная подписана сотрудником заказчика, на документе стояла печать. Но надлежащего государственного контракта не оказалось, а документы, которыми поставщик попытался подтвердить сделку в суде, были исключены после заявления о фальсификации.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, взысканию оплаты с государственных заказчиков и исполнению контрактов.