Поставили товар госзаказчику без контракта: когда суд откажет во взыскании оплаты

Поставка товара государственному или бюджетному учреждению еще не гарантирует, что поставщик получит деньги. Для обычного бизнеса накладная, приемка товара и печать контрагента часто позволяют доказать наличие обязательства. В закупках по 44-ФЗ этого может оказаться недостаточно.
Если контракт в установленном порядке не заключен, суд будет смотреть не только на то, получил ли заказчик товар, но и на то, возникло ли вообще законное основание для бюджетной оплаты. Именно здесь поставщик рискует оказаться в самой неприятной ситуации: товар передан, заказчик им пользуется, но взыскать стоимость не получается.
Показательный пример — спор о поставке мебели почти на 485 тыс. руб. учреждению противопожарной службы. Товар был фактически принят, накладная подписана сотрудником заказчика, на документе стояла печать. Но надлежащего государственного контракта не оказалось, а документы, которыми поставщик попытался подтвердить сделку в суде, были исключены после заявления о фальсификации.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, взысканию оплаты с государственных заказчиков и исполнению контрактов.
Можно ли взыскать деньги с госзаказчика, если контракт не подписан
Это один из главных рисков для поставщика.
Если товар передан без надлежащим образом заключенного контракта, суд может отказать во взыскании даже тогда, когда заказчик фактически получил имущество.
В закупках по 44-ФЗ договорная форма имеет принципиальное значение. Государственное учреждение не вправе свободно создавать денежные обязательства так же, как обычная коммерческая компания.
Поэтому вопрос «товар передан или нет» здесь вторичен. Сначала суд проверяет, было ли законное основание для его поставки и оплаты.
Достаточно ли накладной с подписью сотрудника госзаказчика
Не всегда.
Накладная подтверждает сам факт передачи товара, но не обязательно подтверждает заключение контракта.
Именно это стало ключевым в споре. Мебель приняла инженер учреждения, а на накладной стояла печать. Апелляция посчитала этого достаточным и взыскала оплату, но кассация не согласилась.
Логика суда была проста: право принять товар и право заключить государственный контракт — разные полномочия. Сотрудник мог физически принять мебель, но не мог одним своим действием создать для учреждения бюджетное обязательство.
Для поставщика отсюда практический вывод: подпись на накладной еще не заменяет проверку полномочий того, кто заключает сам контракт.
Можно ли взыскать оплату как неосновательное обогащение
На практике это один из первых запасных вариантов, который рассматривает поставщик: договора нет, но заказчик получил имущество, значит, должен вернуть его стоимость.
Однако в государственных закупках этот путь работает далеко не всегда.
Суд может отказать, если поставщик понимал, что передает товар без законного основания. Иначе получилось бы, что правила 44-ФЗ можно обойти очень просто: сначала поставить товар без процедуры, а затем взыскать деньги как неосновательное обогащение.
Поэтому аргумент «заказчик же получил имущество» сам по себе не решает спор.
Что делать, если заказчик просит поставить товар до подписания контракта
Для поставщика это красный флаг.
Особенно опасны формулировки вроде: «поставьте сейчас, контракт оформим позже», «директор все согласовал», «деньги в бюджете есть, бумаги подпишем задним числом».
В обычной коммерции такая практика еще встречается. В госзакупках она может привести к тому, что поставщик понесет расходы, передаст товар, а юридического основания для оплаты не возникнет.
Практически безопаснее задержать поставку, чем потом пытаться в суде доказывать договор, которого формально не было.
Нужно ли проверять контракт в ЕИС перед поставкой
Да, особенно если речь идет о государственном или муниципальном заказчике.
Если поставщик получает проект договора по почте, скан с подписью или иной документ, стоит сопоставить его со сведениями в ЕИС. Это простой способ заранее увидеть проблему.
В рассматриваемом деле закупки с указанным идентификационным кодом в системе вообще не оказалось, а номер договора, на который ссылался поставщик, у учреждения относился к другой сделке.
Если такие расхождения есть до поставки, товар лучше не отгружать до выяснения.
Может ли госзаказчик ссылаться на отсутствие полномочий у сотрудника
Да, и это один из типичных споров.
Поставщик может считать, что если товар принял сотрудник учреждения, значит, заказчик в целом подтвердил сделку. Но суд может разделить приемку товара и полномочия на создание денежного обязательства.
Поэтому для поставщика важно понимать, кто подписывает именно контракт, кто вправе принимать товар и кто уполномочен подтверждать долг.
Это особенно важно, если заказчик крупный и в процессе участвуют разные сотрудники: инженер, кладовщик, бухгалтер, контрактный управляющий, руководитель.
Что будет, если документы по контракту появились задним числом
Это один из самых опасных сценариев.
Если после фактической поставки начинают появляться договор, акт сверки, гарантийное письмо или иные документы, суд будет особенно внимательно проверять их происхождение.
Если заказчик заявляет о фальсификации, а поставщик затем соглашается исключить документы, вся договорная конструкция может фактически исчезнуть из дела.
И тогда останется только факт передачи товара, которого для взыскания может быть недостаточно.
Может ли фактическое использование товара помочь взыскать оплату
Иногда да, но это не универсальный аргумент.
Если речь идет о поставке, без которой заказчик объективно не мог обойтись, либо о действительно исключительной ситуации, суд может оценивать дополнительные обстоятельства.
Но обычная поставка мебели, оборудования или расходных материалов сама по себе не становится экстренной только потому, что товар уже используется.
Поэтому рассчитывать на то, что «раз заказчик пользуется, значит, заплатит», опасно.
Как поставщику проверить госконтракт перед поставкой товара
Перед отгрузкой я бы проверял три вещи.
Во-первых, действительно ли контракт заключен и отражен в предусмотренной процедуре. Во-вторых, соответствует ли его номер и предмет закупке. В-третьих, кто его подписал со стороны заказчика и были ли у этого лица полномочия.
Эта проверка занимает значительно меньше времени, чем последующий спор о взыскании денег.
Если хотя бы один элемент вызывает сомнение, лучше приостановить поставку до прояснения.
Что делать, если товар уже поставлен, а контракт оказался проблемным
Сначала нужно оценить доказательства без попытки «дособрать» документы.
Нужно понять, что реально подтверждает договоренность сторон, кто давал указания на поставку, кто принимал товар и есть ли хоть какое-то законное основание для возникновения обязательства.
Если контракта действительно не было, позиция становится сложной. Но она все равно должна строиться на реальных фактах, а не на документах сомнительного происхождения.
Попытка задним числом создать договор иногда ухудшает ситуацию сильнее, чем отсутствие договора с самого начала.
Как избежать неоплаты по госконтракту
Главный практический вывод простой: не начинать поставку до проверки юридического основания.
Для поставщика в госзакупках важны не только цена и сроки. Нужно проверить саму процедуру заключения, сведения в ЕИС, полномочия заказчика и соответствие документов закупке.
Особенно осторожно нужно относиться к ситуациям, когда товар просят отгрузить «по знакомству», «по устной договоренности» или «пока идет оформление».
В споре, рассмотренном Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа, поставщик фактически передал мебель, но договорную оплату так и не получил. Постановление от 18.08.2026 № Ф02-1495/2026 по делу № А33-9855/2025 показывает, что фактическая поставка в закупках не заменяет законно заключенный контракт.
Практические выводы для поставщика
Если заказчик — бюджетное учреждение, до отгрузки лучше проверить контракт в ЕИС и полномочия подписанта. Не стоит рассчитывать на накладную, печать или обещание «оформить позже». Если контракт вызывает сомнение, безопаснее задержать поставку, чем потом пытаться взыскать деньги через суд.
И еще один момент: если спор уже возник, не нужно усиливать позицию сомнительными документами. В госзакупках такая тактика может не просто не помочь, а фактически разрушить весь иск.