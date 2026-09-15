Заказчик не платит за выполненные работы: с какого момента можно начислять неустойку

Если подрядчик выполнил работы, а заказчик отказался их принимать и платить, судебный спор о размере задолженности сам по себе не дает заказчику «бесплатную отсрочку». Если позже суд установит, что работы были выполнены и подлежали оплате, просрочка может считаться с того момента, когда деньги должны были быть перечислены по условиям контракта, а не с даты вступления решения в силу.
На практике это особенно важно в строительных и подрядных спорах, где приемка затягивается на месяцы. Пока стороны спорят о КС-2, КС-3, объемах или стоимости, размер санкций продолжает расти. Поэтому вопрос о дате начала просрочки иногда оказывается для заказчика не менее дорогим, чем сам основной долг.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по оплате работ, взысканию задолженности и неустойки по государственным контрактам.
Заказчик оспаривает объем работ: когда возникает обязанность платить
Нужно разделять два момента: возникновение обязательства и его последующее подтверждение судом.
Если подрядчик передал результат и наступил предусмотренный контрактом срок приемки и оплаты, денежное обязательство уже существует. То, что заказчик с ним не согласен, не переносит этот момент автоматически на будущее.
Суд в таком случае лишь устанавливает, какой объем действительно выполнен и какая сумма подлежала оплате. То есть решение подтверждает долг, но не создает его заново.
Можно ли считать просрочку только с даты решения суда
Как правило, нет.
Если бы такой подход применялся всегда, заказчику было бы выгодно максимально долго не признавать результат работ. Достаточно было бы отказаться от приемки, спорить два года, а затем после проигрыша заплатить долг без ответственности за весь этот период.
Суды исходят из другой логики: если отказ от приемки оказался необоснованным, последствия этого отказа несет сам заказчик.
Поэтому ориентиром становятся договорные сроки приемки и оплаты, а не дата судебного акта.
Как рассчитать начало просрочки по госконтракту
Здесь нужно смотреть сам контракт.
Если, например, на приемку отведено 9 рабочих дней, а на оплату — еще 7, то сначала определяется момент, когда результат был предъявлен заказчику. Затем отсчитывается срок приемки, после него — срок оплаты. Следующий день и будет потенциальной датой начала просрочки.
Схематично это выглядит так:
Этап
Что происходит
Что важно зафиксировать
Передача результата
Подрядчик направляет работы и документы
Дата направления
Приемка
Заказчик проверяет результат
Срок по контракту
Оплата
Заказчик перечисляет деньги
Срок после приемки
Просрочка
Деньги не поступили
Первый день после истечения срока
Именно поэтому для подрядчика критично сохранить доказательства того, когда результат был передан.
Что делать, если заказчик отказался подписывать акты
Отсутствие подписи заказчика еще не означает отсутствие результата.
Если подрядчик действительно выполнил работы, нужно фиксировать передачу документов, уведомления о готовности к приемке, переписку, исполнительную документацию и причины отказа.
В дальнейшем спор будет сводиться не только к вопросу «акт подписан или нет», а к тому, был ли отказ объективно обоснован.
Если суд признает отказ неправомерным, подрядчик получает основу не только для взыскания основного долга, но и для санкций за весь период задержки.
Можно ли взыскать неустойку отдельным иском после взыскания долга
Да, это вполне рабочая стратегия.
Часто сначала приходится доказать сам факт выполнения работ и размер задолженности. После этого уже проще считать санкции, потому что основной спор о том, должна ли быть оплата, закрыт.
Но дата начала начисления в таком случае все равно определяется не предыдущим решением, а тем моментом, когда заказчик должен был рассчитаться изначально.
Как влияет спор о стоимости на размер неустойки
Судебный спор может повлиять на сумму, но не обязательно на начало просрочки.
Например:
Заявлено подрядчиком
Установлено судом
На что считать санкцию
100 млн руб.
100 млн руб.
На всю сумму
100 млн руб.
70 млн руб.
На 70 млн руб.
100 млн руб.
40 млн руб.
Только на признанный объем
То есть база для расчета может уменьшиться, если часть требований не подтверждена. Но если 70 млн руб. действительно должны были быть оплачены два года назад, сам факт спора не превращает их в «новый» долг, возникший только после решения.
Может ли заказчик избежать неустойки, если у него были реальные замечания к работам
Да, но только если они действительно препятствовали приемке или оплате.
Если заказчик вовремя зафиксировал недостатки, дал мотивированный отказ, потребовал устранения и может доказать, что результат в тот момент не соответствовал контракту, дата начала просрочки может определяться иначе.
Совсем другая ситуация — когда отказ был формальным, замечания не подтверждены, а позже суд устанавливает, что работы были выполнены надлежащим образом.
Тогда риск санкций остается на заказчике.
Как подрядчику доказать период просрочки оплаты
Самый удобный способ — сделать хронологию.
Например:
Событие
Дата
Значение
Работы переданы
дата
Начало приемки
Срок приемки истек
дата
Заказчик должен был завершить проверку
Срок оплаты истек
дата
Возникла обязанность заплатить
Оплата произведена
дата
Конец периода просрочки
Такой расчет помогает избежать спора «по ощущениям» и показывает суду конкретную договорную механику.
Что делать заказчику, если он не согласен только с частью работ
Не стоит блокировать всю оплату целиком.
Если есть бесспорная часть результата, разумнее ее оплатить, а по остальному объему спорить отдельно. Иначе при проигрыше заказчик может получить неустойку на всю удержанную сумму.
Это особенно важно, если спор длится долго и санкция начисляется ежедневно.
Какой практический вывод для подрядчика
Если заказчик не принимает и не оплачивает работы, нужно сразу думать не только о взыскании основного долга, но и о будущем расчете санкций.
Главное — сохранить дату предъявления результата, договорные сроки приемки и оплаты, а также доказательства того, что отказ заказчика был необоснованным.
В споре, дошедшем до Верховного Суда, именно эта логика привела к взысканию около 34,7 млн руб. пеней за длительный период просрочки.
Практика: постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.05.2026 по делу № А32-11478/2025, определение Верховного Суда РФ от 03.09.2026 № 308-ЭС26-863.