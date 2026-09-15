Заказчик не платит за выполненные работы: с какого момента можно начислять неустойку

Если подрядчик выполнил работы, а заказчик отказался их принимать и платить, судебный спор о размере задолженности сам по себе не дает заказчику «бесплатную отсрочку». Если позже суд установит, что работы были выполнены и подлежали оплате, просрочка может считаться с того момента, когда деньги должны были быть перечислены по условиям контракта, а не с даты вступления решения в силу.

На практике это особенно важно в строительных и подрядных спорах, где приемка затягивается на месяцы. Пока стороны спорят о КС-2, КС-3, объемах или стоимости, размер санкций продолжает расти. Поэтому вопрос о дате начала просрочки иногда оказывается для заказчика не менее дорогим, чем сам основной долг.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по оплате работ, взысканию задолженности и неустойки по государственным контрактам.