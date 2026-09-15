Исковая давность по долгам: как контрагенты пытаются «обнулить» срок и как защититься

В спорах о взыскании задолженности срок исковой давности часто становится не просто процессуальным вопросом, а отдельным инструментом давления. Кредитор пытается доказать, что должник признал долг и тем самым запустил срок заново. Должник, наоборот, старается представить переписку и платежи так, будто обязательство давно прекратилось или требование уже невозможно предъявить.
Для бизнеса здесь опасны не только очевидные документы вроде подписанного акта сверки. Проблему может создать обычное письмо бухгалтерии, частичная оплата, просьба предоставить отсрочку или неосторожная формулировка в ответе на претензию.
Поэтому при споре об исковой давности важно смотреть не на отдельную фразу, а на то, свидетельствовало ли поведение компании о ясном и недвусмысленном признании конкретного долга.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о взыскании задолженности, исковой давности и исполнении договорных обязательств.
Прерывает ли молчание должника срок исковой давности
Нет автоматически.
Один из самых частых доводов кредитора звучит так: компания получила претензию, акт сверки или письмо с расчетом задолженности и ничего не возразила. Значит, долг признан.
Для суда этого недостаточно. Молчание само по себе не является действием, из которого безусловно следует признание обязательства.
Чтобы говорить о признании долга, поведение должника должно быть достаточно определенным. Суду нужно понять, что компания действительно согласилась с существованием задолженности, ее основанием и размером.
Именно поэтому простое отсутствие ответа на претензию обычно нельзя приравнивать к признанию долга.
Считается ли отсутствие возражений признанием задолженности
Только если есть дополнительные обстоятельства, которые действительно подтверждают волю должника.
Например, после получения требования компания может не просто промолчать, а попросить отсрочку, предложить график платежей или перечислить часть суммы. Тогда картина уже другая.
Но если кредитор ссылается только на то, что должник ничего не ответил, позиция слабее.
Этот подход отражен, в частности, в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.02.2025 по делу № А66-317/2024 и постановлении Арбитражного суда Московского округа от 10.06.2025 по делу № А40-201375/2024.
Может ли договор предусмотреть, что молчание означает признание долга
Само по себе такое условие еще не означает, что оно сработает для исковой давности.
На практике встречаются формулировки вроде: если должник не направил письменные возражения в течение 20 дней, претензия считается признанной.
Но правила об исковой давности нельзя произвольно переписать договором. Поэтому условие, которое фактически превращает молчание в автоматическое признание долга, может не сработать.
Поволжская кассация уже поддерживала именно такой подход: отсутствие ответа нельзя считать активным действием по признанию обязательства только потому, что стороны так написали в договоре.
Как ответить на претензию, чтобы случайно не признать старый долг
Самый безопасный вариант — прямо указать, что требование не признается и документы еще проверяются.
Например:
«Расчет не признан, документы находятся на проверке. Настоящий ответ не является признанием задолженности, изменением срока исполнения обязательства или подтверждением размера требований».
Такая формулировка полезна, если компания не готова сразу занять окончательную позицию, но не хочет дать кредитору аргумент о признании долга.
Главное — не писать одновременно фразы вроде «оплатим позже» или «просим подождать до конца месяца», если компания собирается ссылаться на истечение срока давности.
Прерывает ли частичная оплата срок исковой давности
Может.
Частичный платеж часто воспринимается как сильное доказательство признания долга. Но здесь тоже нужно смотреть, какой именно долг и в каком объеме компания оплатила.
Если между сторонами несколько договоров, несколько периодов или разные основания задолженности, кредитор не всегда может автоматически распространить один платеж на все требования.
Поэтому назначение платежа имеет огромное значение.
Чем точнее оно указано, тем меньше пространства для манипуляции.
Может ли просьба об отсрочке подтвердить признание долга
Да, и это один из самых опасных документов для должника.
Если компания пишет: «признаем задолженность, просим предоставить отсрочку» или предлагает график ее погашения, спорить потом с признанием долга будет намного сложнее.
Даже если слово «признаем» прямо не использовано, сама просьба перенести срок оплаты может быть истолкована как подтверждение существования обязательства.
Поэтому переговоры о рассрочке и отсрочке нужно вести осторожно, особенно если вопрос исковой давности уже близок к спорному.
Считается ли акт сверки признанием долга
Не всегда.
Акт сверки — сильный документ, но суд будет смотреть, кто его подписал, какие суммы в нем отражены и можно ли из него однозначно понять, что компания признает конкретную задолженность.
Если документ подписан неуполномоченным лицом, содержит общие цифры без расшифровки или охватывает большой период по нескольким договорам, его значение может быть спорным.
Для кредитора безопаснее, когда акт позволяет однозначно связать признанную сумму с конкретным обязательством.
Для должника — наоборот, важно проверять, что именно подписывает бухгалтерия.
Может ли письмо бухгалтера прервать исковую давность
Может, если из него ясно следует признание долга и если у сотрудника были соответствующие полномочия.
На практике проблема часто возникает из-за обычной рабочей переписки: бухгалтер просит направить счет повторно, подтверждает сумму или сообщает предполагаемую дату оплаты.
Кредитор затем использует такое письмо как доказательство признания задолженности.
Поэтому сотрудники финансовой службы должны понимать, что переписка по старым долгам может иметь процессуальные последствия.
Что делать, если кредитор утверждает, что срок исковой давности прервался
Не спорить абстрактно. Нужно разобрать конкретное действие, на которое он ссылается.
Удобно сделать такую таблицу:
Довод кредитора
Что проверять
Аргумент должника
Получили претензию и промолчали
Был ли ответ, были ли дальнейшие действия
Молчание само по себе не означает признание
Подписали акт сверки
Кто подписал, какая сумма и договор
Документ может не подтверждать конкретный долг
Была частичная оплата
Назначение платежа
Платеж может относиться только к части обязательства
Просили отсрочку
Формулировки письма
Нужно оценивать, признавался ли сам долг
Вели переговоры
Содержание переписки
Сам факт переговоров не всегда равен признанию
Так спор становится гораздо конкретнее.
Как кредиторы пытаются продлить срок исковой давности
Чаще всего пытаются использовать любой документ, который можно представить как подтверждение долга.
Это может быть письмо о сверке расчетов, предложение рассрочки, ответ на претензию, платеж или даже внутренняя переписка, случайно направленная контрагенту.
Поэтому кредитор почти всегда ищет не только договор и акты, но и всю последующую коммуникацию.
Для должника это означает, что к «старым» обязательствам нельзя относиться как к закрытой теме до тех пор, пока не проверены последние действия сторон.
Может ли кредитор взыскать долг после истечения срока исковой давности
Сам по себе долг не исчезает автоматически.
Исковая давность применяется судом по заявлению стороны. Если должник не заявит о ней, суд может рассмотреть требование по существу.
Поэтому в процессе важно не только определить, истек ли срок, но и своевременно заявить соответствующее возражение.
И здесь уже начинается спор о том, прерывался ли срок, признавался ли долг и когда именно он начал течь.
Как должнику не дать кредитору «обновить» срок исковой давности
Главное — контролировать формулировки в переписке и платежах.
Если компания не признает старое требование, не стоит подписывать акты сверки без проверки, писать о будущем платеже или предлагать график погашения до оценки правовой позиции.
Лучше сначала определить, есть ли основания для применения исковой давности, а уже потом вести переговоры.
Особенно осторожно нужно действовать бухгалтерии и менеджерам, которые могут одним письмом создать для кредитора сильный аргумент.
Как кредитору доказать признание долга
Кредитору, наоборот, выгодно собирать последовательную картину поведения должника.
Один документ может быть спорным. Но если компания подписала акт сверки, потом попросила отсрочку и затем сделала частичный платеж, доказать признание намного проще.
Поэтому при взыскании старой задолженности имеет смысл анализировать всю переписку и расчеты за период после наступления срока платежа.
Какие схемы злоупотребления исковой давностью встречаются чаще всего
На практике основные споры сводятся к нескольким моделям.
Должник пытается представить признание долга как обычную техническую переписку. Кредитор, наоборот, старается превратить любое молчание или формальное письмо в доказательство прерывания срока.
Отдельная категория — договорные условия, которые заранее объявляют отсутствие ответа признанием претензии. Такие конструкции выглядят удобно, но не всегда выдерживают судебную проверку.
Поэтому универсального правила нет. Суд каждый раз смотрит на реальные действия сторон.
Практические выводы по исковой давности
Для должника главный риск — случайно признать старый долг не юридическим документом, а обычной перепиской. Для кредитора, наоборот, важно собрать как можно больше подтверждений того, что обязательство признавалось после первоначального срока оплаты.
Если спор уже возник, лучше свести аргументы в таблицу:
Ситуация
Риск для должника
Что делать
Пришла претензия по старому долгу
Средний
Дать нейтральный ответ без признания
Просят подписать акт сверки
Высокий
Проверить срок давности и полномочия
Хотите предложить рассрочку
Высокий
Сначала оценить правовые последствия
Планируется частичная оплата
Высокий
Четко указать назначение платежа
Кредитор ссылается на молчание
Низкий/средний
Возражать против автоматического признания
Главный принцип здесь простой: признание долга должно следовать из ясных действий, а не достраиваться задним числом из молчания или двусмысленной переписки.