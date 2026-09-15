Исковая давность по долгам: как контрагенты пытаются «обнулить» срок и как защититься

В спорах о взыскании задолженности срок исковой давности часто становится не просто процессуальным вопросом, а отдельным инструментом давления. Кредитор пытается доказать, что должник признал долг и тем самым запустил срок заново. Должник, наоборот, старается представить переписку и платежи так, будто обязательство давно прекратилось или требование уже невозможно предъявить.

Для бизнеса здесь опасны не только очевидные документы вроде подписанного акта сверки. Проблему может создать обычное письмо бухгалтерии, частичная оплата, просьба предоставить отсрочку или неосторожная формулировка в ответе на претензию.

Поэтому при споре об исковой давности важно смотреть не на отдельную фразу, а на то, свидетельствовало ли поведение компании о ясном и недвусмысленном признании конкретного долга.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о взыскании задолженности, исковой давности и исполнении договорных обязательств.