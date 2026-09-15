Заказчик расторг госконтракт: когда подрядчику не оплатят уже выполненные работы

Расторжение госконтракта не означает, что подрядчик автоматически теряет право на оплату всего, что успел сделать. Но и обратное неверно: сам факт расходов, подготовительных мероприятий или частично выполненных действий еще не создает у заказчика обязанности заплатить.

Ключевой вопрос — получил ли заказчик тот результат, ради которого заключался контракт, и можно ли этот результат использовать самостоятельно. Если контракт предусматривал разработку проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, а подрядчик передал лишь отдельные материалы или промежуточные наработки, взыскать их стоимость может оказаться сложно.

Именно такой подход прослеживается в определении Верховного Суда РФ от 07.09.2026 № 305-ЭС26-9489 по делу № А40-155345/2025. Контракт стоимостью около 629 млн руб. прекратили после исключения объекта из адресной инвестиционной программы, но подрядчик не смог получить оплату за незавершенный этап и должен был вернуть аванс.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе по оплате выполненных работ и возврату аванса.