Заказчик расторг госконтракт: когда подрядчику не оплатят уже выполненные работы

Расторжение госконтракта не означает, что подрядчик автоматически теряет право на оплату всего, что успел сделать. Но и обратное неверно: сам факт расходов, подготовительных мероприятий или частично выполненных действий еще не создает у заказчика обязанности заплатить.
Ключевой вопрос — получил ли заказчик тот результат, ради которого заключался контракт, и можно ли этот результат использовать самостоятельно. Если контракт предусматривал разработку проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, а подрядчик передал лишь отдельные материалы или промежуточные наработки, взыскать их стоимость может оказаться сложно.
Именно такой подход прослеживается в определении Верховного Суда РФ от 07.09.2026 № 305-ЭС26-9489 по делу № А40-155345/2025. Контракт стоимостью около 629 млн руб. прекратили после исключения объекта из адресной инвестиционной программы, но подрядчик не смог получить оплату за незавершенный этап и должен был вернуть аванс.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе по оплате выполненных работ и возврату аванса.
Можно ли взыскать оплату после расторжения госконтракта
Можно, если к моменту прекращения контракта подрядчик создал результат, который заказчик обязан оплатить.
По строительным и проектным контрактам это далеко не всегда совпадает с фактически понесенными затратами. Подрядчик может месяцами вести изыскания, готовить разделы документации, оплачивать специалистов и субподрядчиков, но если договор предусматривает оплату только за завершенный этап, суд сначала будет искать именно этот результат.
Поэтому формула «мы работали и понесли расходы» сама по себе слабее формулы «мы создали предусмотренный контрактом результат, передали его заказчику, и он имеет самостоятельную ценность».
Что считается результатом работ при проектировании по госконтракту
Ответ нужно искать прежде всего в техническом задании, этапах и порядке приемки.
Если стороны определили результат первого этапа как проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, именно такой комплект становится ориентиром для оплаты.
Передача отдельных чертежей, расчетов или промежуточной документации еще не означает сдачу этапа в том смысле, который согласовали стороны.
В рассматриваемом споре подрядчик не передал заказчику проект с положительным заключением экспертизы, а акты приемки не были подписаны. Поэтому доказать возникновение обязанности по оплате не удалось.
Оплатят ли незавершенные работы, если заказчик сам прекратил контракт
Не обязательно.
Сам факт того, что инициатором прекращения был заказчик, не превращает весь объем фактически совершенных подрядчиком действий в подлежащий оплате результат.
Нужно отдельно установить, что именно создано к моменту расторжения и может ли заказчик использовать это в дальнейшем. Если переданная документация пригодна для продолжения проекта другим подрядчиком, это усиливает позицию исполнителя. Если же речь идет только о внутренних наработках или незавершенном результате, спор становится значительно сложнее.
Поэтому после получения уведомления о расторжении подрядчику важно не просто подсчитать процент готовности, а зафиксировать и передать заказчику все, что действительно обладает самостоятельной потребительской ценностью.
Как доказать фактически выполненные работы после расторжения контракта
В подобных делах одних внутренних расчетов недостаточно. Суду нужно показать результат во внешней форме.
Практически полезно свести материалы так:
Что нужно доказать
Чем подтверждать
Какой результат предусмотрен контрактом
Контракт, ТЗ, этапы, график
Что реально выполнено
Проектная документация, отчеты, расчеты
Что передано заказчику
Письма, реестры передачи, ЕИС, акты
Может ли результат использоваться
Заключение специалиста, последующее использование
Какова стоимость выполненного
Смета, этапная цена, расчет стоимости
Для суда особенно значимо, если заказчик реально использовал документацию после прекращения контракта: передал новому проектировщику, использовал при новой закупке или на ее основе продолжил проект.
Можно ли взыскать расходы подрядчика, если конечный результат не передан
Возможность есть не всегда и зависит от основания прекращения, условий контракта и характера расходов.
Не стоит автоматически приравнивать расходы к стоимости работ. Зарплата специалистов, услуги субподрядчиков или затраты на подготовку проекта подтверждают, что подрядчик нес издержки, но не доказывают, что заказчик получил оплачиваемый результат.
Поэтому перед иском нужно разделить два требования: оплата созданного результата и возмещение расходов или убытков. Для каждого из них потребуется собственное правовое основание и отдельный расчет.
Что делать, если исполнению мешал сам заказчик
Здесь особенно опасно молчать до судебного спора.
Если подрядчик не получает исходные данные, согласования, доступ на объект или иные документы, необходимые для продолжения работ, это нужно фиксировать непосредственно в период исполнения. Статьи 716 и 719 ГК РФ предусматривают механизмы уведомления о препятствиях и, при соответствующих условиях, приостановления исполнения.
В деле, дошедшем до Верховного Суда, подрядчик ссылался на препятствия со стороны заказчика уже в споре, но суды учли, что своевременно о них он не уведомлял и работы в установленном порядке не приостанавливал.
Именно поэтому аргумент «нам мешал заказчик» значительно сильнее, когда в деле есть письма, направленные еще до истечения срока.
Иногда да.
Продолжать работу при отсутствии критически важных исходных данных, а затем ссылаться на это как на причину невозможности исполнения — рискованная стратегия.
Если без действий заказчика работу объективно невозможно выполнить правильно, подрядчику следует письменно описать препятствие, указать его влияние на сроки и рассмотреть вопрос о приостановлении в предусмотренном законом и контрактом порядке.
Так появляется причинная связь: заказчик не совершил действие — подрядчик предупредил — дальнейшее исполнение стало невозможным или бессмысленным.
Когда придется вернуть неотработанный аванс по госконтракту
Если подрядчик получил аванс, но не подтвердил встречное исполнение на соответствующую сумму, заказчик может потребовать деньги обратно.
В рассматриваемом деле речь шла о 9,6 млн руб. Предусмотренный контрактом результат по этапу передан не был, поэтому суды взыскали аванс как неосновательное обогащение.
Для подрядчика здесь принципиально заранее понимать, какая часть аванса действительно закрывается выполненными и доказанными работами. Сам факт расходования авансовых денег внутри проекта не означает их автоматическую «отработку».
Можно ли зачесть стоимость частично выполненных работ против требования о возврате аванса
Да, если сам выполненный объем можно доказать и он имеет предусмотренную контрактом ценность.
Но для этого недостаточно назвать процент готовности — например, «проект выполнен на 70%». Нужно объяснить, какой конкретно результат создан на эту сумму и почему заказчик его получил или может использовать.
Если контракт разбит на этапы с самостоятельной ценой, сделать это проще. Если цена единая и приемке подлежит только завершенный результат, положение подрядчика хуже.
Что делать подрядчику сразу после решения заказчика о расторжении
В первые дни важно не столько спорить о правомерности отказа, сколько сохранить экономический результат уже выполненной работы.
Нужно зафиксировать степень готовности, официально передать созданные материалы, предложить провести приемку и отдельно обозначить препятствия, которые зависели от заказчика. Если есть возможность завершить самостоятельный этап до даты прекращения договора, это тоже нужно оценить.
После этого можно уже отдельно решать, оспаривать ли расторжение, взыскивать ли стоимость работ, убытки или защищаться от требования о возврате аванса.
Как подрядчику не потерять оплату при досрочном прекращении контракта
Самая сильная позиция формируется еще на этапе исполнения. Желательно, чтобы крупный проект был разбит на понятные этапы с самостоятельным результатом и ценой, а передача промежуточной документации регулярно оформлялась.
Если же контракт предусматривает один конечный результат на сотни миллионов рублей, подрядчик рискует длительное время финансировать работы, не имея самостоятельного объекта приемки.
Поэтому при заключении проектно-строительных контрактов стоит заранее смотреть не только на общую цену, но и на то, за что именно заказчик обязан платить при досрочном прекращении договора.
Практический вывод для подрядчика
После расторжения контракта спор об оплате обычно выигрывает не тот, кто больше потратил, а тот, кто лучше доказал созданный и переданный заказчику результат.
Если же контракт предусматривал завершенную проектную документацию с положительной экспертизой, а до этой стадии подрядчик не дошел, получить оплату за промежуточную работу будет существенно сложнее.
При этом нельзя откладывать претензии к заказчику до суда. Если он не дает исходные данные или иным образом мешает исполнению, препятствия нужно фиксировать в момент их возникновения и использовать предусмотренные ГК РФ механизмы уведомления и приостановления.