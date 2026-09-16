Правообладатель прислал претензию за контрафакт: что делать продавцу и как снизить размер требований

Претензия правообладателя о продаже контрафактного товара — это не тот документ, который стоит либо сразу оплачивать, либо игнорировать. В таких спорах сумма требований часто зависит не только от самого факта использования товарного знака или изображения, но и от количества товаров, способа расчета компенсации, доказательств покупки, происхождения продукции и поведения продавца после получения претензии.

Для бизнеса первая задача — понять, что именно правообладатель считает нарушением. Одно дело, когда продавец действительно закупил поддельный товар неизвестного происхождения. Другое — когда продукция оригинальная, но правообладатель спорит с каналом поставки, использованием фотографий, карточкой маркетплейса или самим способом введения товара в оборот.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, взыскании компенсации и защите продавцов на маркетплейсах.