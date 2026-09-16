Правообладатель прислал претензию за контрафакт: что делать продавцу и как снизить размер требований

Претензия правообладателя о продаже контрафактного товара — это не тот документ, который стоит либо сразу оплачивать, либо игнорировать. В таких спорах сумма требований часто зависит не только от самого факта использования товарного знака или изображения, но и от количества товаров, способа расчета компенсации, доказательств покупки, происхождения продукции и поведения продавца после получения претензии.
Для бизнеса первая задача — понять, что именно правообладатель считает нарушением. Одно дело, когда продавец действительно закупил поддельный товар неизвестного происхождения. Другое — когда продукция оригинальная, но правообладатель спорит с каналом поставки, использованием фотографий, карточкой маркетплейса или самим способом введения товара в оборот.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, взыскании компенсации и защите продавцов на маркетплейсах.
Что делать, если пришла претензия от правообладателя за контрафакт
Сначала не нужно признавать нарушение в переписке. Даже нейтральная фраза вроде «да, товар действительно продавался, готовы компенсировать» потом может использоваться против компании.
Лучше запросить и проверить основания претензии: каким объектом интеллектуальных прав владеет заявитель, действительно ли право действует, относится ли спорное обозначение именно к защищенному товарному знаку, кто и когда купил товар, каким способом зафиксирована продажа и почему товар считается контрафактным.
После этого уже можно оценивать, есть ли смысл спорить по существу, договариваться о снижении суммы или готовиться к суду.
Как проверить, действительно ли претензию направил правообладатель
Это первый обязательный этап.
В претензии могут ссылаться на товарный знак, авторское право на дизайн, изображение или упаковку, патент либо сразу на несколько объектов. Нужно проверить, кому принадлежит соответствующее право и действует ли оно на дату спорной продажи.
Отдельно стоит посмотреть полномочия представителя. Если претензию направляет юридическая фирма или патентный поверенный, у него должны быть полномочия действовать от имени правообладателя.
Практически полезно свести проверку так:
Что проверить
Почему это важно
Номер товарного знака
Понять, что именно охраняется
Правообладателя
Исключить претензию от ненадлежащего лица
Срок действия права
Проверить охрану на дату продажи
Перечень товаров и услуг
Сопоставить с вашим товаром
Доверенность представителя
Проверить полномочия подписанта
Доказательства покупки
Понять, была ли реально зафиксирована продажа
Что считается контрафактным товаром
Не любой товар с чужим обозначением автоматически является контрафактным.
Классическая ситуация — на товар или упаковку без разрешения нанесен чужой товарный знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения. Но в конкретном споре нужно отдельно проверять происхождение товара и законность введения его в оборот.
Если товар оригинальный и был правомерно введен в оборот самим правообладателем или с его согласия, может возникнуть вопрос об исчерпании исключительного права. Такая защита принципиально отличается от ситуации с подделкой.
Поэтому до ответа на претензию желательно установить цепочку поставки: кто продал товар вашей компании, откуда он его получил и какие документы сохранились.
Что делать, если товар купили у обычного поставщика и не знали, что он контрафактный
Отсутствие знания о нарушении само по себе не всегда освобождает бизнес от гражданско-правовых требований. Для предпринимателя действует повышенный стандарт осмотрительности.
Но это не делает документы на закупку бесполезными. Договор, УПД, счета, платежи и переписка позволяют показать происхождение товара и могут иметь значение при оценке поведения продавца и размера ответственности.
Кроме того, если товар действительно оказался контрафактным, стоит оценить возможность предъявить требования уже к своему поставщику.
Нужно ли сразу удалить товар с сайта или маркетплейса
Если есть реальный риск нарушения, обычно разумно приостановить продажу спорной позиции на время проверки. Продолжение реализации после получения претензии может ухудшить положение продавца.
При этом удаление карточки не означает автоматического признания нарушения. Это можно прямо указать в ответе: продажи временно приостановлены для внутренней проверки без признания требований правообладателя.
Перед удалением желательно сохранить карточку, данные о продажах, остатках, датах размещения и закупочных документах. После исчезновения карточки часть доказательств будет сложнее восстановить.
Может ли правообладатель потребовать компенсацию за один проданный товар
Да. Контрольная закупка одного товара часто используется именно как доказательство нарушения.
Но размер требования в претензии и сумма, которую реально можно взыскать в суде, — не одно и то же. Правообладатели нередко начинают переговоры с максимальной суммы, рассчитывая на быстрое досудебное соглашение.
Поэтому платить заявленную компенсацию без проверки расчета не стоит.
Как правообладатели считают компенсацию за контрафакт
В спорах о товарных знаках правообладатель может использовать предусмотренные законом способы расчета компенсации. На практике спор часто идет о том, насколько выбранная сумма соответствует характеру нарушения.
Значение имеют масштаб продаж, количество спорных товаров, продолжительность реализации, степень вины, поведение нарушителя и иные обстоятельства.
Особенно важно не путать количество экземпляров товара и количество самостоятельных нарушений. Попытка механически умножить компенсацию на каждую единицу продукции не всегда выдерживает судебную проверку.
Можно ли снизить компенсацию за нарушение товарного знака
Да, и именно размер требования часто становится основным предметом спора.
Если нарушение было единичным, объем продаж небольшой, товар быстро снят с реализации, продавец ранее не привлекался за аналогичные действия и сам приобрел продукцию у внешнего поставщика, эти обстоятельства стоит раскрывать суду.
Но просто просить «снизить, потому что много» недостаточно. Нужна нормальная экономическая и фактическая картина нарушения.
Что делать, если правообладатель сделал контрольную закупку
Нужно проверить саму закупку.
Важно установить, кто купил товар, у какого продавца, соответствует ли чек именно вашей компании, совпадает ли артикул, карточка и спорный товар. Если закупка проводилась через маркетплейс, следует отдельно проверить, кто был указан продавцом в конкретной операции.
Бывает, что в претензии приложены фотографии карточки одного продавца, а покупка фактически совершена у другого. Такие ошибки нужно выявлять до ответа.
Как доказать, что товар оригинальный
Самая сильная защита — подтвержденная цепочка происхождения.
Если есть документы от официального дистрибьютора или поставщика, сведения о партиях, сертификаты и платежные документы, их нужно сопоставить с конкретным спорным экземпляром.
Одной фразы «мы были уверены, что товар оригинальный» обычно недостаточно. Суду важны объективные документы.
Что делать продавцу на Wildberries или Ozon при претензии за контрафакт
Маркетплейс добавляет еще один слой доказательств.
Нужно сохранить карточку товара, историю продаж, информацию о конкретной поставке, кабинет продавца и документы, по которым товар поступил на склад. Если правообладатель требует сведения о количестве продаж, не стоит сразу принимать его расчет — цифры лучше сверить с отчетами площадки.
Если спор касается фотографии или описания карточки, это вообще может быть отдельным нарушением, не связанным с контрафактностью самого товара.
Стоит ли отвечать на претензию правообладателя
Да, но ответ должен быть подготовлен после проверки материалов.
Игнорирование претензии редко дает преимущество: правообладатель может подать иск, а возможность договориться о разумной сумме исчезнет.
При этом ответ не должен превращаться в признание нарушения. Обычно безопаснее разделить позицию: часть обстоятельств запросить, часть оспорить, отдельно предложить урегулирование, если оно экономически оправдано.
Когда имеет смысл заключить соглашение с правообладателем
Если факт нарушения очевиден, объем продаж небольшой, а правообладатель готов существенно снизить требование, мировое или досудебное соглашение может быть выгоднее суда.
Но в документе нужно четко зафиксировать, что после оплаты согласованной суммы правообладатель не имеет дальнейших требований по конкретным товарам, периоду и объектам интеллектуальных прав.
Иначе продавец рискует заплатить по претензии, а потом получить еще один иск по той же истории, но с другой юридической формулировкой.
Что делать, если правообладатель подал иск за контрафакт
Тогда защиту лучше строить по нескольким направлениям одновременно: проверить наличие самого права, доказательства нарушения, происхождение товара, количество продаж и расчет компенсации.
Практически я бы разбил позицию так:
Вопрос
Что проверять
Есть ли нарушение
Товарный знак, сходство, происхождение товара
Кто нарушитель
Кто реально продавал товар
Сколько было продаж
Отчеты маркетплейса, касса, склад
Как доказана закупка
Чек, товар, фото, видео
Как рассчитана компенсация
Основание и методика расчета
Можно ли снизить сумму
Масштаб, повторность, поведение продавца
Такой подход обычно эффективнее, чем спорить только с формулировкой «контрафакт».
Можно ли предъявить требования поставщику контрафактного товара
Да, и об этом часто забывают.
Если продавец приобрел продукцию у контрагента как оригинальную, а затем понес расходы из-за нарушения прав третьего лица, стоит проверить договор поставки и гарантии продавца относительно законности товара.
В зависимости от условий сделки можно ставить вопрос о возмещении убытков, возврате стоимости товара и других последствиях.
Поэтому документы по закупке нужно сохранять даже после завершения основного спора с правообладателем.
Как снизить риск претензий за контрафакт
Для селлера или дистрибьютора главное — проверять не только цену закупки, но и происхождение товара. Особенно если бренд известный, а поставщик предлагает продукцию существенно дешевле рынка и не может показать понятную цепочку поставки.
Отдельно стоит контролировать карточки товара: название бренда, фотографии, логотипы и описание. Иногда сам товар оригинальный, но нарушение возникает из-за использования чужого контента или товарного знака в рекламе.
Поэтому претензия о контрафакте — это не всегда спор только о самой вещи.
Практический вывод: что делать после претензии за контрафакт
Не нужно сразу платить и не нужно сразу отрицать все подряд. Сначала стоит проверить право правообладателя, сам товар, доказательства контрольной закупки, количество продаж и происхождение продукции.
После этого уже выбирается стратегия: полный отказ от требований, переговоры о снижении компенсации либо подготовка к судебному спору.
Главное — не признавать нарушение до проверки и не продолжать продажи спорного товара, если риск действительно высокий. В таких делах первые действия продавца после претензии нередко влияют на итоговый размер ответственности не меньше, чем сама первоначальная продажа.