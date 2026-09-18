Цифровой рубль и расчеты бизнеса: что меняется для юристов и комплаенса

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль перестал быть только экспериментом для ограниченного круга участников. Крупнейшие банки уже должны предоставлять клиентам возможность работать с новой формой денег, а часть торговых компаний обязана принимать оплату цифровыми рублями. Дальше требования будут распространяться на бизнес поэтапно до 2028 года.

Для юриста и комплаенса это не просто новый способ оплаты. Придется проверять договоры, платежные процессы, полномочия сотрудников, внутренние регламенты и порядок идентификации операций. При этом важно не путать две вещи: возможность компании пользоваться цифровым рублем и обязанность продавца принимать его от покупателей.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные, корпоративные и иные коммерческие споры.