Цифровой рубль и расчеты бизнеса: что меняется для юристов и комплаенса

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль перестал быть только экспериментом для ограниченного круга участников. Крупнейшие банки уже должны предоставлять клиентам возможность работать с новой формой денег, а часть торговых компаний обязана принимать оплату цифровыми рублями. Дальше требования будут распространяться на бизнес поэтапно до 2028 года.
Для юриста и комплаенса это не просто новый способ оплаты. Придется проверять договоры, платежные процессы, полномочия сотрудников, внутренние регламенты и порядок идентификации операций. При этом важно не путать две вещи: возможность компании пользоваться цифровым рублем и обязанность продавца принимать его от покупателей.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Что такое цифровой рубль для бизнеса
Цифровой рубль - третья форма российского рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Один цифровой рубль равен одному обычному рублю, но хранится он не на банковском счете компании, а на счете цифрового рубля на платформе Банка России.
Для организации это означает появление еще одного платежного контура. Компания может получать цифровые рубли, переводить их и использовать в расчетах в рамках доступных операций.
При этом счет цифрового рубля не нужно открывать отдельно в каждом банке. Он существует на платформе Банка России, а доступ к нему предоставляется через банк - участник платформы.
Кто обязан принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года
В 2026 году обязанность касается прежде всего крупной розницы и поставщиков услуг гражданам.
Банк России указывает, что с 1 сентября 2026 года принимать цифровые рубли должны продавцы с выручкой за предыдущий год более 120 млн руб., если на 1 января 2026 года у них был договор о приеме электронных средств платежа с банком, признанным значимым на рынке платежных услуг.
Дальше пороги будут снижаться:
Срок
На кого распространяется обязанность
С 1 сентября 2026 года
Продавцы с выручкой свыше 120 млн руб. при выполнении банковского критерия
С 1 сентября 2027 года
Продавцы с выручкой свыше 30 млн руб.
С 1 сентября 2028 года
Остальные продавцы с выручкой от 20 до 30 млн руб.
Для торговых точек с выручкой менее 5 млн руб. за предыдущий год предусмотрено исключение. Также обязанность не распространяется на точки, работающие там, где нет доступа к интернету.
Все ли компании обязаны открывать счет цифрового рубля
Нет.
Обязанность принимать цифровые рубли установлена не для любого юридического лица, а прежде всего для продавцов, реализующих товары, работы или услуги гражданам для личных нужд и подпадающих под установленные критерии. Сам Банк России отдельно разъясняет, что организации вне этой категории открывать счет цифрового рубля только из-за появления новой формы денег не обязаны.
Поэтому B2B-компании не нужно автоматически перестраивать все расчеты только потому, что с сентября началось массовое внедрение цифрового рубля.
Что нужно изменить в договорах из-за цифрового рубля
Переписывать все действующие договоры не потребуется.
Если в договоре указано, что обязательство исполняется в рублях, появление цифровой формы само по себе не превращает расчет в иную валюту. Но в крупных B2B-контрактах лучше заранее определить допустимые способы платежа.
Например, если бухгалтерия и казначейство компании пока не готовы принимать цифровые рубли в конкретном договорном процессе, можно прямо согласовать банковский счет и стандартный безналичный перевод.
Если, наоборот, стороны планируют использовать цифровой рубль, желательно урегулировать порядок платежа, момент исполнения обязанности и реквизиты, которые стороны используют для операции.
Когда обязательство считается оплаченным цифровыми рублями
Для юристов это один из самых практических вопросов.
В обычных договорах часто встречается формулировка: обязанность по оплате считается исполненной в момент зачисления денег на расчетный счет кредитора.
Но если платеж совершается цифровыми рублями, такая формулировка может не соответствовать фактической механике операции, поскольку деньги поступают на счет цифрового рубля на платформе Банка России.
Поэтому договоры, в которых реально планируются такие расчеты, лучше проверить заранее.
Старая формулировка
Что может потребовать уточнения
«С момента зачисления на расчетный счет»
Не охватывает счет цифрового рубля напрямую
«Оплата производится банковским переводом»
Может исключать новый способ расчета
«По реквизитам, указанным в счете»
Нужно определить реквизиты для цифрового рубля
«Иные способы по соглашению сторон»
Более гибкая конструкция
Что меняется для комплаенса компании
Цифровой рубль не отменяет обычные требования финансового контроля.
Для компании появляется новый источник платежных данных, который необходимо встроить в действующие процедуры: проверку контрагента, полномочий на проведение операций, внутреннее согласование платежей и отражение операции в учетных системах.
Особенно важно заранее определить, какие сотрудники получат доступ к счету цифрового рубля и какие лимиты будут действовать внутри компании.
Иначе новый платежный инструмент может появиться технически раньше, чем внутренние документы определят, кто вправе им пользоваться.
Нужно ли менять доверенности и полномочия сотрудников
Это стоит проверить.
Если действующая доверенность позволяет сотруднику распоряжаться денежными средствами на банковских счетах компании, нужно определить, охватывает ли эта формулировка операции со счетом цифрового рубля.
Для ключевых финансовых сотрудников безопаснее прямо прописывать полномочия на совершение операций с цифровыми рублями, если компания планирует активно ими пользоваться.
То же касается внутренних положений о казначействе, платежных матрицах и корпоративных согласованиях.
Как цифровой рубль повлияет на B2B-расчеты
В 2026 году основное внимание сосредоточено на розничных платежах, но юридические лица уже могут быть пользователями платформы и совершать предусмотренные операции. Банк России с 1 сентября 2026 года определил перечень операций с цифровыми рублями для юридических лиц-резидентов.
Для B2B это означает постепенное появление еще одного варианта расчетов наряду с обычным банковским переводом.
Юридическим службам имеет смысл заранее определить, в каких договорах такой способ приемлем, а где компании выгоднее сохранить привычный порядок.
Нужно ли менять кассы и платежную инфраструктуру
Для компаний, обязанных принимать цифровые рубли, одной юридической подготовки недостаточно.
Банк России прямо указывает, что бизнесу необходимо открыть счет цифрового рубля и настроить кассовое и POS-оборудование для приема оплаты. Принимать цифровые рубли можно также через сайты и приложения.
Поэтому проект нельзя отдавать только IT или только бухгалтерии.
Юристы должны проверить основание обязанности, IT - техническое подключение, финансы - учет и казначейство, а комплаенс - внутренний контроль операций.
Какие компании должны проверить себя уже сейчас
В первую очередь это розничные сети, крупные сервисные компании и иной B2C-бизнес с выручкой свыше 120 млн руб.
Причем значение имеет не только наличие обычного расчетного счета в крупном банке. Банк России разъясняет: если на 1 января 2026 года у продавца был договор эквайринга с соответствующей кредитной организацией, этого может быть достаточно для возникновения обязанности принимать цифровые рубли.
Поэтому проверять нужно не только банки, где открыты счета, но и эквайринговые договоры на контрольную дату.
Что будет, если сменить банк после 1 января 2026 года
Само по себе это не обязательно избавит от обязанности.
Банк России приводит пример: если продавец на 1 января 2026 года соответствовал установленным условиям, а затем расторг договор с крупным банком, обязанность принимать цифровые рубли с 1 сентября все равно сохраняется.
Это важно для комплаенса: проверка проводится не только по текущей банковской структуре бизнеса, но и по состоянию отношений на установленную законом дату.
Что проверить юристу компании
Задачу лучше разделить на несколько блоков:
Проверка
Что определить
Выручка
Попадает ли компания под порог
Эквайринг
С каким банком был договор на контрольную дату
B2C или B2B
Есть ли обязанность принимать цифровые рубли
Договоры
Позволяют ли условия новый способ оплаты
Полномочия
Кто вправе распоряжаться цифровыми рублями
Комплаенс
Как контролируются и документируются операции
IT и кассы
Готова ли инфраструктура к приему платежей
Для крупных компаний это уже не вопрос «когда-нибудь в будущем». Первый этап массового внедрения начался 1 сентября 2026 года.
Практический вывод
Цифровой рубль пока не требует от каждого российского бизнеса срочно открывать новый счет и менять все договоры.
Но компаниям, которые уже подпадают под обязательный прием, нужно одновременно проверить платежную инфраструктуру, договоры, доверенности и внутренние процедуры.
А остальному бизнесу стоит использовать 2026-2027 годы для подготовки: самая неприятная ситуация возникнет не тогда, когда компания технически не умеет принять цифровой рубль, а когда платеж уже совершен, а договоры и внутренние правила не объясняют, кто мог его принять, как он учитывается и когда обязательство считается исполненным.