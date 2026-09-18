ИИ в бизнесе: кто несет ответственность за ошибки нейросети

Бизнес все чаще передает искусственному интеллекту не вспомогательные, а вполне практические задачи: проверку клиентов, обработку обращений, подбор сотрудников, скоринг, подготовку договоров, анализ документов и принятие решений о том, кому предоставить услугу, скидку или доступ к продукту.

Юридическая проблема появляется в момент ошибки. Алгоритм отклонил клиента, неправильно оценил документы, раскрыл персональные данные или сгенерировал незаконный контент - кто отвечает: разработчик нейросети, сотрудник, который ее использовал, или сама компания?

Российское регулирование строится вокруг достаточно понятного принципа: сам искусственный интеллект субъектом ответственности не становится. За последствия его использования отвечает человек или организация, на которых соответствующая обязанность возложена законом или договором. Такой подход прямо закреплен и в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные, корпоративные и технологические споры, в том числе связанные с использованием цифровых решений и интеллектуальной собственности.