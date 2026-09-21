Контрафакт на маркетплейсе: кто отвечает с 16 сентября 2026 года и что делать продавцу

С 16 сентября 2026 года в спорах о контрафакте на маркетплейсах применяется правовая позиция Конституционного Суда РФ по статье 1253.1 ГК РФ. Для Wildberries, Ozon и других площадок это означает более жесткий стандарт реакции на жалобы правообладателей, а для продавцов - риск быстрой блокировки карточки еще до окончания судебного спора.
Раньше маркетплейсы нередко строили защиту на том, что являются только информационными посредниками и не отвечают за нарушения продавцов. Конституционный Суд не исключил такой статус, но уточнил: сам по себе он не дает площадке иммунитета. Если маркетплейс получил достаточно обоснованную претензию и не принял необходимых мер, он рискует потерять освобождение от ответственности.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, интеллектуальной собственности и работе продавцов на маркетплейсах.
Что изменилось для Wildberries, Ozon и других маркетплейсов с 16 сентября
Маркетплейс по-прежнему может считаться информационным посредником. Конституционный Суд прямо допустил такую квалификацию даже тогда, когда площадка оказывает дополнительные услуги, связанные с работой электронной торговли.
Но после получения претензии площадка уже не может просто переслать ее продавцу и на этом закончить проверку.
Маркетплейс должен хотя бы предварительно оценить документы правообладателя и запросить у селлера доказательства того, что товар или использование объекта интеллектуальной собственности законны. Простого ответа продавца «мы не согласны» недостаточно.
Когда маркетплейс должен заблокировать карточку товара
Если правообладатель указал конкретный товар, подтвердил свои права и представил сведения, из которых следует нарушение или хотя бы обоснованные сомнения в законности использования объекта, продавцу придется дать убедительный ответ.
Если нарушение не опровергнуто, по общему правилу площадка должна приостановить размещение информации о спорном товаре на период, необходимый правообладателю для обращения в суд или получения обеспечительных мер.
То есть спорная карточка может исчезнуть задолго до того, как суд окончательно решит, был товар контрафактным или нет.
Что должно быть в претензии правообладателя
Одной фразы «вы нарушаете наши права» недостаточно.
Из обращения должно быть понятно, какой объект охраняется, почему права принадлежат заявителю и какой конкретный продавец предположительно использует объект незаконно.
Для практики это можно представить так:
Что должен показать правообладатель
Что проверит маркетплейс
Право на товарный знак, изображение, дизайн или иной объект
Действительно ли заявитель связан с этим правом
Конкретную карточку товара
Какой товар оспаривается
Конкретного продавца
К кому относится претензия
Признаки нарушения
Есть ли основания сомневаться в законности использования
Материалы контрольной закупки, фото и иные документы
Насколько претензия подтверждена фактически
Чем конкретнее претензия, тем выше вероятность, что площадка будет обязана оперативно ограничить продажи.
Что делать продавцу после жалобы правообладателя на маркетплейсе
Теперь опасно отвечать площадке одной строкой: «товар оригинальный, нарушения нет».
Нужно сразу собирать доказательства происхождения продукции и права использовать спорный объект.
Если речь идет о товарном знаке, это могут быть договоры поставки, УПД, документы дистрибьютора, сведения о ввозе, документы на конкретную партию и иные доказательства легального введения товара в оборот.
Если спор касается изображения или дизайна карточки, придется отдельно доказывать право использовать именно этот контент.
Какие документы помогут продавцу избежать блокировки
Ситуация
Что лучше представить
Спор о контрафактном товаре
Договор поставки, УПД, цепочка происхождения
Оригинальный импортный товар
Документы ввоза и приобретения
Использование товарного знака
Основание законного использования
Спор о фотографии
Лицензия, договор с фотографом или агентством
Спор о дизайне
Документы о создании и передаче прав
Контрольная закупка
Данные о конкретной партии и продавце
Для селлера сейчас особенно важно хранить документы не только бухгалтерские, но и подтверждающие интеллектуальные права.
Может ли правообладатель заблокировать товар одной претензией
Не совсем.
Конституционный Суд постарался сохранить баланс. Площадка не обязана исполнять любое заявление автоматически. Она должна провести минимальную проверку, а продавцу должна быть предоставлена возможность опровергнуть доводы правообладателя.
Но если продавец не представит убедительных доказательств, риск блокировки становится очень высоким.
Поэтому фактически скорость реакции селлера теперь играет намного большую роль.
Что будет, если правообладатель пожаловался, но в суд не пошел
Карточку нельзя держать заблокированной бесконечно только на основании претензии.
Конституционный Суд указал: если правообладатель в разумный срок не обратится в суд либо суд откажет ему в требованиях как необоснованных, продавец и маркетплейс могут потребовать возмещения убытков, причиненных приостановлением продаж.
Для продавца это важный механизм защиты от недобросовестных жалоб.
Если карточка заблокирована, нужно сразу фиксировать объем прежних продаж, остатки товара и финансовые последствия остановки реализации.
Можно ли взыскать убытки за необоснованную блокировку карточки
Да, такая возможность прямо следует из позиции Конституционного Суда.
Но сумму придется доказать.
Полезно сохранять:
Что фиксировать
Зачем
Продажи до блокировки
Показать обычный оборот
Дату блокировки
Определить период потерь
Остатки товара
Подтвердить возможность продолжения продаж
Расходы на хранение и логистику
Подтвердить реальный ущерб
Отказ суда правообладателю
Доказать необоснованность требований
Сложнее всего обычно доказать упущенную выгоду, поэтому лучше заранее сохранять максимально подробную статистику кабинета продавца.
Когда сам маркетплейс может отвечать за контрафакт
Площадка рискует ответственностью, если после получения достаточной информации о нарушении не принимает необходимые меры.
Кроме того, КС отдельно обратил внимание на ситуацию, когда маркетплейс уже пресекал нарушение со стороны конкретного продавца, а тот снова использует тот же объект интеллектуальной собственности. В таком случае площадке будет сложнее ссылаться на отсутствие информации о нарушении.
То есть повторные нарушения становятся значительно опаснее не только для селлера, но и для самого маркетплейса.
Нужно ли маркетплейсу заранее проверять весь товар на контрафакт
Нет.
Конституционный Суд не возложил на площадки обязанность предварительно проверять миллионы карточек или постоянно искать нарушения интеллектуальных прав самостоятельно. Само отсутствие такого мониторинга не означает, что маркетплейс знал о контрафакте.
Основной переломный момент - получение обоснованной информации от правообладателя.
До претензии стандарт поведения один, после претензии - уже другой.
Что изменилось для правообладателей
Правообладателю теперь проще добиваться оперативной остановки продаж, не дожидаясь многомесячного процесса.
Но появилась и обратная сторона: необоснованная жалоба способна привести к иску об убытках.
Поэтому претензию лучше готовить почти как будущий иск: приложить документы на права, идентифицировать конкретный товар и продавца, зафиксировать нарушение и объяснить, почему использование объекта незаконно.
Что делать селлерам Wildberries и Ozon прямо сейчас
Первое, что стоит проверить, - документы по брендовым товарам.
Если товар закупается через цепочку посредников, а происхождение подтверждается только одним УПД от малоизвестного поставщика, при жалобе правообладателя этого может оказаться мало.
Вторая зона риска - карточки товаров. Даже оригинальная продукция не дает продавцу автоматического права копировать фотографии, иллюстрации, инфографику или описание правообладателя.
И третье - регламент реакции на претензии. На подготовку документов после блокировки может быть значительно меньше времени, чем кажется.
Практический алгоритм при претензии о контрафакте
Этап
Что делать продавцу
Получили уведомление
Не признавать нарушение автоматически
Определили объект права
Товарный знак, фото, дизайн, произведение
Проверили товар
Связать его с конкретной поставкой
Собрали документы
Подтвердить происхождение и законность использования
Ответили площадке
Дать доказательства, а не просто возражения
Карточку заблокировали
Зафиксировать продажи и убытки
Правообладатель не идет в суд
Рассматривать вопрос о восстановлении продаж и убытках
Что в итоге изменилось для бизнеса
Новая позиция не означает, что маркетплейс теперь автоматически отвечает за каждый контрафактный товар.
Изменился другой момент: после получения обоснованной претензии площадка должна реально реагировать, а продавец должен быть готов быстро подтвердить законность своего товара.
Для селлеров это превращает документы о происхождении продукции из формальности в один из основных инструментов защиты карточки.
А правообладателям теперь особенно важно не злоупотреблять новым механизмом: если жалоба окажется необоснованной, блокировка продаж может закончиться уже требованием о возмещении убытков.
Постановление Конституционного Суда РФ № 39-П было принято 16 июня 2026 года и вступило в силу непосредственно после провозглашения. С 16 сентября применяется сформулированная в нем правовая позиция по вопросу привлечения маркетплейсов к ответственности за нарушения интеллектуальных прав продавцами.