Контрафакт на маркетплейсе: кто отвечает с 16 сентября 2026 года и что делать продавцу

С 16 сентября 2026 года в спорах о контрафакте на маркетплейсах применяется правовая позиция Конституционного Суда РФ по статье 1253.1 ГК РФ. Для Wildberries, Ozon и других площадок это означает более жесткий стандарт реакции на жалобы правообладателей, а для продавцов - риск быстрой блокировки карточки еще до окончания судебного спора.

Раньше маркетплейсы нередко строили защиту на том, что являются только информационными посредниками и не отвечают за нарушения продавцов. Конституционный Суд не исключил такой статус, но уточнил: сам по себе он не дает площадке иммунитета. Если маркетплейс получил достаточно обоснованную претензию и не принял необходимых мер, он рискует потерять освобождение от ответственности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, интеллектуальной собственности и работе продавцов на маркетплейсах.