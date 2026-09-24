Оспаривание соглашения о разделе имущества супругов при банкротстве: когда кредиторы могут вернуть активы

Соглашение о разделе имущества между супругами нередко вспоминают спустя несколько лет после развода — уже тогда, когда один из бывших супругов оказывается в банкротстве.

Типичная ситуация выглядит так: супруги прекращают отношения, делят квартиру, автомобили, доли в бизнесе и другое имущество, после чего каждый живет отдельно. Через несколько лет у одного из них возникают крупные долги, например по поручительствам за бизнес. Финансовый управляющий изучает старые сделки и видит, что значительная часть имущества когда-то перешла второму супругу.

С этого момента соглашение о разделе имущества становится потенциальным объектом оспаривания.

Главный вопрос суда обычно не сводится к тому, был ли должник формально неплатежеспособен в день подписания соглашения. Намного важнее понять, был ли раздел реальным семейным урегулированием или использовался как способ вывести имущество из-под будущего взыскания.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес и частных доверителей в арбитражных судах, сопровождаю банкротные, корпоративные и имущественные споры, включая оспаривание сделок супругов.