Опыт по 44-ФЗ для конкурса: какие договоры заказчик вправе не учитывать при оценке квалификации

При крупных дорожных закупках спор часто возникает не из-за допуска участника, а из-за оценки его опыта. Компания действительно могла выполнить большой объем работ, построить или восстановить объекты, иметь подписанные акты и подтвержденный результат — но получить за этот опыт ноль баллов.
Причина в том, что для закупочной комиссии важен не только фактический объем выполненных работ. В ряде закупок значение имеет еще и правовой режим договора, по которому этот опыт получен.
Именно поэтому подрядчику недостаточно показать: «мы реально сделали дороги, заказчик все принял». Нужно сначала проверить, подпадает ли сам договор под те критерии опыта, которые установлены документацией и обязательными требованиями к закупке.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, обжалование закупок, оценку опыта участников и споры с ФАС.
Можно ли учесть любой исполненный договор как опыт по 44-ФЗ
Нет.
Это одна из самых частых ошибок участников закупки.
Компания исходит из хозяйственной логики: если предмет договора аналогичный, работы выполнены, объем сопоставимый, значит опыт должен учитываться.
Но закупочная комиссия связана не только фактом исполнения. Она оценивает документы по тем критериям, которые установлены законодательством и закупочной документацией.
Если в критерии прямо указано, что учитываются договоры, заключенные и исполненные по 44-ФЗ или 223-ФЗ, договор из другого правового режима может не дать участнику баллов вообще.
Почему фактическое выполнение работ может быть недостаточно
Потому что опыт в закупке — это не абстрактное подтверждение компетенции.
Это формализованный критерий оценки.
Комиссия проверяет не только:
что было построено;
на какую сумму;
когда выполнено;
есть ли акты.
Она также смотрит:
какой договор представлен;
на каком основании он заключен;
подпадает ли он под установленный перечень;
соответствует ли предмет закупки требуемому виду работ.
Если один из этих элементов отсутствует, фактический опыт может не учитываться.
Что произошло с договорами по восстановлению инфраструктуры новых регионов
В спорной закупке участник представил 15 договоров, по которым выполнялись работы по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Работы были реальными и исполненными.
Но проблема заключалась в другом: эти договоры заключались на основании специальных актов Правительства РФ, то есть вне общего режима 44-ФЗ и 223-ФЗ.
При этом конкурсная документация предусматривала оценку именно договоров, заключенных и исполненных в рамках этих законов.
Поэтому комиссия отказалась учитывать представленный опыт.
Почему специальные договоры могут не считаться закупочным опытом
Потому что специальный порядок заключения договора сам по себе не тождествен контракту по 44-ФЗ или договору по 223-ФЗ.
Это особенно важно для подрядчиков, которые работали в особых режимах:
Вид договора
Риск при подтверждении опыта
Контракт по 44-ФЗ
Обычно соответствует формальному критерию
Договор по 223-ФЗ
Может учитываться, если это прямо предусмотрено
Договор по специальному акту Правительства
Нужно отдельно проверять
Коммерческий договор
Часто не подходит для специальных закупочных критериев
Субподряд
Может не учитываться в зависимости от требований
Главное — не название договора и не фактический результат, а то, входит ли он в допустимую категорию опыта.
Как работает Постановление Правительства № 2571
Для отдельных закупок требования к опыту установлены Постановлением Правительства РФ № 2571.
В дорожных закупках могут применяться специальные требования к подтверждению опыта выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Если нормативный акт и документация требуют определенный тип договора, комиссия не вправе произвольно расширять перечень и учитывать любой аналогичный контракт.
Это принципиальный момент.
Для участника полезно читать не только извещение, но и конкретный подпункт Постановления № 2571, который относится к предмету закупки.
Можно ли доказать опыт только актами КС-2 и КС-3
Нет, если проблема в правовом статусе самого договора.
Акты подтверждают выполнение.
Но они не превращают договор, заключенный вне 44-ФЗ и 223-ФЗ, в договор по этим законам.
Поэтому даже идеально оформленный пакет:
договор;
КС-2;
КС-3;
акт приемки;
платежные документы;
может не помочь, если сам договор не соответствует установленному критерию.
Что подрядчику проверять до подачи заявки
Не нужно начинать с вопроса: «какие самые крупные договоры у нас есть».
Сначала нужно выяснить, какие договоры вообще допустимо предъявлять.
Практически алгоритм такой:
Шаг
Что проверить
1
Как сформулирован критерий опыта
2
Какая норма Постановления № 2571 применяется
3
4
Подходит ли предмет договора
5
Соответствует ли стоимость
6
Есть ли полный комплект подтверждений
Только после этого имеет смысл выбирать самые крупные и выгодные договоры.
Почему участники часто теряют баллы на формальностях
Потому что смотрят на опыт как на фактическую характеристику бизнеса.
С точки зрения компании все очевидно: мы сделали объект на 500 млн руб., значит опыт есть.
С точки зрения закупочной комиссии вопрос другой: можно ли именно этот договор учитывать по установленному критерию.
И если ответ отрицательный, комиссия не обязана оценивать экономическую сопоставимость работ.
Можно ли оспорить отказ комиссии в ФАС
Можно, но перспективы зависят от того, что именно нарушила комиссия.
Если документация прямо требует договоры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а участник представил договоры из другого режима, спорить с комиссией будет сложно.
Другая ситуация — если критерий сформулирован шире, а комиссия сама сузила его уже при оценке.
Тогда возникает вопрос о неправомерном толковании документации.
Поэтому в жалобе нужно анализировать не только документы участника, но и буквальное содержание критерия оценки.
Когда стоит обжаловать саму документацию
Иногда проблема заложена еще до подачи заявки.
Например, участник понимает, что реально имеет большой релевантный опыт, но документация искусственно ограничивает его только договорами определенного вида.
Тогда нужно оценить, соответствует ли такое ограничение законодательству и обязательным требованиям.
Но это другой спор.
После окончания подачи заявок спорить с самим условием документации значительно сложнее, чем своевременно обжаловать его заранее.
Почему опыт по специальным контрактам лучше проверять отдельно
Особенно это касается договоров, заключенных:
по специальным постановлениям Правительства;
в условиях особых территорий;
по мобилизационным или восстановительным механизмам;
вне стандартных конкурентных процедур.
Такие договоры могут быть полностью законными и реально исполненными, но не соответствовать конкретному формальному критерию закупочного опыта.
Это нужно выяснять до подачи заявки, а не после протокола оценки.
Что делать, если комиссия не учла часть опыта
Первое — не писать жалобу сразу.
Сначала стоит разложить каждый договор по таблице:
Договор
Закон/основание
Предмет
Стоимость
Учитывается?
№ 1
44-ФЗ
Ремонт дороги
120 млн ₽
Да
№ 2
223-ФЗ
Содержание дороги
90 млн ₽
Да
№ 3
Специальный акт
Восстановление инфраструктуры
150 млн ₽
Спорно
№ 4
Коммерческий
Капремонт
70 млн ₽
Зависит от критерия
После этого становится понятно, есть ли реальное нарушение со стороны комиссии.
Главный вывод для подрядчика
В закупках по 44-ФЗ опыт — это не просто факт того, что компания когда-то успешно выполнила похожие работы.
Это юридически формализованный показатель.
Поэтому даже крупный и очевидно релевантный проект может не дать ни одного балла, если договор заключен не в том правовом режиме, который указан в критериях оценки.
Для участника главный вопрос должен звучать не так:
«Мы выполняли такие работы?»
А так:
«Наш договор подходит под тот вид опыта, который заказчик вправе учитывать в этой конкретной закупке?»
Именно на этом чаще всего теряются баллы, особенно в крупных строительных и дорожных конкурсах.