Опыт по 44-ФЗ для конкурса: какие договоры заказчик вправе не учитывать при оценке квалификации

При крупных дорожных закупках спор часто возникает не из-за допуска участника, а из-за оценки его опыта. Компания действительно могла выполнить большой объем работ, построить или восстановить объекты, иметь подписанные акты и подтвержденный результат — но получить за этот опыт ноль баллов.

Причина в том, что для закупочной комиссии важен не только фактический объем выполненных работ. В ряде закупок значение имеет еще и правовой режим договора, по которому этот опыт получен.

Именно поэтому подрядчику недостаточно показать: «мы реально сделали дороги, заказчик все принял». Нужно сначала проверить, подпадает ли сам договор под те критерии опыта, которые установлены документацией и обязательными требованиями к закупке.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, обжалование закупок, оценку опыта участников и споры с ФАС.