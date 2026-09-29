Неустойка подрядчику за просрочку капремонта: почему плохая погода не освобождает от ответственности

Погодные условия сами по себе не освобождают подрядчика от неустойки за нарушение сроков капитального ремонта. Если снег, дождь, сильный ветер или низкая температура обычны для региона, суд может признать такие обстоятельства предсказуемыми и возложить риск задержки на профессионального подрядчика.

Особенно слабой становится позиция, когда подрядчик не только ссылается на погоду задним числом, но и не уведомлял заказчика о приостановке работ, не оформлял перенос срока и вообще не мог приступить к ремонту из-за отсутствия необходимой проектной документации.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные споры, капитальный ремонт, взыскание и снижение неустойки с подрядчиков.