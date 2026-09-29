Неустойка подрядчику за просрочку капремонта: почему плохая погода не освобождает от ответственности

Погодные условия сами по себе не освобождают подрядчика от неустойки за нарушение сроков капитального ремонта. Если снег, дождь, сильный ветер или низкая температура обычны для региона, суд может признать такие обстоятельства предсказуемыми и возложить риск задержки на профессионального подрядчика.
Особенно слабой становится позиция, когда подрядчик не только ссылается на погоду задним числом, но и не уведомлял заказчика о приостановке работ, не оформлял перенос срока и вообще не мог приступить к ремонту из-за отсутствия необходимой проектной документации.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные споры, капитальный ремонт, взыскание и снижение неустойки с подрядчиков.
Можно ли не платить неустойку за просрочку капремонта из-за плохой погоды
Не всегда.
Для освобождения от ответственности недостаточно показать, что в период выполнения работ шел дождь, снег или был сильный ветер. Нужно доказать, что погодные условия действительно были чрезвычайными для конкретной местности и объективно не позволяли выполнять работы.
Если речь идет о регионе, где низкие температуры, осадки и ветер являются обычным сезонным явлением, подрядчик должен учитывать это еще при принятии на себя сроков по договору.
Для профессиональной строительной организации аргумент «мы не ожидали плохой погоды» обычно выглядит слабее именно потому, что климатические особенности региона должны учитываться заранее.
Когда плохая погода может повлиять на срок выполнения работ
Гораздо сильнее позиция, когда подрядчик не просто ссылается на метеосводки, а фиксирует конкретное влияние погоды на конкретные работы.
Например:
Что нужно подтвердить
Почему это важно
Конкретные даты неблагоприятной погоды
Определяет период возможной задержки
Какие работы невозможно было выполнять
Показывает причинную связь
Технологические ограничения
Объясняет невозможность продолжения
Уведомление заказчика
Подтверждает своевременную реакцию
Акт приостановки
Фиксирует реальную остановку
Предложение перенести сроки
Показывает надлежащее поведение подрядчика
Одна справка о количестве осадков обычно не доказывает, что весь объект действительно должен был остановиться.
Нужно ли уведомлять заказчика о приостановке работ из-за погоды
Да, если подрядчик хочет в дальнейшем ссылаться на это обстоятельство.
В спорах по капитальному ремонту большое значение имеет поведение сторон непосредственно в момент возникновения препятствия.
Если подрядчик считал, что работать невозможно, логично ожидать от него письма заказчику, акта о приостановке, фиксации состояния объекта и предложения скорректировать сроки.
Когда все эти документы появляются только после предъявления неустойки, суду сложнее принять объяснение как реальную причину просрочки.
Можно ли продлить срок капремонта по Постановлению № 615
В определенных случаях — да.
Для договоров, заключаемых в рамках Постановления Правительства РФ № 615, предусмотрена возможность изменения сроков по соглашению сторон при наличии документально подтвержденных обстоятельств, препятствующих выполнению работ, в том числе связанных с неблагоприятными погодными условиями.
Но сам факт плохой погоды срок автоматически не продлевает.
Подрядчику необходимо зафиксировать приостановку и обратиться к заказчику с предложением оформить изменение.
Если этого не сделать, первоначальный срок продолжает действовать.
Почему отсутствие проекта ухудшает позицию подрядчика
Если подрядчик еще не закончил проектирование и поэтому вообще не мог приступить к ремонту, ссылка на погодные условия становится вторичной.
Возникает простой вопрос: даже если бы погода была идеальной, мог ли подрядчик начать работы?
Если ответ отрицательный, становится сложно доказать, что именно дождь, снег или ветер стали причиной нарушения срока.
Поэтому в строительных спорах всегда нужно отделять реальную причину задержки от обстоятельства, которое просто существовало параллельно.
Как доказать, что просрочка возникла именно из-за погоды
Нужна причинная связь.
Недостаточно:
«в октябре были осадки».
Намного сильнее:
«с 12 по 16 октября скорость ветра превышала допустимые технологические значения, поэтому невозможно было выполнять конкретный вид фасадных работ; заказчик уведомлен 12 октября; работы возобновлены 17 октября».
Чем точнее эта цепочка, тем выше ценность доказательства.
Какие документы нужны подрядчику
При реальной остановке из-за погоды полезно собирать доказательства сразу:
официальные метеоданные;
журнал производства работ;
фото и видео объекта;
акты приостановки;
письма заказчику;
технологические карты;
требования производителя материалов;
календарный график.
Особенно важно показать, почему конкретный вид работ нельзя было выполнять при таких условиях.
Можно ли снизить неустойку по статье 333 ГК РФ
Даже если полностью снять ответственность не получается, подрядчик может ставить вопрос о снижении неустойки при наличии соответствующих оснований.
Но лучше не начинать защиту только с просьбы «уменьшить штраф».
Сначала нужно проверить сам период просрочки: не было ли задержек со стороны заказчика, проектировщика, поставщиков исходных данных, допуска на объект или согласований.
Иногда правильный расчет периода дает больший эффект, чем применение статьи 333 ГК РФ.
Что делать подрядчику сразу после ухудшения погоды
Лучше действовать по простой схеме:
погода мешает работам → фиксируем обстоятельства → определяем конкретный невозможный объем → уведомляем заказчика → предлагаем оформить приостановку и перенос срока.
Если просто прекратить работы, а через несколько месяцев сослаться на климат, защита становится значительно слабее.
Практический вывод
Плохая погода не является универсальным основанием для освобождения подрядчика от неустойки за просрочку капитального ремонта.
Особенно если такие погодные условия обычны для региона.
Для подрядчика значение имеет не сам снег или ветер, а доказанная цепочка:
неблагоприятная погода → технологическая невозможность конкретных работ → документальная фиксация → уведомление заказчика → изменение срока.
Если этой цепочки нет, суд может исходить из того, что профессиональная строительная организация должна была заранее учитывать сезонные и климатические условия при согласовании сроков.