Как взыскать долг с контрагента через арбитражный суд: от претензии до исполнительного листа

Когда контрагент перестает платить, бизнес часто теряет время на бесконечные переговоры, обещания и новые сроки. В результате долг растет, документы теряются, а у должника появляется время вывести деньги и активы.

Если обязательство подтверждается договором, актами, накладными, УПД, перепиской и платежными документами, спор лучше быстро переводить в юридическую плоскость. В арбитражном процессе важен не только сам факт задолженности, но и то, насколько правильно кредитор подготовил доказательства еще до подачи иска.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные споры и исполнительное производство.