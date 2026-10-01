Как взыскать долг с контрагента через арбитражный суд: от претензии до исполнительного листа

Когда контрагент перестает платить, бизнес часто теряет время на бесконечные переговоры, обещания и новые сроки. В результате долг растет, документы теряются, а у должника появляется время вывести деньги и активы.
Если обязательство подтверждается договором, актами, накладными, УПД, перепиской и платежными документами, спор лучше быстро переводить в юридическую плоскость. В арбитражном процессе важен не только сам факт задолженности, но и то, насколько правильно кредитор подготовил доказательства еще до подачи иска.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные споры и исполнительное производство.
Когда можно подавать иск о взыскании долга в арбитражный суд
Если спор возник между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в связи с предпринимательской деятельностью, дело, как правило, рассматривает арбитражный суд.
До подачи иска нужно проверить:
есть ли договор;
наступил ли срок оплаты;
подтверждено ли исполнение со стороны кредитора;
есть ли обязательный претензионный порядок;
правильно ли определена подсудность.
Ошибка на любом из этих этапов может затянуть взыскание на несколько месяцев.
Какие документы нужны для взыскания задолженности
Для суда недостаточно просто показать счет или написать, что контрагент должен деньги.
Нужно доказать саму цепочку обязательства:
Что нужно подтвердить
Чем обычно подтверждается
Возникновение обязательства
Договор, заявка, спецификация
Исполнение кредитором
УПД, акты, накладные
Приемка
Подписи, ЭДО, переписка
Срок оплаты
Договор, счет, спецификация
Просрочка
Банковская выписка
Размер долга
Расчет задолженности
Если часть документов подписана через ЭДО, их лучше сразу подготовить в форме, пригодной для представления в суд.
Нужно ли направлять претензию
В большинстве договорных споров между компаниями претензионный порядок имеет значение.
Если он обязателен, иск нельзя подавать сразу.
В претензии лучше указывать не только сумму основного долга, но и:
период просрочки;
неустойку;
проценты по статье 395 ГК РФ, если они применимы;
срок добровольной оплаты;
реквизиты для перечисления.
Претензия потом становится частью доказательственной базы.
Что если контрагент не подписал акт
Это не всегда означает, что взыскать деньги невозможно.
Если работы или услуги реально выполнены, суд оценивает всю совокупность доказательств.
Значение могут иметь:
переписка;
допуск сотрудников на объект;
результаты работ;
частичная оплата;
использование результата;
отсутствие мотивированного отказа от приемки.
Главное — показать, что исполнение было реальным и принято контрагентом.
Можно ли взыскать долг без договора
Иногда да.
В бизнесе встречаются ситуации, когда стороны фактически начали работать без полноценного подписанного договора.
Тогда спор строится на других доказательствах: счетах, заявках, УПД, переписке, платежах, фактической передаче товара или результата работ.
Чем меньше формальных документов, тем важнее собрать полную историю отношений.
Что выгоднее: судебный приказ или иск
Зависит от характера требования.
Если долг бесспорный и подпадает под требования приказного производства, судебный приказ может быть быстрее.
Но если должник заявит возражения, приказ отменят, и придется переходить в иск.
Если заранее понятно, что контрагент будет спорить с качеством, объемом, сроками или самим фактом долга, лучше сразу готовиться к полноценному исковому процессу.
Можно ли взыскать неустойку вместе с основным долгом
Да, если она предусмотрена договором.
Но размер неустойки нужно считать аккуратно: по правильной ставке и только за соответствующий период.
Должник может заявить о снижении по статье 333 ГК РФ, поэтому кредитору выгодно заранее показать, почему санкция соответствует последствиям нарушения.
Можно ли взыскать проценты по статье 395 ГК РФ
Да, если для этого есть основания и договор не устанавливает иной режим ответственности.
Проценты рассчитываются за период неправомерного удержания денежных средств.
Если договор предусматривает собственную неустойку за просрочку, нужно отдельно анализировать, можно ли одновременно требовать и ее, и проценты.
Что делать, если должник выводит активы
Не ждать окончания процесса.
Если есть риск, что должник продаст имущество, выведет деньги или прекратит деятельность, можно рассматривать обеспечительные меры.
Например, арест денежных средств или имущества в пределах суммы требований.
Но одного утверждения «должник может все вывести» недостаточно. Для суда нужны конкретные обстоятельства, подтверждающие риск затруднения исполнения будущего решения.
Как ускорить взыскание через арбитраж
Быстрее всего идут дела, где кредитор заранее сделал три вещи:
а) собрал полный пакет первичных документов;
б) подготовил прозрачный расчет;
в) убрал из спора слабые и неподтвержденные требования.
Чем меньше суду приходится разбираться в хаотичных документах, тем проще получить решение.
Что происходит после решения суда
Само решение еще не означает получение денег.
После вступления его в силу нужно получить исполнительный лист и переходить к взысканию.
Дальше возможны несколько путей:
предъявить лист в банк должника;
направить приставам;
проверить счета и имущество;
работать с дебиторской задолженностью должника;
при необходимости инициировать банкротство.
Часто реальное взыскание начинается именно после суда, а не заканчивается им.
Когда стоит подавать на банкротство должника
Если долг значительный и обычное исполнительное производство не дает результата, банкротство может стать эффективным инструментом.
Оно позволяет проверить сделки должника, вывод активов, расчеты с аффилированными лицами и действия руководства.
Но использовать банкротство только как угрозу стоит осторожно: нужно оценивать сумму долга, активы и реальную перспективу возврата.
Практический вывод
Взыскание долга через арбитражный суд — это не просто подготовка искового заявления.
Нормальная работа строится так:
документы → претензия → расчет → иск → обеспечительные меры при необходимости → решение → исполнительное производство.
Чем раньше кредитор начинает действовать и чем лучше подготовлена доказательственная база, тем выше вероятность не только выиграть суд, но и реально получить деньги.