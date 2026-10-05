Как законно уволить сотрудника по инициативе работодателя: пошаговая инструкция для бизнеса

Увольнение по инициативе работодателя опасно не потому, что закон запрещает расставаться с сотрудником, а потому, что почти каждое основание требует своей процедуры. Ошибка в документах, сроках или выборе основания может привести к восстановлению работника, выплате среднего заработка за время вынужденного прогула и дополнительным расходам для компании.
Как адвоката меня в таких делах в первую очередь интересует не то, почему руководитель хочет уволить человека, а можно ли эту причину правильно перевести на язык Трудового кодекса и доказать документами. Именно здесь чаще всего и возникают проблемы.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников и защиту работодателей.
С чего работодателю начинать увольнение
Не с приказа.
Первый шаг — определить реальное основание. На практике работодатели часто смешивают разные ситуации: сотрудник плохо работает, нарушает дисциплину, не выполняет план, конфликтует с руководителем или просто перестал подходить компании.
Юридически это разные истории.
Если проблема в дисциплине, нужен один порядок. Если в квалификации — другой. Если сокращается должность — третий. Если речь о виновных действиях, потребуется доказать состав нарушения и соблюсти сроки привлечения к дисциплинарной ответственности.
Поэтому первое, что я обычно проверяю, — соответствует ли фактическая причина увольнения выбранному основанию в приказе.
Какие основания чаще всего использует работодатель
Для бизнеса наиболее типичны несколько вариантов: сокращение численности или штата, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, однократное грубое нарушение, несоответствие должности по результатам аттестации, утрата доверия в предусмотренных законом случаях.
Каждое основание имеет свою доказательственную логику.
Например, при сокращении спор обычно идет вокруг реальности сокращения, предложения вакансий и преимущественного права. При дисциплинарном увольнении — вокруг самого нарушения, объяснений работника, сроков и соразмерности наказания.
Почему нельзя сначала решить «увольняем», а потом искать основание
Это один из самых рискованных сценариев.
Если решение расстаться уже принято, а документы начинают создавать задним числом, в деле быстро появляются несостыковки. Служебные записки возникают одновременно, требования к сотруднику меняются непосредственно перед увольнением, должностная инструкция обновляется под конкретную ситуацию.
Для суда такая конструкция выглядит слабее.
Как адвоката меня всегда интересует хронология: когда возникла проблема, когда ее зафиксировали, что предпринимал работодатель и только потом ли появилось решение об увольнении.
Чем естественнее эта последовательность, тем устойчивее позиция бизнеса.
Как правильно оформить нарушение трудовых обязанностей
Если увольнение связано с дисциплиной, самого недовольства руководителя недостаточно.
Нужно установить, какая конкретная обязанность нарушена, откуда она следует и знал ли о ней работник. Это может быть трудовой договор, должностная инструкция, локальный акт, приказ или конкретное поручение, которое сотрудник обязан был выполнить.
Далее само нарушение нужно зафиксировать. Обычно используются служебные записки, акты, переписка, отчеты, данные информационных систем и иные документы.
После этого у сотрудника запрашиваются объяснения в предусмотренном порядке.
Почему объяснения сотрудника нельзя игнорировать
Потому что работодателю нужно оценить не только факт нарушения, но и его причины.
Например, срок сорван, но сотрудник заранее сообщил, что не получил исходные данные от другого подразделения. Формально результат отсутствует, но вопрос о его вине уже не настолько очевиден.
Именно поэтому в трудовом споре меня интересует не только документ о нарушении, но и что на него ответил сам работник и проверил ли работодатель эти объяснения.
Если эта стадия просто формально пройдена, суд может критически оценить всю процедуру.
Можно ли уволить за одно нарушение
Зависит от нарушения.
Для некоторых грубых проступков закон допускает увольнение за один эпизод. В других случаях речь идет о неоднократном неисполнении обязанностей, что предполагает наличие действующего дисциплинарного взыскания и нового нарушения.
Поэтому работодателю нельзя смешивать эти конструкции.
Если для увольнения нужна неоднократность, одного старого замечания, которое уже не действует или вообще оформлено с нарушениями, может оказаться недостаточно.
Что я проверяю в дисциплинарном увольнении
Для меня здесь важны пять вещей: была ли обязанность, доказано ли нарушение, установлена ли вина, соблюдены ли сроки и соразмерно ли увольнение проступку.
Последний вопрос часто недооценивают.
Даже если нарушение было, суд может оценивать его тяжесть, обстоятельства совершения и предыдущее отношение сотрудника к работе.
Поэтому формального подхода «нарушение есть, значит увольняем» недостаточно.
Как работает увольнение по сокращению
Сокращение обычно выглядит проще, но и здесь есть свои риски.
Работодатель должен действительно исключить должность или сократить численность, а не просто переименовать позицию и сразу принять другого человека на те же функции.
Отдельно нужно проверить уведомление, вакансии, преимущественное право и выплаты.
Как адвоката меня в таком споре в первую очередь интересует, что произошло с самой трудовой функцией после увольнения. Если обязанности остались и их передали новому сотруднику на практически идентичной должности, позиция работодателя становится сложнее.
Какие вакансии нужно предлагать
Если конкретное основание увольнения требует предложения другой работы, этот этап нужно проводить внимательно.
Работодатель проверяет подходящие вакансии, которые сотрудник способен выполнять с учетом квалификации и состояния здоровья. В предусмотренных законом случаях это могут быть и нижестоящие, и нижеоплачиваемые должности.
Лучше оформлять предложение письменно и фиксировать реакцию работника.
Фраза кадровика в суде «вакансий тогда точно не было» значительно слабее документов, составленных до увольнения.
Можно ли уволить сотрудника за плохую работу
Само выражение «плохо работает» юридического основания не создает.
Нужно понять, что именно под этим подразумевается.
Если не хватает профессиональных знаний, может возникнуть вопрос об аттестации и несоответствии квалификации. Если работник знает, как выполнять обязанности, но систематически их не выполняет, это уже дисциплинарная история. Если не достигает плана, нужно смотреть, является ли этот показатель обязательной трудовой функцией и как он закреплен.
Как адвоката меня в этой ситуации интересует причина плохого результата, а не сам результат.
От этого зависит вся процедура увольнения.
Когда лучше предложить соглашение сторон
Иногда спорное увольнение по инициативе работодателя экономически невыгодно.
Если доказательственная база слабая, процедура займет месяцы, а перспектива восстановления высока, соглашение сторон может быть более управляемым вариантом.
Стороны согласовывают дату прекращения трудовых отношений, выплаты и другие условия, после чего риск дальнейшего спора обычно ниже.
Но соглашение должно быть добровольным. Давление на сотрудника может привести уже к отдельному спору о законности самого прекращения договора.
Какие документы нужно проверить перед приказом
Перед подписанием приказа я бы не ограничивался кадровой формальностью.
Нужно провести короткий юридический аудит: основание увольнения, документы, подтверждающие факты, объяснения сотрудника, сроки, необходимые уведомления, вакансии, профсоюзные гарантии, особый статус работника и правильность расчета.
Особенно важно заранее проверить, не относится ли сотрудник к категории, для которой существуют дополнительные ограничения на увольнение.
Почему даже правильное основание можно проиграть в суде
Потому что в трудовых спорах процедура имеет огромное значение.
Компания может объективно иметь основания расстаться с работником, но пропустить срок, неправильно запросить объяснения, не предложить вакансии или неверно сформулировать приказ.
В результате суд будет оценивать не только то, «плохой ли это сотрудник», а соблюдены ли гарантии, установленные законом.
Поэтому работодателю выгоднее готовить увольнение так, как будто сотрудник уже решил его оспаривать.
Как я бы готовил увольнение, если риск суда высокий
В первую очередь я бы собрал отдельное досье по увольнению.
Не папку из сотни кадровых документов, а понятную хронологию: что произошло, какой документ это подтверждает, какую обязанность нарушил сотрудник, какие объяснения дал, какие действия затем совершил работодатель и на каком основании принято окончательное решение.
Если эта история понятна человеку, который впервые открыл материалы, значит и в суде ее будет проще защищать.
Практический вывод
Законное увольнение по инициативе работодателя начинается не с приказа и не с записи в трудовой книжке.
Оно начинается с правильного выбора основания.
Как адвоката меня в каждом таком деле интересуют три вопроса: что реально произошло, чем это доказано и полностью ли соблюдена процедура именно для выбранного основания.
Если эти три элемента совпадают, риск восстановления сотрудника заметно снижается. Если хотя бы один из них слабый, лучше обнаружить проблему до увольнения, а не после получения иска.