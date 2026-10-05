Как законно уволить сотрудника по инициативе работодателя: пошаговая инструкция для бизнеса

Увольнение по инициативе работодателя опасно не потому, что закон запрещает расставаться с сотрудником, а потому, что почти каждое основание требует своей процедуры. Ошибка в документах, сроках или выборе основания может привести к восстановлению работника, выплате среднего заработка за время вынужденного прогула и дополнительным расходам для компании.

Как адвоката меня в таких делах в первую очередь интересует не то, почему руководитель хочет уволить человека, а можно ли эту причину правильно перевести на язык Трудового кодекса и доказать документами. Именно здесь чаще всего и возникают проблемы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников и защиту работодателей.