Потребительский экстремизм: как продавцу и производителю защититься от необоснованных требований покупателя

Потребительские споры становятся для бизнеса все дороже. Речь уже не только о возврате стоимости товара. К основному требованию могут добавляться неустойка, компенсация морального вреда, судебные расходы, экспертиза и другие выплаты. Если спор затягивается, сумма требований иногда начинает жить отдельно от реальной стоимости покупки.
При этом сам по себе крупный иск еще не означает недобросовестность покупателя. Для бизнеса важнее другое: есть ли реальный производственный недостаток, кто его причинил, как вел себя потребитель после обнаружения проблемы и не препятствовал ли он самому продавцу проверить товар и исполнить законное требование.
Именно на этих вопросах сегодня строится нормальная защита от потребительского экстремизма.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю потребительские споры, экспертизы товаров, взыскание убытков и защиту продавцов и производителей.
Что считается потребительским экстремизмом
В законе отдельного понятия «потребительский экстремизм» нет. На практике этим термином называют ситуации, когда права потребителя используются не столько для устранения реального нарушения, сколько как способ получить дополнительную денежную выгоду.
Для суда одного ярлыка недостаточно. Если компания пишет в отзыве, что перед ней «профессиональный потребитель», это почти ничего не доказывает.
Как адвоката меня в таком деле интересует не название поведения, а его признаки. Когда покупатель обнаружил недостаток? Передавал ли товар на осмотр? Выполнял ли рекомендации по эксплуатации? Почему отказался от предложенной экспертизы? Как менялась сумма требований? Не возникла ли значительная часть неустойки именно потому, что потребитель сам препятствовал проверке?
Чем точнее восстановлена эта хронология, тем меньше спор похож на эмоциональный конфликт между магазином и покупателем.
Покупатель требует вернуть деньги за брак: что делать продавцу в первую очередь
Первая задача бизнеса — не спорить, а зафиксировать ситуацию.
Нужно принять обращение, определить требования покупателя и предложить предусмотренный законом порядок проверки качества. Если товар передается продавцу, важно максимально подробно зафиксировать его состояние.
Особенно это актуально для автомобилей, электроники, техники, дорогой одежды и других товаров, где причина повреждения может быть спорной.
Я бы фиксировал не только сам дефект, но и внешний вид товара, комплектность, следы эксплуатации и обстоятельства передачи.
Одна качественная фиксация состояния в начале спора иногда оказывается важнее последующей многостраничной переписки.
Как доказать, что дефект возник из-за покупателя
В большинстве сложных дел ответ дает экспертиза.
Недостаточно установить, что товар сломан. Нужно определить причину неисправности.
Например, одно и то же повреждение может возникнуть вследствие заводского брака, неправильной эксплуатации, механического воздействия, самостоятельного ремонта или естественного износа.
Поэтому частное заключение потребителя не следует воспринимать как окончательный ответ.
Как адвоката меня при изучении экспертизы интересуют методика исследования, исходные материалы, непосредственный осмотр товара и то, насколько эксперт вообще ответил на вопрос о причинно-следственной связи.
Что проверить в заключении эксперта
Вопрос
Почему это важно
Эксперт видел сам товар или только фотографии
Исследование по фото может быть ограниченным
Описана ли причина дефекта
Наличие недостатка и его происхождение — разные вопросы
Исследованы ли следы эксплуатации
Они могут объяснять повреждение
Какие материалы использовал эксперт
От этого зависит обоснованность вывода
Есть ли категоричный вывод
Предположение слабее установленной причины
Можно ли проверить методику
Вывод должен быть воспроизводимым и объяснимым
Если заключение содержит существенные пробелы, можно ставить вопрос о судебной, дополнительной или повторной экспертизе.
Зачем вызывать эксперта на допрос в суд
Это недооцененный инструмент.
Заключение может выглядеть убедительно на бумаге, но при вопросах выясняется, что специалист не осматривал ключевой узел, не исключил внешнее воздействие или вообще не исследовал альтернативные причины поломки.
Поэтому в технически сложном споре я бы не ограничивался письменными возражениями.
Иногда несколько точных вопросов эксперту меняют восприятие всего заключения.
Покупатель не отдает товар на проверку, но требует неустойку
Для продавца это одна из наиболее опасных ситуаций.
Компания получает претензию, предлагает провести проверку качества, а покупатель не передает товар. При этом денежные требования продолжают увеличиваться.
Здесь ключевое значение имеет документирование поведения самого потребителя.
Необходимо сохранять предложения предоставить товар, приглашения на диагностику, переписку о месте и времени осмотра и ответы покупателя.
Если потребитель своими действиями фактически не позволил продавцу установить наличие недостатка и добровольно разрешить спор, это обстоятельство должно быть очевидно из материалов дела.
Не стоит рассчитывать, что суд восстановит эту картину по устным объяснениям представителя.
Может ли покупатель получить неустойку больше стоимости товара
Регулирование в этой части изменилось.
По приведенному материалу размер неустойки по статье 23 Закона о защите прав потребителей ограничен суммой, уплаченной покупателем за товар. Кроме того, законодатель отдельно учел ситуации, когда добровольное удовлетворение требования оказалось невозможно по вине самого потребителя.
Для продавцов это существенно снижает риск бесконтрольного наращивания требований, но не отменяет необходимости реагировать на претензию быстро.
Чем дольше компания молчит, тем сложнее затем объяснять суду собственную добросовестность.
Как доказать злоупотребление правом со стороны потребителя
Основной механизм — статья 10 ГК РФ.
Но ссылка на нее должна быть наполнена фактами.
Полезно показать не отдельный подозрительный эпизод, а всю модель поведения.
Например, покупатель уклоняется от экспертизы, не предоставляет товар, искусственно затягивает урегулирование, заявляет противоречивые версии возникновения дефекта, дробит требования или предпринимает иные действия, из которых видно, что его основной интерес заключается не в устранении недостатка.
Нужно быть осторожным: активная защита своих прав сама по себе не является злоупотреблением.
Задача бизнеса — показать границу между законным требованием и использованием законодательства исключительно для получения необоснованной выгоды.
Что делать, если один потребитель подает несколько исков
Само наличие нескольких дел еще не означает незаконность требований.
Но компании нужно видеть спор целиком.
Если требования связаны с одним товаром, одним недостатком и одной историей отношений, необходимо отслеживать все процессы, чтобы исключить противоречащие друг другу решения и двойное взыскание.
Я бы сразу составлял единую таблицу:
Дело
Период требований
Сумма
Основание
Результат
Иск № 1
первый период
...
неустойка
рассматривается
Иск № 2
следующий период
...
неустойка
рассматривается
Иск № 3
отдельное требование
...
расходы
рассматривается
Так становится видно, действительно ли речь идет о разных требованиях или фактически один спор дробится на несколько процессов.
Можно ли снизить неустойку потребителю
Да, при наличии условий для применения статьи 333 ГК РФ.
Но просить снизить санкцию «потому что она большая» — слабая позиция.
Нужно объяснить, почему конкретный размер несоразмерен последствиям нарушения.
Для этого я обычно сопоставляю цену товара, срок нарушения, действия продавца после получения претензии, поведение потребителя и фактические последствия для покупателя.
Если компания предлагала устранить проблему, а увеличение суммы произошло преимущественно из-за затягивания со стороны самого истца, это также нужно подробно показывать.
Как продавцу выстроить работу с претензиями, чтобы потом не проигрывать суды
Судебная защита начинается не с получения повестки.
Она начинается в тот день, когда в магазин или производителю впервые поступила претензия.
Для бизнеса полезен единый алгоритм:
Зарегистрировать требование и определить сроки реакции.
Предложить проверку качества или экспертизу.
Подробно зафиксировать состояние товара.
Все существенные действия подтверждать письменно.
Не отказываться от законных требований без проверки.
Отдельно фиксировать уклонение самого покупателя.
При техническом споре заранее думать о доказательстве причины недостатка.
Так компания формирует доказательственную базу еще до того, как становится понятно, понадобится ли она вообще.
Пять ошибок бизнеса, которые помогают потребителю выиграть спор
Первая — сразу заявить, что покупатель сам сломал товар, не проведя исследования.
Вторая — проигнорировать претензию из-за уверенности, что требования абсурдны.
Третья — плохо зафиксировать состояние возвращенного товара.
Четвертая — полностью положиться на собственное внутреннее заключение и не подготовиться к судебной экспертизе.
Пятая — впервые заявить о недобросовестности покупателя уже в судебном заседании, не имея документов о том, как он вел себя до суда.
Во всех пяти случаях проблема одна: у бизнеса может быть правильная версия событий, но нет доказательств.
На что я смотрю, когда бизнес приносит мне уже готовый иск потребителя
Первым делом я не считаю неустойку.
Сначала хочу понять, существует ли сам недостаток и кто отвечает за его возникновение.
После этого смотрю претензионную историю: когда магазин узнал о проблеме, что предложил, почему спор не разрешился и чьи действия фактически его затянули.
И только третьим блоком идет экономика: стоимость товара, размер санкций, расходы и возможность их уменьшения.
Такой порядок помогает не начинать защиту со второстепенного вопроса о размере денег, если сначала можно оспорить само основание требований.
Потребительский спор лучше выигрывать до суда
Для бизнеса оптимальный результат — не доказать спустя год, что покупатель злоупотреблял правом, а не допустить появления слабой доказательственной позиции.
Если дефект реальный, его часто выгоднее устранить своевременно.
Если причина спорная, нужно быстро провести качественное исследование.
Если покупатель уклоняется от проверки, это следует фиксировать сразу.
А если появляются признаки сознательного злоупотребления, компания уже должна собирать материалы не как служба клиентского сервиса, а с учетом вероятного судебного процесса.