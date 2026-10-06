Потребительский экстремизм: как продавцу и производителю защититься от необоснованных требований покупателя

Потребительские споры становятся для бизнеса все дороже. Речь уже не только о возврате стоимости товара. К основному требованию могут добавляться неустойка, компенсация морального вреда, судебные расходы, экспертиза и другие выплаты. Если спор затягивается, сумма требований иногда начинает жить отдельно от реальной стоимости покупки.

При этом сам по себе крупный иск еще не означает недобросовестность покупателя. Для бизнеса важнее другое: есть ли реальный производственный недостаток, кто его причинил, как вел себя потребитель после обнаружения проблемы и не препятствовал ли он самому продавцу проверить товар и исполнить законное требование.

Именно на этих вопросах сегодня строится нормальная защита от потребительского экстремизма.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю потребительские споры, экспертизы товаров, взыскание убытков и защиту продавцов и производителей.