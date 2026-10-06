Можно ли списать субсидиарную ответственность при личном банкротстве

Личная банкротство часто воспринимается как способ «обнулить» практически все долги. Но с субсидиарной ответственностью ситуация сложнее. Сам факт включения такого требования в реестр еще не означает, что оно автоматически сохранится после завершения процедуры. Но и рассчитывать на обычное списание без анализа оснований привлечения к ответственности тоже рискованно.
Как адвоката меня в таком деле прежде всего интересует не размер субсидиарного долга, а за что именно человека привлекли к ответственности и каким поведением суд это обосновал. Именно от этого во многом зависит, можно ли будет рассчитывать на освобождение от обязательства после личного банкротства.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, субсидиарную ответственность и личное банкротство контролирующих лиц.
Можно ли списать субсидиарную ответственность через личное банкротство
Ответ зависит от природы требования.
Если долг возник из обычного гражданско-правового обязательства, банкротство физического лица в общем случае направлено на освобождение должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов после завершения процедуры.
Но требования, связанные с недобросовестным поведением, злоупотреблением, причинением вреда или иными специальными основаниями, могут иметь другой режим.
Поэтому фраза «это субсидиарка, значит она никогда не списывается» слишком грубая. Но и обратная формула «раз включили в личное банкротство, значит точно спишется» тоже неправильна.
Что я проверяю первым делом
Первым делом я поднимаю судебный акт, которым человека привлекли к субсидиарной ответственности.
Меня интересует не резолютивная часть, а мотивировка.
Нужно понять, что именно установил суд:
Что указано в судебном акте
Почему это важно
Вывод активов
Может указывать на недобросовестное поведение
Непередача документов
Нужно смотреть, признано ли это причиной невозможности расчетов
Поздняя подача на банкротство
Важна конкретная причинная связь
Формальный статус директора
Сам по себе обычно недостаточен
Фактический контроль
Показывает реальную роль лица
Причинение вреда кредиторам
Существенно для вопроса о списании
Именно мотивировка обычно дает основной ответ, насколько «токсичным» является долг в последующем личном банкротстве.
Почему не вся субсидиарная ответственность одинакова
Субсидиарная ответственность может возникать при совершенно разной фактуре.
В одном деле директор действительно выводил активы, переводил деньги аффилированным лицам и оставлял компанию без имущества.
В другом человека привлекли в основном из-за формального статуса, неполной документации или презумпций, которые он не смог опровергнуть.
Для личного банкротства это принципиально разные ситуации.
Как адвоката меня здесь интересует, есть ли в судебном акте прямой вывод о недобросовестности, умышленном причинении вреда или злоупотреблении, либо ответственность построена на более формальной конструкции.
Если долг уже включили в реестр личного банкротства, это хорошо или плохо
Само по себе включение в реестр ничего не решает.
Это означает только, что кредитор участвует в процедуре и его требование признано.
Ключевой вопрос возникнет ближе к завершению банкротства: будет ли должник освобожден от дальнейшего исполнения этого обязательства.
Поэтому спор о списании часто смещается в финальную стадию процедуры.
Когда шанс на списание выше
Шансы обычно лучше, если из акта о субсидиарной ответственности не следует, что должник действовал умышленно во вред кредиторам, выводил активы или совершал явно недобросовестные действия.
Например, если ответственность возникла на фоне объективного кризиса бизнеса, спорной оценки управленческих решений или недостаточности документов, а прямой вывод о злоупотреблении отсутствует.
В такой ситуации есть пространство для аргументации, что сам долг не должен автоматически превращаться в «вечное» обязательство.
Когда риск несписания выше
Риск значительно выше, если суд уже установил:
умышленный вывод имущества;
фиктивные сделки;
сокрытие активов;
заведомое причинение вреда кредиторам;
использование компании как инструмента для ухода от расчетов.
В таком случае кредитор почти наверняка будет настаивать, что освобождение от долга противоречило бы смыслу правил о банкротстве гражданина.
И здесь спор обычно уже не про бухгалтерию, а про оценку поведения самого должника.
Что если субсидиарная ответственность возникла из-за неподачи на банкротство вовремя
Такие дела требуют отдельного анализа.
Не любое нарушение срока автоматически означает, что долг не подлежит списанию.
Нужно смотреть, какие последствия суд связал с этой просрочкой, был ли установлен вред кредиторам и насколько поведение должника признано недобросовестным.
Как адвоката меня в такой ситуации интересует не сам ярлык нарушения, а что именно суд написал о причинной связи и вине.
Может ли кредитор отдельно возражать против списания
Да.
Кредитор заинтересован в том, чтобы его требование сохранилось после завершения процедуры.
Поэтому он может ссылаться на обстоятельства, которые, по его мнению, исключают освобождение должника от обязательств.
Именно поэтому должнику лучше не ждать финального судебного акта.
Позицию по вопросу о списании стоит готовить заранее, особенно если субсидиарное требование составляет основную часть реестра.
Какие документы я бы собирал для защиты должника
Не только решение о привлечении к субсидиарной ответственности.
Я бы анализировал всю историю:
первичный спор → мотивы суда → действия должника после возникновения проблем → сотрудничество с финансовым управляющим → раскрытие имущества → отсутствие сокрытия активов уже в личном банкротстве.
Поведение человека в самой процедуре тоже имеет значение.
Если должник честно раскрывает активы, предоставляет документы и не препятствует процедуре, это выглядит совсем иначе, чем повторное недобросовестное поведение уже в личном банкротстве.
Ошибка должника: считать, что вопрос решится автоматически
Это одна из самых опасных стратегий.
Человек видит, что требование включено в реестр, проходит процедуру и предполагает, что в конце суд просто спишет все долги единым решением.
Но если кредитор по субсидиарной ответственности активно возражает, вопрос может стать отдельным спором внутри банкротства.
Поэтому я бы заранее оценивал:
какой именно долг включен, на каком основании он возник и какие выводы суда можно использовать как за должника, так и против него.
А если субсидиарную ответственность еще обжалуют
Это отдельный фактор.
Если судебный акт не устоял окончательно, нужно учитывать параллельное движение двух процессов.
Иногда личное банкротство уже идет, а размер или основание субсидиарного требования еще спорятся.
Тогда стратегия должна учитывать оба процесса одновременно: нельзя защищать позицию в личном банкротстве так, чтобы она противоречила доводам в жалобе по субсидиарной ответственности.
Как я оцениваю перспективу списания
Я бы условно делил дела на три группы.
Первая: высокий риск несписания
Есть прямые выводы о выводе активов, злоупотреблении и умышленном вреде кредиторам.
Вторая: спорная зона
Ответственность есть, но мотивировка смешанная: часть выводов формальная, часть связана с недобросовестностью.
Третья: есть хорошие аргументы за освобождение
Субсидиарная ответственность возникла без жестких выводов о злоупотреблении, а сам должник добросовестно проходит личное банкротство.
Такая классификация помогает не давать человеку ложных обещаний и сразу понимать уровень риска.
Что делать, если субсидиарка составляет почти весь личный долг
Тогда вопрос о списании становится центральным во всей процедуре.
Если обычных долгов на 2 млн руб., а субсидиарной ответственности на 50 млн руб., бессмысленно обсуждать личное банкротство только как техническую процедуру.
Сначала нужно оценить именно судьбу этих 50 млн.
И только после этого понимать экономический смысл всей процедуры.
Вместо вывода
Субсидиарная ответственность, включенная в личное банкротство, не дает автоматического ответа на вопрос о списании.
Как адвоката меня в таком деле в первую очередь интересует не название требования, а фактическая причина его возникновения и то, как суд описал поведение должника.
Чем больше в мотивировке выводов о злоупотреблении, выводе активов и умышленном причинении вреда, тем выше риск, что долг переживет личное банкротство.
Если же ответственность носила более формальный характер, а недобросовестность прямо не установлена, пространство для защиты остается.