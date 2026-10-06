Можно ли списать субсидиарную ответственность при личном банкротстве

Личная банкротство часто воспринимается как способ «обнулить» практически все долги. Но с субсидиарной ответственностью ситуация сложнее. Сам факт включения такого требования в реестр еще не означает, что оно автоматически сохранится после завершения процедуры. Но и рассчитывать на обычное списание без анализа оснований привлечения к ответственности тоже рискованно.

Как адвоката меня в таком деле прежде всего интересует не размер субсидиарного долга, а за что именно человека привлекли к ответственности и каким поведением суд это обосновал. Именно от этого во многом зависит, можно ли будет рассчитывать на освобождение от обязательства после личного банкротства.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, субсидиарную ответственность и личное банкротство контролирующих лиц.