Покупатель заявил о браке после приемки товара: когда поставщик может отказать в претензии

В B2B поставке спор о качестве часто начинается уже после того, как товар принят, оприходован и частично использован. Покупатель сначала подписывает УПД или накладные без замечаний, а затем через несколько дней или недель направляет претензию: товар якобы имеет производственный дефект, не соответствует характеристикам или вообще непригоден для использования.
Для поставщика главный вопрос здесь не в том, может ли покупатель в принципе заявить претензию после приемки. Может. Вопрос в другом: что именно он обязан доказать, когда был обнаружен недостаток, мог ли он быть выявлен при обычной приемке и не возник ли дефект уже после передачи товара.
Как адвоката меня в таких спорах всегда интересует не только сам акт о недостатках, а вся последовательность: что было при приемке, когда покупатель впервые заявил о проблеме, как хранился и использовался товар и допустили ли поставщика к проверке качества.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, качеству товара, экспертизам и взысканию задолженности.
Подписанная приемка без замечаний не закрывает спор полностью
Если покупатель подписал накладные или УПД без замечаний, это хороший аргумент для поставщика, но не абсолютная защита.
Значение имеет характер дефекта. Явные недостатки обычно должны выявляться при приемке. Скрытые могут проявиться позднее, уже в процессе эксплуатации или хранения. Поэтому поставщику важно не ограничиваться фразой «акт подписан, значит претензий быть не может».
Как адвоката меня здесь интересует, мог ли заявленный дефект быть обнаружен обычным способом в момент приемки. Если да, а покупатель товар принял без замечаний, его дальнейшая позиция становится слабее. Если же речь идет о скрытом недостатке, спор обычно уходит в экспертизу и причинно следственную связь.
Что покупатель должен доказать
Обычного письма «товар ненадлежащего качества» недостаточно.
Нужно понимать, какой именно дефект обнаружен, в какой партии, при каких обстоятельствах, как он зафиксирован и почему покупатель считает, что причина существовала еще до передачи товара.
На практике я бы проверял следующие вещи:
Что проверяем
Почему это важно
Дата обнаружения недостатка
Показывает связь с приемкой
Акт о дефектах
Фиксирует состояние товара
Условия хранения
Исключает повреждение после передачи
Эксплуатация
Помогает установить внешнее воздействие
Фото и видео
Подтверждают фактическое состояние
Экспертиза
Показывает причину дефекта
Если покупатель не может связать недостаток с моментом передачи товара, его претензия уже выглядит значительно слабее.
Что делать поставщику после получения претензии
Не стоит сразу признавать брак и тем более соглашаться на возврат всей партии.
Сначала нужно запросить документы, идентифицировать конкретный товар и потребовать предоставить возможность осмотра. Если спор касается крупной партии, полезно определить, все ли единицы имеют дефект или только часть.
Как адвоката меня в таких ситуациях особенно интересует, дает ли покупатель поставщику возможность реально проверить товар. Если он требует деньги, но не допускает к осмотру и отказывается от совместной проверки, это нужно фиксировать письменно.
Покупатель сам провел экспертизу. Этого достаточно?
Не всегда.
Частное заключение покупателя является доказательством, но не имеет заранее установленной силы. Нужно смотреть, кто проводил исследование, осматривался ли сам товар, какие образцы брались, присутствовал ли поставщик и на какие вопросы отвечал эксперт.
Иногда заключение фиксирует лишь сам факт дефекта, но не объясняет его происхождение. Для спора по поставке этого может быть недостаточно.
Если причина недостатка спорная, поставщик вправе настаивать на дополнительном исследовании или судебной экспертизе.
Когда поставщик может отказать в претензии
Основания зависят от конкретной ситуации, но чаще всего речь идет о нескольких сценариях.
Поставщик может спорить с требованиями, если недостаток возник из-за неправильного хранения, монтажа, транспортировки после приемки, эксплуатации с нарушением инструкции либо вмешательства самого покупателя.
Отдельно стоит оценивать случаи, когда претензия заявлена по товару, который уже существенно переработан, разобран или использован так, что установить первоначальную причину дефекта невозможно.
В таких делах я бы не писал формальный отказ на одной странице. Лучше дать мотивированный ответ с указанием, какие факты и документы не подтверждают ответственность поставщика.
Если дефект есть только у части партии
Это важный момент.
Покупатель иногда обнаруживает проблему в нескольких единицах и требует вернуть деньги за всю поставку. Такое требование нужно проверять на соразмерность.
Если недостаток локальный, вопрос может решаться заменой конкретных единиц, устранением дефекта или уменьшением цены, а не полным отказом от всей партии.
Как адвоката меня здесь интересует, можно ли отделить качественный товар от спорного и какова реальная экономическая значимость дефекта.
Что если покупатель уже использовал товар
Само использование не лишает его права ссылаться на скрытый недостаток.
Но оно усложняет доказывание причины дефекта.
Чем дольше товар находился у покупателя, тем больше факторов могли повлиять на его состояние: условия хранения, монтаж, нагрузка, обслуживание, перевозка внутри предприятия.
Поэтому в таких спорах особенно важна экспертиза. Нужно отделить заводской дефект от последствий эксплуатации.
Можно ли удерживать всю оплату из-за претензии по качеству
Не всегда.
Если спор касается только части партии, удержание всей суммы может быть необоснованным. Нужно смотреть договор, характер недостатка и объем спорного товара.
Для поставщика здесь важно не позволять покупателю превращать локальную претензию в основание вообще ничего не платить.
Если качественная часть поставки принята и используется, вопрос оплаты за нее нужно отделять от спора по дефектным единицам.
Какие документы поставщику стоит собирать заранее
Лучше не ждать первой претензии.
Для крупных поставок я бы рекомендовал сохранять документы о производстве и комплектовании партии, сертификаты, паспорта качества, результаты внутреннего контроля, фото перед отгрузкой, транспортные документы и переписку по приемке.
Чем лучше зафиксировано состояние товара до передачи, тем проще потом спорить с версией о производственном браке.
Что я проверяю перед ответом на претензию
Обычно пять вещей:
Когда товар принят.
Были ли замечания сразу.
Когда впервые заявлен дефект.
Что происходило с товаром после передачи.
Чем подтверждается причина недостатка.
Если на эти вопросы покупатель отвечает документами, спор нужно оценивать серьезно. Если же есть только общая претензия и несколько фотографий, позиция поставщика значительно сильнее.
К чему обычно сводится спор
В большинстве B2B дел о качестве ключевой вопрос один: существовал ли недостаток на момент передачи товара или возник позже.
Все остальное уже производно.
Поэтому сильная защита поставщика строится не вокруг формальной фразы «товар был принят без замечаний», а вокруг доказательств состояния товара, правил хранения, эксплуатации и технической причины дефекта.