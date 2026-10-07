Покупатель заявил о браке после приемки товара: когда поставщик может отказать в претензии

В B2B поставке спор о качестве часто начинается уже после того, как товар принят, оприходован и частично использован. Покупатель сначала подписывает УПД или накладные без замечаний, а затем через несколько дней или недель направляет претензию: товар якобы имеет производственный дефект, не соответствует характеристикам или вообще непригоден для использования.

Для поставщика главный вопрос здесь не в том, может ли покупатель в принципе заявить претензию после приемки. Может. Вопрос в другом: что именно он обязан доказать, когда был обнаружен недостаток, мог ли он быть выявлен при обычной приемке и не возник ли дефект уже после передачи товара.

Как адвоката меня в таких спорах всегда интересует не только сам акт о недостатках, а вся последовательность: что было при приемке, когда покупатель впервые заявил о проблеме, как хранился и использовался товар и допустили ли поставщика к проверке качества.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, качеству товара, экспертизам и взысканию задолженности.