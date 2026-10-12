Самозанятый работает как сотрудник: когда ФНС переквалифицирует договор и доначислит налоги

Проблема работы с самозанятыми обычно возникает не в момент подписания договора, а позже, когда фактическая модель начинает расходиться с тем, что написано на бумаге.
В договоре может быть указано, что исполнитель самостоятельно определяет время работы, но по факту он каждый день подключается к обязательной планерке. Формально ему платят за услуги, но деньги приходят одинаковыми суммами два раза в месяц. На бумаге у него нет начальника, а в реальности он ежедневно получает задачи от руководителя отдела.
Как адвоката меня в таких ситуациях интересует не качество шаблона договора, а то, какую картину увидит налоговая, если сопоставит договор, банковские платежи, переписку, графики и реальную организацию работы.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и споры о переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.
С чего начать аудит работы с самозанятыми
Первый шаг — не перечитывать договоры, а составить список всех самозанятых, с которыми компания работает сейчас или работала в последние годы.
По каждому исполнителю я бы собрал четыре блока информации:
Что проверить
На что смотреть
Длительность отношений
Разовая задача или постоянная работа
Платежи
Разные суммы за результат или одинаковые ежемесячные выплаты
Организация работы
Есть ли график, руководитель, рабочее место
Самостоятельность
Есть ли другие заказчики, свои ресурсы, свобода в способе выполнения
Уже на этом этапе обычно видно, кого нужно проверять в первую очередь.
Семь вопросов, которые я задаю компании
1. За что именно получает деньги исполнитель
Если оплата привязана к конкретному результату, это логичнее для гражданско-правовой модели.
Если же человек просто получает фиксированную сумму каждый месяц, а объем и результат работы никак не меняются, это уже больше похоже на зарплатную модель.
2. Может ли он сам определять время работы
Для независимого исполнителя характерна свобода в организации процесса.
Если компания устанавливает начало и конец рабочего дня, контролирует опоздания и требует обязательного присутствия в конкретные часы, риск становится выше.
3. Кто ставит задачи
Есть разница между постановкой задачи в рамках проекта и ежедневным управлением человеком как сотрудником отдела.
Если исполнитель встроен в обычную управленческую цепочку, подчиняется руководителю и постоянно отчитывается о процессе, это уже важный фактор.
4. Что именно он делает
Если самозанятый годами выполняет одну и ту же постоянную функцию, которую обычно выполняет штатный сотрудник, налоговая может задать закономерный вопрос: почему это не трудовые отношения.
5. Чьими ресурсами он пользуется
Ноутбук компании, корпоративная почта, пропуск, постоянное рабочее место и оборудование сами по себе еще ничего не решают.
Но в сочетании с графиком, постоянной функцией и фиксированной оплатой они усиливают общую картину.
6. Есть ли у исполнителя другие заказчики
Работа только с одной компанией не запрещена автоматически.
Но если человек годами получает практически весь доход от одного заказчика и при этом фактически встроен в его деятельность, это дополнительный риск.
7. Что находится в переписке
Это один из самых недооцененных источников доказательств.
Можно написать в договоре, что исполнитель полностью независим, но если в рабочем чате есть сообщения «согласуй отпуск», «ты сегодня опоздал», «дежурство по графику», формальные формулировки уже мало помогают.
Где чаще всего расходятся договор и реальность
В договоре
В реальности
Риск
Самостоятельно определяет время
Работает с 9 до 18
Высокий
Оплата за услуги
Одинаковая сумма каждый месяц
Высокий
Нет подчинения
Есть непосредственный руководитель
Высокий
Использует свои ресурсы
Работает на оборудовании компании
Средний
Не входит в штатную структуру
Выполняет функцию обычного отдела
Высокий
Проектная работа
Сотрудничество длится годами
Средний или высокий
Свободен в выборе заказчиков
Фактически работает только на одну компанию
Дополнительный риск
Самая плохая ситуация для бизнеса — когда договор выглядит как гражданско-правовой, а вся фактическая работа полностью воспроизводит трудовые отношения.
Какие формулировки лучше убрать из договора
Я бы с осторожностью относился к формулировкам, которые характерны именно для трудовых отношений.
Например:
должность;
рабочий день;
непосредственный руководитель;
отпуск;
выходные;
дисциплинарные обязанности;
обязательное нахождение в офисе;
подчинение внутреннему распорядку;
ежемесячная заработная плата.
Гораздо лучше описывать конкретный объем работы, этапы, сроки, результат и порядок приемки.
Как лучше выстраивать оплату
Вознаграждение лучше связывать не с самим фактом присутствия исполнителя, а с результатом или объемом.
То есть:
хуже: 120 000 руб. ежемесячно;
лучше: 120 000 руб. за конкретный этап проекта, согласованный объем работ или определенный результат.
Важно понимать, что одна только формулировка оплаты не решает проблему. Если человек при этом работает как обычный сотрудник, налоговая будет оценивать все признаки вместе.
Какие отношения я бы считал наиболее рискованными
Условно я бы делил их на три категории.
Модель
Как выглядит
Риск
Проектная
Есть конкретная задача, срок и результат
Ниже
Длительная независимая
Работа долго идет, но исполнитель сохраняет самостоятельность
Средний
Штатная под видом ГПХ
График, руководитель, постоянная функция, одинаковая оплата
Высокий
Такая классификация помогает быстро понять, какие договоры требуют внимания в первую очередь.
Почему нельзя просто переписать договор перед проверкой
Это одна из самых распространенных ошибок.
Компания видит риск и срочно меняет формулировки: убирает слова «работник», «зарплата», «руководитель», добавляет «самостоятельность» и «результат».
Но если фактически ничего не поменялось, это мало помогает.
Как адвоката меня в таких делах интересует именно поведение сторон. Если человек по-прежнему каждый день работает по графику, согласует отсутствие и выполняет постоянную функцию, новый шаблон не решит проблему.
Что будет при переквалификации
Если ФНС докажет, что под видом договора с самозанятым фактически существовали трудовые отношения, компания может столкнуться с доначислением НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов. Дополнительно могут возникать риски по трудовому законодательству.
Особенно неприятна ситуация, когда одинаковая модель использовалась сразу с десятками исполнителей несколько лет подряд.
Тогда спор идет уже не об одном договоре, а о системном подходе бизнеса.
Почему уплаченный НПД не всегда решает проблему
Бизнес иногда рассчитывает на простую логику: самозанятый уже заплатил налог, значит бюджет ничего не потерял.
Но при переквалификации вопрос обязанностей компании как налогового агента рассматривается отдельно. Сам факт уплаты НПД исполнителем не означает автоматического уменьшения всех претензий к заказчику.
Поэтому аргумент «налог уже уплачен» сам по себе не стоит считать достаточной защитой.
На что сейчас смотрят суды
Один из ключевых вопросов — была ли у исполнителя реальная предпринимательская самостоятельность.
Если он сам организует работу, определяет способ выполнения, отвечает за результат и не встроен в систему управления заказчика, гражданско-правовая модель выглядит логично.
Если же человек фактически находится под постоянным контролем компании и выполняет обычную штатную функцию, суд может сделать совсем другой вывод.
Именно поэтому я бы не начинал защиту с формулировки договора. Начинать нужно с фактов.
Что проверить у бывших сотрудников
Отдельный риск — бывшие работники.
Если человек недавно был в штате, а потом почти сразу начал выполнять те же функции как самозанятый, такая схема выглядит особенно уязвимо.
Кроме того, для выплат бывшему работодателю действует специальное ограничение по режиму НПД в течение установленного законом периода после увольнения.
Поэтому историю трудовых отношений нужно проверять до заключения договора.
Как провести аудит без остановки работы
Если компания уже сотрудничает с большим количеством самозанятых, не нужно расторгать все договоры одновременно.
Я бы шел поэтапно.
Сначала выделил исполнителей с одинаковыми ежемесячными платежами и длительными отношениями. Затем посмотрел бы, кто из них выполняет постоянные функции и работает по графику. После этого уже проверял бы договоры, чаты и фактическую организацию работы.
Так аудит становится управляемым, а не превращается в массовую переделку документов.
Таблица для быстрой проверки
Вопрос
Если ответ «да»
Что это значит
Есть фиксированный график?
Да
Риск выше
Есть постоянный руководитель?
Да
Риск выше
Платежи одинаковые каждый месяц?
Да
Дополнительный риск
Человек выполняет штатную функцию?
Да
Высокий риск
Есть постоянное рабочее место?
Да
Дополнительный риск
Исполнитель работает только на компанию?
Да
Усиливает общую картину
Он бывший сотрудник?
Да
Нужна отдельная проверка
Эта таблица не заменяет полноценный анализ, но хорошо показывает, где искать проблему.
Что я бы менял в первую очередь
Если риск высокий, начинать нужно не с договора.
Сначала меняется сама модель работы: убирается трудовой график, исполнитель получает больше самостоятельности, оплата связывается с результатом, контроль смещается с процесса на приемку выполненной задачи.
И только после этого документы приводятся в соответствие с реальной практикой.
В противном случае получается самая опасная конструкция: на бумаге независимый подрядчик, а фактически обычный сотрудник.
Именно такие расхождения чаще всего становятся основой претензий ФНС.