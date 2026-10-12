Самозанятый работает как сотрудник: когда ФНС переквалифицирует договор и доначислит налоги

Проблема работы с самозанятыми обычно возникает не в момент подписания договора, а позже, когда фактическая модель начинает расходиться с тем, что написано на бумаге.

В договоре может быть указано, что исполнитель самостоятельно определяет время работы, но по факту он каждый день подключается к обязательной планерке. Формально ему платят за услуги, но деньги приходят одинаковыми суммами два раза в месяц. На бумаге у него нет начальника, а в реальности он ежедневно получает задачи от руководителя отдела.

Как адвоката меня в таких ситуациях интересует не качество шаблона договора, а то, какую картину увидит налоговая, если сопоставит договор, банковские платежи, переписку, графики и реальную организацию работы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и споры о переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.