Налоговая признала контрагента технической компанией: как защитить расходы и вычеты по НДС

Обычно претензия налоговой выглядит просто: у контрагента нет сотрудников, имущества, транспорта, он не платит налоги в нужном объеме, деньги быстро уходят дальше по цепочке. После этого инспекция делает вывод, что документы формальные, а значит расходы и вычеты нужно снять.

Но для бизнеса главный вопрос другой: товар, работы или услуги реально были или нет, кто фактически исполнил обязательство и знал ли налогоплательщик о проблемной схеме.

Как адвоката меня в таких спорах меньше всего интересует сам ярлык «техническая компания». Намного важнее понять, может ли инспекция доказать фиктивность именно вашей операции и участие компании в создании формального документооборота. ФНС в разъяснениях по статье 54.1 НК РФ прямо связывает последствия с фактическим исполнением сделки, осведомленностью налогоплательщика и раскрытием реального исполнителя. Налоговая служба

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, споры по статье 54.1 НК РФ и оспаривание доначислений по НДС и налогу на прибыль.