Покупатель требует вернуть деньги за качественный товар: когда продавец вправе отказать

Фраза «покупатель всегда может вернуть товар в течение 14 дней» неверна. Правила зависят от того, что именно куплено, где совершена покупка и сохранил ли товар первоначальный вид.
Для предпринимателя это важно: необоснованный отказ может закончиться претензией, жалобой и судебными расходами. Но и возвращать деньги по каждому требованию покупателя закон не обязывает.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю споры продавцов с покупателями, претензионную работу и защиту предпринимателей по Закону о защите прав потребителей.
Можно ли вернуть качественный товар в течение 14 дней
Если качественный непродовольственный товар куплен в обычном магазине, статья 25 Закона о защите прав потребителей прежде всего дает покупателю право обменять его, если товар не подошел по форме, размеру, фасону, расцветке, габаритам или комплектации.
Вернуть деньги покупатель вправе, если подходящего товара для обмена у продавца нет.
Поэтому требование «товар просто не понравился, сразу верните деньги» не всегда соответствует закону.
Когда продавец может отказать в возврате качественного товара
Продавцу нужно проверить несколько обстоятельств.
Ситуация
Что это значит для продавца
Прошло более 14 дней
Право на обмен по общему правилу утрачено
Товар был в употреблении
Можно отказать, если не сохранены необходимые свойства и вид
Повреждены потребительские свойства
Основание для отказа
Товар входит в перечень невозвратных
Обмен качественного товара может быть исключен
Есть аналогичный товар для обмена
Покупатель не всегда может сразу требовать деньги
Товар изготовлен специально для покупателя
Для дистанционной покупки действует отдельное исключение
При этом отсутствие обычного кассового чека само по себе не означает, что покупателю можно автоматически отказать, если покупку он способен подтвердить другим способом.
Какие качественные товары нельзя вернуть
Существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену по основаниям статьи 25.
В него входят, например, отдельные товары личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, некоторые изделия, продаваемые на метраж, и другие категории.
Поэтому предпринимателю полезно не отвечать покупателю на глаз, а сначала проверить, относится ли конкретный товар к установленному перечню.
Особенно опасна обратная ситуация: продавец самостоятельно пишет на ценнике или сайте «возврату и обмену не подлежит», хотя закон такого исключения для товара не предусматривает. Такая надпись сама по себе права покупателя не отменяет.
Если покупатель уже пользовался товаром
Для возврата качественного товара имеет значение сохранность его товарного вида, потребительских свойств, пломб и ярлыков, когда они предусмотрены.
Например, покупатель приобретает вещь, несколько дней активно ею пользуется, а затем пытается оформить ситуацию как обычный возврат качественного товара.
Как адвоката меня в таком споре интересует фиксация состояния вещи. Если есть следы эксплуатации, полезно оформить акт осмотра и сделать фотографии.
Просто написать «товар использовался» недостаточно, если затем возникнет судебный спор.
Возврат товара, купленного через интернет
Для интернет-магазинов правила отличаются.
При дистанционной продаже покупатель вправе отказаться от качественного товара до его передачи, а после передачи — в установленный законом срок. Поэтому нельзя автоматически переносить на интернет-продажи привычную схему «14 дней и только обмен».
Для продавца здесь особенно важно проверить:
когда товар передан;
была ли покупателю предоставлена информация о порядке и сроках возврата;
сохранены ли товарный вид и потребительские свойства;
не изготовлен ли товар индивидуально для конкретного покупателя.
Если товар имеет индивидуально-определенные свойства и использовать его может исключительно этот покупатель, право отказаться от качественного товара может быть ограничено.
Что делать, если покупатель утверждает, что товар с недостатком
Это уже другой спор.
Предпринимателю нельзя оформлять требование как возврат качественного товара, если покупатель заявляет о браке. В таком случае применяются правила о товаре ненадлежащего качества, а объем прав покупателя значительно шире.
Если продавец сомневается в причине недостатка, товар нужно принять и провести проверку качества, а при споре о причинах возникновения недостатка может потребоваться экспертиза.
Покупатель — компания или ИП: действуют ли 14 дней
Нет, автоматически правила Закона о защите прав потребителей на такую сделку не распространяются.
Если товар приобретен юридическим лицом или ИП для предпринимательской деятельности, возврат качественного товара определяется прежде всего договором и нормами гражданского законодательства.
Это важное различие для продавцов, работающих одновременно с физлицами и бизнесом.
Покупатель-организация не может просто сослаться на «14 дней для возврата», если такой возможности нет в договоре.
Как правильно оформить отказ покупателю
Я бы не рекомендовал отвечать одной фразой: «Возврат невозможен».
Лучше указать:
когда приобретен товар → какое требование заявил покупатель → какое правило закона применяется → почему условия возврата или обмена не соблюдены.
Если спор связан с состоянием товара, желательно приложить акт и фотографии.
Такой письменный ответ потом намного проще защищать, если покупатель обратится с претензией или иском.
Что проверить продавцу перед возвратом денег
Сначала определите, была ли покупка обычной или дистанционной. Затем установите, качественный ли товар, не входит ли он в исключения, соблюден ли срок и сохранился ли товарный вид.
И только после этого решайте, обязан ли бизнес вернуть деньги.
Для продавца опасны обе крайности: и автоматический отказ каждому покупателю, и возврат денег по любому требованию. Закон предусматривает вполне конкретные случаи, когда качественный товар можно не принимать обратно, и предпринимателю важно уметь их правильно оформить.