Покупатель требует вернуть деньги за качественный товар: когда продавец вправе отказать

Фраза «покупатель всегда может вернуть товар в течение 14 дней» неверна. Правила зависят от того, что именно куплено, где совершена покупка и сохранил ли товар первоначальный вид.

Для предпринимателя это важно: необоснованный отказ может закончиться претензией, жалобой и судебными расходами. Но и возвращать деньги по каждому требованию покупателя закон не обязывает.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю споры продавцов с покупателями, претензионную работу и защиту предпринимателей по Закону о защите прав потребителей.