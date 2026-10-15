Собственник помещения досрочно расторг договор аренды: как взыскать расходы на ремонт и переезд

Для бизнеса досрочное расторжение аренды часто означает не только потерю помещения. К моменту конфликта арендатор уже мог вложить деньги в ремонт, вывеску, перегородки, электрику, мебель, переезд сотрудников и запуск новой точки.

Как адвоката меня в таком споре интересует не только сам факт расторжения, а почему договор прекратился, кто нарушил его условия и какие расходы арендатора действительно связаны с действиями собственника.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по коммерческой аренде, взыскание убытков и возврат вложений в помещения.