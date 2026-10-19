Как выплатить дивиденды в ООО: порядок распределения прибыли, сроки и налоги

Для собственника бизнеса дивиденды — основной легальный способ вывести заработанную компанией прибыль. Но просто перевести деньги со счета ООО участнику нельзя. Сначала нужно убедиться, что у компании действительно есть чистая прибыль, принять корпоративное решение и проверить, нет ли ограничений на выплату.
Для ООО порядок распределения прибыли закреплен в статье 28 Закона об ООО: решение можно принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, распределение прибыли и конфликты между участниками компаний.
Как выплатить дивиденды в ООО
Базовый порядок выглядит так:
Определить размер чистой прибыли по бухгалтерской отчетности.
Проверить, нет ли законодательных ограничений на распределение.
Провести общее собрание участников либо оформить решение единственного участника.
Определить сумму прибыли, которая направляется участникам.
Рассчитать долю каждого участника.
Выплатить деньги и удержать соответствующий налог.
Самостоятельного решения директора о выплате дивидендов недостаточно. Вопрос о распределении прибыли относится к компетенции участников общества.
Как распределяются дивиденды между участниками ООО
По общему правилу прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале.
Например:
Участник
Доля
Если распределяют 10 млн руб.
Участник № 1
60%
6 млн руб.
Участник № 2
30%
3 млн руб.
Участник № 3
10%
1 млн руб.
Но закон позволяет предусмотреть в уставе другой порядок распределения прибыли. Для установления такого порядка требуется единогласное решение участников.
Поэтому если собственники хотят распределять прибыль не пропорционально долям, сначала нужно проверить устав, а не просто указать произвольные суммы в протоколе.
Можно ли выплатить дивиденды единственному участнику
Да.
Если у ООО один участник, общее собрание не проводится. Он оформляет письменное решение о распределении части чистой прибыли и выплате ее себе.
В решении желательно указать:
период, за который распределяется прибыль;
размер чистой прибыли;
какую сумму направляют на выплату;
срок выплаты.
Когда нельзя выплачивать дивиденды
Даже при наличии прибыли существуют ограничения.
Общество не вправе распределять прибыль, в частности, пока полностью не оплачен уставный капитал или не выплачена действительная стоимость доли в предусмотренных законом случаях. Кроме того, нельзя выплачивать уже распределенную прибыль, если на момент выплаты компания отвечает признакам банкротства либо станет неплатежеспособной из-за выплаты. Ограничение действует и тогда, когда стоимость чистых активов окажется ниже уставного капитала и резервного фонда.
Это особенно важно для бизнеса, который формально показывает прибыль, но одновременно испытывает серьезный кассовый разрыв.
Можно ли выплатить дивиденды, если у компании есть долги
Само наличие кредиторской задолженности не означает автоматического запрета.
Компания может иметь кредиты, задолженность перед поставщиками и при этом оставаться финансово устойчивой.
Но если выплата участникам фактически оставляет общество без денег для исполнения обязательств либо приближает его к банкротству, риск существенно возрастает.
В дальнейшем такие выплаты могут стать предметом споров, особенно если компания вскоре окажется в банкротстве.
В какой срок нужно выплатить дивиденды
Для ООО срок устанавливается уставом или решением участников.
При этом он не может превышать 60 дней с даты принятия решения о распределении прибыли. Если отдельный срок вообще не установлен, применяется тот же 60-дневный срок.
Поэтому решение «распределить прибыль сейчас, а выплатить когда появятся деньги» без конкретного анализа финансов компании может создать дополнительный корпоративный спор.
Какие документы нужны для выплаты дивидендов
Минимально стоит подготовить:
бухгалтерскую отчетность → решение или протокол участников → расчет распределяемой прибыли → платежные документы → налоговый расчет.
В назначении платежа лучше прямо указывать, что выплачивается распределенная прибыль за соответствующий период.
Это позволяет отличить дивиденды от займа участнику, возврата денежных средств или иных выплат.
Нужно ли платить налог с дивидендов
Да. При выплате дивидендов организация выступает налоговым агентом и должна правильно определить и удержать налог с дохода получателя. ФНС отдельно указывает, что доход участника ООО при распределении прибыли относится к дивидендам для целей налогового законодательства.
Конкретная ставка зависит от статуса получателя и других обстоятельств, поэтому налоговый расчет лучше делать отдельно под каждого участника.
Можно ли распределить прибыль прошлых лет
Да, нераспределенная прибыль прошлых периодов также может быть направлена участникам, если она сохранилась у общества и отсутствуют ограничения на распределение.
При этом важно смотреть не только на старый показатель прибыли, но и на текущее финансовое состояние компании на момент принятия решения и фактической выплаты.
Что делать, если участники не могут договориться о дивидендах
Конфликты обычно возникают в двух ситуациях: мажоритарный участник не хочет распределять прибыль либо, наоборот, пытается вывести из компании слишком большую сумму.
Если решение о распределении прибыли не принято, сам по себе факт наличия прибыли обычно еще не означает, что участник может просто потребовать выплатить ему соответствующую часть.
Поэтому спор часто нужно начинать с анализа устава, корпоративных решений и действий других участников.
Как правильно распределить прибыль в ООО
Для бизнеса безопасная схема выглядит так:
проверить чистую прибыль → проверить чистые активы и признаки неплатежеспособности → посмотреть устав → принять решение участников → определить сумму и пропорции → удержать налог → выплатить деньги в установленный срок.
Основная ошибка собственников — воспринимать деньги на расчетном счете как личные деньги участников. Пока прибыль не распределена надлежащим корпоративным решением, распоряжаться ею как дивидендами нельзя.