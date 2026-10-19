Как выплатить дивиденды в ООО: порядок распределения прибыли, сроки и налоги

Для собственника бизнеса дивиденды — основной легальный способ вывести заработанную компанией прибыль. Но просто перевести деньги со счета ООО участнику нельзя. Сначала нужно убедиться, что у компании действительно есть чистая прибыль, принять корпоративное решение и проверить, нет ли ограничений на выплату.

Для ООО порядок распределения прибыли закреплен в статье 28 Закона об ООО: решение можно принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, распределение прибыли и конфликты между участниками компаний.