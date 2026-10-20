Предприниматель обнаружил недостачу товара после инвентаризации: как установить виновных и взыскать ущерб

Недостача сама по себе еще не означает, что деньги можно автоматически удержать из зарплаты продавца, кладовщика или администратора. Для взыскания ущерба работодателю нужно доказать не только сумму потерь, но и вину конкретного работника, его противоправное поведение и причинную связь между действиями сотрудника и недостачей.

Если процедура инвентаризации проведена формально, суд может отказать во взыскании даже при очевидном дефиците товара.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры со стороны работодателей, взыскание ущерба с работников и конфликты, связанные с материальной ответственностью.