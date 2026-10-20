Предприниматель обнаружил недостачу товара после инвентаризации: как установить виновных и взыскать ущерб

Недостача сама по себе еще не означает, что деньги можно автоматически удержать из зарплаты продавца, кладовщика или администратора. Для взыскания ущерба работодателю нужно доказать не только сумму потерь, но и вину конкретного работника, его противоправное поведение и причинную связь между действиями сотрудника и недостачей.
Если процедура инвентаризации проведена формально, суд может отказать во взыскании даже при очевидном дефиците товара.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры со стороны работодателей, взыскание ущерба с работников и конфликты, связанные с материальной ответственностью.
Что делать, если после инвентаризации выявлена недостача
Первое — правильно оформить саму инвентаризацию.
Нужно зафиксировать:
фактическое количество товара;
учетные остатки;
размер расхождения;
стоимость недостающего имущества;
состав комиссии;
дату проведения проверки;
участие материально ответственных лиц.
Если сотрудник отказался подписывать документы, это нужно отдельно оформить актом.
Чем хуже оформлена инвентаризация, тем проще работнику потом утверждать, что размер недостачи вообще не доказан.
Можно ли взыскать недостачу с продавца или кладовщика
Можно, если работодатель докажет его ответственность.
По общему правилу материальная ответственность работника ограничена. Полное взыскание ущерба возможно только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Особенно важен договор о полной материальной ответственности. Но его наличие еще не означает автоматическую обязанность сотрудника компенсировать любую недостачу.
Нужно проверить, можно ли вообще было заключать такой договор с конкретным работником и соответствует ли его должность установленным требованиям.
Что должен доказать работодатель
Для взыскания ущерба обычно важны четыре элемента:
Что нужно доказать
Пример
Реальный ущерб
Недостача товара на 500 тыс. руб.
Вина работника
Нарушение порядка хранения или учета
Противоправное поведение
Передача товара без оформления
Причинная связь
Именно это нарушение привело к недостаче
Если невозможно установить, почему возникла недостача, взыскание с конкретного сотрудника становится сложнее.
Что если к товару имели доступ несколько работников
Это одна из самых проблемных ситуаций.
Если складом одновременно пользовались пять сотрудников, а учет доступа отсутствовал, просто выбрать одного «ответственного» и предъявить ему весь ущерб рискованно.
Работодатель должен установить:
кто имел доступ;
кто принимал и отпускал товар;
кто отвечал за учет;
когда возникло расхождение;
были ли нарушения режима хранения.
Если действует коллективная материальная ответственность, нужно отдельно проверить, правильно ли она оформлена.
Нужно ли брать объяснение с сотрудника
Да.
До принятия решения о взыскании ущерба работодателю нужно затребовать письменное объяснение работника.
Если сотрудник отказывается его давать, это фиксируется актом.
Само отсутствие объяснения не освобождает работодателя от обязанности провести нормальную проверку. Нельзя заменить расследование одной записью «работник отказался объяснить недостачу».
Как рассчитать сумму ущерба
Взыскивается именно прямой действительный ущерб.
Например, если недостает товара, нужно определить его стоимость по данным учета с учетом правил трудового законодательства.
Нельзя автоматически включать в ущерб:
предполагаемую будущую прибыль;
наценку магазина;
штрафы, которые компания сама себе рассчитала;
абстрактные потери от снижения продаж.
Работодатель должен показать реальную стоимость утраченного имущества.
Можно ли удержать недостачу из зарплаты
Не всегда.
Для внесудебного взыскания существуют ограничения по размеру и срокам. Если сумма превышает допустимые пределы или работник не согласен с удержанием, работодателю придется обращаться в суд.
Поэтому схема «нашли недостачу на 700 тыс. руб. и просто удерживаем зарплату несколько месяцев» может закончиться отдельным трудовым спором уже против работодателя.
Что если сотрудник подписал расписку о долге
Такая расписка полезна, но сама по себе не заменяет доказательства.
Если работник написал: «обязуюсь выплатить 300 тыс. рублей», суд все равно может проверить, откуда возникла сумма и действительно ли ущерб причинен именно этим сотрудником.
Сильнее выглядит документ, в котором работник прямо признает конкретную недостачу, ее размер и обстоятельства возникновения.
Когда стоит обращаться в полицию
Если есть признаки хищения, подделки документов или умышленного присвоения товара, вопрос может выйти за рамки обычной материальной ответственности.
Например:
товар систематически выносился со склада;
сотрудник оформлял фиктивные возвраты;
деньги от продаж не поступали в кассу;
документы сознательно искажались.
В такой ситуации гражданское или трудовое взыскание ущерба может идти параллельно с обращением в правоохранительные органы.
Какие документы нужны для суда
Минимальный пакет обычно включает:
Инвентаризационные документы.
Акт о недостаче.
Трудовой договор.
Должностную инструкцию.
Договор о материальной ответственности, если он есть.
Объяснение работника или акт об отказе.
Документы о стоимости товара.
Материалы внутренней проверки.
Доказательства доступа сотрудника к имуществу.
Чем точнее работодатель связывает недостачу с действиями конкретного человека, тем сильнее иск.
Где работодатели чаще всего проигрывают
Обычно проблема возникает не в размере недостачи, а в процедуре.
Инвентаризацию провели без работника, договор о полной материальной ответственности оформлен неправильно, объяснение не затребовали, доступ к товару имели десятки людей, а причин возникновения дефицита никто не выяснял.
В такой ситуации даже крупная недостача не превращается автоматически в долг работника.
Рабочий алгоритм другой:
зафиксировать недостачу → провести внутреннюю проверку → установить доступ к товару → определить виновное лицо → запросить объяснение → рассчитать прямой ущерб → решить вопрос о добровольном возмещении или обращении в суд.
Именно такая последовательность дает работодателю реальную возможность взыскать ущерб, а не просто обнаружить проблему в бухгалтерии.