Собственник продал помещение, которое арендует бизнес: может ли новый владелец изменить условия договора

Продажа офиса, магазина, склада или другого помещения сама по себе не прекращает аренду. Для арендатора это принципиально: новый собственник обычно входит в уже существующие арендные отношения на тех условиях, которые действовали раньше.
Поэтому фраза «теперь помещение мое, подписывайте новый договор» еще не означает, что бизнес обязан соглашаться.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по коммерческой аренде, расторжение договоров и конфликты при смене собственника недвижимости.
Прекращается ли договор аренды после продажи помещения
По общему правилу нет.
Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
Новый собственник занимает место прежнего арендодателя.
То есть если у бизнеса был договор на пять лет с определенной арендной ставкой и порядком ее изменения, продажа помещения не обнуляет эти условия.
Может ли новый собственник повысить арендную плату
Только если это позволяет сам договор или закон.
Например, в договоре может быть предусмотрено:
ежегодное повышение на определенный процент;
индексация;
пересмотр ставки по установленной формуле;
право арендодателя изменить размер аренды при наступлении конкретных условий.
Тогда новый собственник получает те же права, которые были у прежнего.
Но просто написать:
С первого числа арендная плата увеличивается в два раза в связи со сменой собственника
недостаточно, если договор такого права не дает.
Нужно ли подписывать новый договор аренды
Не обязательно.
Если действующий договор продолжает действовать, смена собственника сама по себе не требует заключать договор заново.
На практике новый владелец может предложить:
дополнительное соглашение;
новый договор;
иные коммерческие условия.
Подписывать их стоит только после сравнения с действующим договором.
Иногда под видом «технического переоформления» арендатору предлагают существенно ухудшить условия.
Может ли новый владелец потребовать освободить помещение
Не только потому, что он его купил.
Чтобы прекратить аренду, нужны предусмотренные договором или законом основания.
Например, значение могут иметь:
истечение срока;
право на односторонний отказ;
существенные нарушения арендатора;
специальные условия самого договора.
Если аренда срочная и бизнес надлежащим образом исполняет обязательства, одного желания нового собственника использовать помещение самостоятельно обычно недостаточно.
Что если договор аренды бессрочный
Тогда ситуация отличается.
При аренде на неопределенный срок закон допускает отказ от договора с предварительным уведомлением другой стороны.
Поэтому после покупки помещения новый собственник может воспользоваться этим механизмом, соблюдая предусмотренный законом и договором срок предупреждения.
Именно поэтому арендатору важно сначала определить, срочный договор действует или фактически стал бессрочным.
Новый собственник требует обеспечительный платеж повторно
Если обеспечительный платеж уже был передан прежнему арендодателю, нельзя автоматически считать, что арендатор обязан внести такую же сумму еще раз.
Нужно выяснить:
как оформлена продажа помещения;
что произошло с обеспечительным платежом;
передавались ли обязательства новому собственнику;
что предусмотрено договором аренды.
Лучше запросить письменное подтверждение учета ранее внесенной суммы.
Кому теперь платить аренду
После подтверждения перехода права аренду нужно перечислять новому арендодателю.
Но не стоит менять реквизиты только по письму неизвестного лица.
Полезно проверить сведения о собственнике и получить надлежащее уведомление о смене арендодателя и платежных реквизитов.
Особенно это важно, если прежний собственник одновременно продолжает требовать оплату.
Что происходит с долгами прежнего собственника
Продажа помещения не означает автоматически, что все старые взаимные требования исчезают.
Например, до продажи мог возникнуть спор о:
переплате аренды;
неотделимых улучшениях;
ремонте;
обеспечительном платеже;
коммунальных расходах.
По каждому такому требованию нужно отдельно определять, к кому оно предъявляется после смены собственника.
Что проверить арендатору после получения уведомления о продаже
Я бы начал с пяти документов:
Действующий договор аренды.
Все дополнительные соглашения.
Выписка из ЕГРН по помещению.
Уведомление о смене собственника.
Документы по обеспечительному платежу и расчетам.
После этого уже можно оценивать требования нового владельца.
Когда изменение условий действительно возможно
Продажа недвижимости не «замораживает» договор навсегда.
Условия могут измениться, если:
стороны сами подпишут соглашение;
механизм изменения уже предусмотрен договором;
возникло установленное законом основание;
закончился действующий договор и обсуждается новый.
Но сама смена фамилии или компании в графе «арендодатель» такого основания не создает.
Что делать, если новый собственник давит на арендатора
Не нужно сразу подписывать новый договор или соглашаться на повышение ставки.
Сначала стоит письменно запросить правовое основание требований и сопоставить его с действующим договором.
Если помещение критично для бизнеса, особенно важно заранее проверить возможность одностороннего отказа, срок аренды и порядок изменения цены.
Для арендатора основное правило простое: покупатель недвижимости приобретает помещение уже вместе с существующей арендой, а не получает возможность заново установить любые условия по своему усмотрению.