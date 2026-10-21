Собственник продал помещение, которое арендует бизнес: может ли новый владелец изменить условия договора

Продажа офиса, магазина, склада или другого помещения сама по себе не прекращает аренду. Для арендатора это принципиально: новый собственник обычно входит в уже существующие арендные отношения на тех условиях, которые действовали раньше.

Поэтому фраза «теперь помещение мое, подписывайте новый договор» еще не означает, что бизнес обязан соглашаться.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по коммерческой аренде, расторжение договоров и конфликты при смене собственника недвижимости.