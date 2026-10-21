Работник не выходит на связь во время удаленной работы: как оформить нарушение и не проиграть суд

Удаленная работа не означает, что сотрудник может исчезнуть на несколько дней без объяснений. Но и работодателю нельзя автоматически считать любое отсутствие в мессенджере прогулом.
Для спора важно доказать, какой режим работы был установлен, когда сотрудник обязан был быть на связи и какие конкретно обязанности он не выполнил.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры со стороны работодателей, дисциплинарные взыскания и увольнения сотрудников.
Когда отсутствие удаленного сотрудника считается нарушением
Сначала нужно посмотреть трудовой договор и локальные акты.
В них желательно определить:
рабочие часы;
периоды, когда сотрудник обязан быть доступен;
каналы связи;
сроки ответа на сообщения;
порядок постановки задач;
способ подтверждения начала и окончания работы.
Если ничего этого не установлено, доказать нарушение сложнее.
Формулировка «сотрудник весь день не отвечал в Telegram» сама по себе слабая, если Telegram вообще не закреплен как рабочий канал.
Можно ли уволить удаленного сотрудника за то, что он не выходит на связь
Для дистанционных работников ТК РФ предусматривает специальное основание: при определенных условиях трудовой договор может быть прекращен, если работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам работы более двух рабочих дней подряд после соответствующего запроса работодателя.
Но использовать это основание нужно строго по процедуре.
Нельзя просто написать в корпоративном чате «где вы?» и на следующий день увольнять сотрудника.
Как правильно зафиксировать отсутствие связи
Работодателю нужно собирать доказательства последовательно.
Полезны:
Доказательство
Что подтверждает
Корпоративная почта
Отсутствие ответа
Рабочий мессенджер
Попытки связаться
CRM или таск-система
Невыполненные задачи
Логи доступа
Отсутствие подключения
Служебная записка руководителя
Конкретные обстоятельства
Акт
Период отсутствия взаимодействия
Лучше фиксировать не просто «не отвечает», а конкретно:
09:30 — направлен запрос; 12:00 — ответа нет; 16:00 — задача не выполнена; следующий рабочий день — повторный запрос без ответа.
Что писать сотруднику
Сообщение должно быть рабочим и понятным.
Например:
Просим до 15:00 подтвердить получение сообщения, сообщить причины отсутствия взаимодействия и предоставить информацию о выполнении задач по проекту.
Лучше использовать сразу те каналы, которые предусмотрены трудовым договором или внутренними правилами компании.
Если сотрудник пропал полностью, можно продублировать обращение по электронной почте и иными известными способами.
Нужно ли требовать объяснительную
Если работодатель планирует применять дисциплинарное взыскание, процедура статьи 193 ТК РФ имеет принципиальное значение.
У работника нужно запросить письменное объяснение.
Если он его не предоставляет в установленный срок, составляется соответствующий акт.
Одна из типичных ошибок работодателя — сразу издать приказ о наказании, не дав сотруднику возможности объяснить причины отсутствия.
Что если сотрудник потом принес больничный
Тогда ситуация может полностью измениться.
Отсутствие связи может быть связано с болезнью, экстренной госпитализацией, технической аварией или другой уважительной причиной.
Поэтому до применения жесткого взыскания нужно проверить объяснение сотрудника и подтверждающие документы.
Сам факт того, что работодатель несколько дней не мог связаться с работником, еще не означает виновного нарушения.
Можно ли считать это прогулом
С удаленной работой этот вопрос сложнее, чем с обычным офисным сотрудником.
Прогул связан с отсутствием на рабочем месте без уважительной причины, а у дистанционного работника организация рабочего места принципиально иная.
Поэтому работодателю обычно безопаснее опираться не на эмоциональную формулировку «он исчез», а на конкретные нормы о дистанционной работе, обязанности взаимодействовать и специальное основание прекращения договора.
Что если сотрудник отвечает, но ничего не делает
Это уже другой тип нарушения.
Сотрудник может формально быть онлайн, но систематически не выполнять задачи.
Тогда нужно доказывать не отсутствие связи, а неисполнение трудовых обязанностей:
какие задачи поставлены;
когда;
в какой срок;
были ли они выполнимы;
что именно не сделано;
были ли уважительные причины.
Для дисциплинарного взыскания конкретика здесь особенно важна.
Какие ошибки работодателя чаще всего приводят к проигрышу
Обычно проблема не в поведении сотрудника, а в оформлении.
Например:
рабочие каналы связи нигде не закреплены;
нет доказательств запросов работодателя;
не зафиксирован период отсутствия;
не запросили объяснение;
приказ оформлен с нарушением сроков;
сотрудник предоставил уважительную причину, но ее проигнорировали.
В трудовом споре суд будет проверять именно процедуру.
Как оформить нарушение удаленного работника
Безопасный алгоритм выглядит так:
проверить трудовой договор → зафиксировать отсутствие взаимодействия → направить официальный запрос → сохранить доказательства доставки → запросить объяснение → оценить уважительность причин → только после этого принимать решение о взыскании или увольнении.
Удаленный формат работы не освобождает сотрудника от трудовой дисциплины. Но работодателю важно доказать не абстрактное «пропал из чата», а конкретное нарушение установленного порядка взаимодействия и рабочих обязанностей.