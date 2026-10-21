Работник не выходит на связь во время удаленной работы: как оформить нарушение и не проиграть суд

Удаленная работа не означает, что сотрудник может исчезнуть на несколько дней без объяснений. Но и работодателю нельзя автоматически считать любое отсутствие в мессенджере прогулом.

Для спора важно доказать, какой режим работы был установлен, когда сотрудник обязан был быть на связи и какие конкретно обязанности он не выполнил.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры со стороны работодателей, дисциплинарные взыскания и увольнения сотрудников.