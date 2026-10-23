Должник предлагает мировое соглашение вместо исполнения решения суда: какие условия защитят кредитора

Мировое соглашение после вынесения решения суда может быть выгодно кредитору: должник признает долг, предлагает график платежей и иногда готов дать дополнительное обеспечение. Но есть и риск — исполнительное взыскание фактически откладывается, а за это время должник может ухудшить свое финансовое положение.

Поэтому соглашаться имеет смысл только тогда, когда условия мирового соглашения реально усиливают позицию кредитора, а не просто дают должнику еще несколько месяцев.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, мировые соглашения и исполнительное производство.