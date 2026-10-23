Должник предлагает мировое соглашение вместо исполнения решения суда: какие условия защитят кредитора

Мировое соглашение после вынесения решения суда может быть выгодно кредитору: должник признает долг, предлагает график платежей и иногда готов дать дополнительное обеспечение. Но есть и риск — исполнительное взыскание фактически откладывается, а за это время должник может ухудшить свое финансовое положение.
Поэтому соглашаться имеет смысл только тогда, когда условия мирового соглашения реально усиливают позицию кредитора, а не просто дают должнику еще несколько месяцев.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, мировые соглашения и исполнительное производство.
Стоит ли соглашаться на мировое соглашение после решения суда
Если решение уже вынесено в пользу кредитора, его позиция сильнее, чем до суда.
Поэтому мировое соглашение должно давать кредитору что-то дополнительное:
более короткий и понятный график;
обеспечение;
поручительство;
залог;
частичную оплату сразу;
компенсацию за отсрочку;
понятные последствия просрочки.
Если должник предлагает только «дайте нам еще шесть месяцев», кредитору нужно сравнить это с обычным исполнительным производством.
Что обязательно включить в мировое соглашение
Самое важное — максимально точный график.
Нужно указать:
Условие
Что прописать
Общая сумма долга
Точный остаток
Платежи
Сумма каждого платежа
Сроки
Конкретные даты
Реквизиты
Куда перечислять деньги
Проценты или компенсация
Если отсрочка платная
Обеспечение
Залог, поручительство
Просрочка
Последствия нарушения графика
Формулировки вроде «должник оплачивает долг по мере поступления денежных средств» для кредитора практически бесполезны.
Лучше требовать первый платеж до утверждения соглашения
Это один из наиболее практичных способов проверить реальность намерений должника.
Если компания утверждает, что готова погашать задолженность, но не может перечислить даже небольшую часть до подписания мирового, это повод внимательнее оценить предложение.
Частичная оплата до утверждения соглашения одновременно уменьшает долг и показывает, что речь идет не только о попытке затянуть взыскание.
Нужно ли требовать залог или поручительство
Если сумма существенная — желательно.
Например, должник просит рассрочку на год. За этот период его финансовое состояние может сильно измениться.
Дополнительным обеспечением могут стать:
залог недвижимости;
залог автомобиля или оборудования;
поручительство собственника бизнеса;
поручительство другой платежеспособной компании;
иное ликвидное обеспечение.
Особенно осторожно стоит относиться к поручительству другой компании той же группы, если у нее такое же нестабильное финансовое положение.
Что делать с неустойкой и процентами
Не стоит автоматически списывать их только ради мирового соглашения.
Можно предусмотреть компромисс:
например, часть неустойки кредитор прощает только при условии полного соблюдения графика.
Это дает должнику стимул платить вовремя.
Конструкция может выглядеть так: при своевременном исполнении кредитор отказывается от части санкций, а при нарушении условий должник обязан погасить полную согласованную сумму.
Главное — сформулировать механизм ясно и без двусмысленности.
Что прописать на случай первой же просрочки
Это один из ключевых пунктов.
Если должник нарушил первый платеж, кредитору невыгодно еще десять месяцев ждать окончания всего графика.
Поэтому стоит предусмотреть, что при просрочке:
оставшаяся сумма долга становится подлежащей немедленному исполнению.
Так кредитор быстрее возвращается к принудительному взысканию.
Можно ли сохранить обеспечение, которое уже есть
Этот вопрос нужно проверить отдельно.
Если до мирового соглашения был залог, поручительство или иная гарантия исполнения, не стоит случайно отказаться от нее новой формулировкой.
Нужно прямо определить, сохраняется ли обеспечение до полного исполнения мирового соглашения.
То же относится к арестам и обеспечительным мерам: их судьбу лучше понимать до подписания документа.
Что если должник уже на грани банкротства
Тогда мировое соглашение требует особенно осторожной оценки.
Стоит проверить:
судебные дела;
исполнительные производства;
налоговую задолженность;
признаки вывода активов;
заявления о банкротстве;
имущество должника.
Если активы быстро исчезают, длительная рассрочка может оказаться хуже немедленного исполнительного производства.
Кроме того, отдельные действия должника незадолго до банкротства могут впоследствии оспариваться.
Нужна ли санкция суда
Если речь идет о мировом соглашении в рамках уже рассматриваемого судебного дела или на стадии исполнения судебного акта, оно утверждается судом в установленном процессуальном порядке.
Суд проверяет, не противоречат ли его условия закону и не нарушают ли права других лиц.
После утверждения условия становятся частью судебного урегулирования, а при нарушении кредитор может использовать предусмотренный законом механизм принудительного исполнения.
Какие формулировки опасны для кредитора
Я бы особенно осторожно относился к таким условиям:
«Стороны не имеют друг к другу никаких претензий».
Если значительная часть долга еще не выплачена, такая формулировка требует очень внимательной редакции.
Также рискованны:
неопределенные сроки;
возможность должника самостоятельно переносить платежи;
автоматическое прощение части долга сразу после утверждения;
отказ от обеспечения до полной оплаты;
отсутствие последствий просрочки.
Мировое соглашение должно закрывать спор после исполнения, а не лишать кредитора требований раньше времени.
Что проверить перед подписанием
Перед согласием на мировое лучше ответить на пять вопросов:
Почему должник не может исполнить решение сейчас?
Есть ли у него имущество?
Какой первый платеж он готов сделать немедленно?
Чем обеспечена оставшаяся сумма?
Что произойдет при первой просрочке?
Если ответы на эти вопросы слабые, соглашение может оказаться обычной отсрочкой за счет кредитора.
Какие условия действительно защищают кредитора
Хорошее мировое соглашение обычно строится так:
частичная оплата сразу → конкретный график → дополнительное обеспечение → сохранение значимой части санкций до полного исполнения → досрочное взыскание остатка при просрочке.
Если должник действительно хочет урегулировать долг, такие условия обычно не должны быть для него неожиданными. А кредитору они позволяют не менять уже выигранное решение суда на очередное обещание заплатить когда-нибудь позже.