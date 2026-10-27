Банк заблокировал операции компании по 115-ФЗ: как бизнесу снять ограничения и сохранить счет

Блокировка операций по расчетному счету может остановить работу компании за один день. Невозможно заплатить поставщикам, перечислить деньги подрядчикам, вывести средства на хозяйственные расходы, а контрагенты начинают опасаться проблем с платежеспособностью.
При этом фраза «банк заблокировал счет по 115-ФЗ» часто слишком упрощает ситуацию. Банк может отказать в конкретной операции, ограничить дистанционное обслуживание, запросить подтверждающие документы или применить другие меры. Поэтому сначала нужно выяснить что именно ограничено и на каком основании. Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать клиенту причины ограничений и порядок их снятия.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры с банками, договорные конфликты и защиту предпринимателей при ограничениях операций по счетам.
Почему банк может заблокировать операцию по 115-ФЗ
Банки обязаны контролировать операции клиентов и оценивать их с точки зрения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Повышенное внимание могут вызвать операции, которые отличаются от обычной деятельности компании: резкий рост оборота, поступление крупных сумм с последующим быстрым переводом, платежи большому количеству физических лиц, отсутствие очевидной связи между назначением платежа и видом бизнеса.
Но подозрение банка не означает, что компания действительно совершает незаконные операции.
Задача предпринимателя состоит в том, чтобы объяснить экономический смысл движения денег и подтвердить его документами.
Какие документы обычно запрашивает банк
Универсального перечня нет. Он зависит от конкретной операции.
Банк может запросить:
договоры с контрагентами;
счета, УПД, накладные и акты;
сведения о происхождении денег;
налоговую отчетность;
документы на аренду офиса или склада;
информацию о сотрудниках;
пояснения по конкретным платежам;
документы, подтверждающие фактическую деятельность компании.
Ошибка бизнеса заключается в отправке документов без объяснений.
Лучше не просто приложить двадцать договоров, а показать банку понятную схему: откуда пришли деньги, за что компания их получила, кому перечисляет и почему эта операция соответствует ее деятельности.
Как объяснить банку экономический смысл операций
Предположим, компания получила 8 млн рублей от заказчика и через два дня перечислила 6 млн поставщику.
Само по себе быстрое движение денег может вызвать вопросы.
В пояснениях нужно показать:
договор с заказчиком → получение оплаты → договор с поставщиком → закупка товара или материалов → последующая поставка либо выполнение работ.
Если каждый этап подтвержден документами, операция выглядит иначе, чем простой транзит средств через банковский счет.
Что делать, если банк отказал в проведении платежа
Сначала нужно получить информацию о причинах отказа и представить банку документы, которые подтверждают законность и экономический смысл операции.
Банк России описывает такую процедуру как механизм реабилитации клиента. После получения заявления и документов банк должен повторно рассмотреть ситуацию; в материалах регулятора указан срок рассмотрения в семь рабочих дней.
Поэтому спор с банком лучше начинать не с эмоциональной претензии, а с полноценного пакета доказательств.
Что делать, если банк не снял ограничения
Если банк после рассмотрения документов не изменил свое решение, в предусмотренных законом случаях его можно обжаловать через Межведомственную комиссию при Банке России.
Банк России прямо указывает на возможность обращения в МВК при отказе в реабилитации клиента. Для отдельных мер, связанных с высоким уровнем риска, действуют специальные сроки и порядок обжалования.
Здесь особенно важно приложить не только документы, которые уже направлялись банку, но и понятное объяснение хозяйственной деятельности компании.
Что такое высокий уровень риска
Помимо оценки самого банка, для юридических лиц и ИП используется платформа Банка России «Знай своего клиента».
Бизнес может проверить присвоенный ему уровень риска через сервис Банка России. Если высокий уровень риска присвоен платформой, законодательство предусматривает механизм его обжалования.
Игнорировать такой статус опасно: он способен осложнить работу не только с одним конкретным банком.
Стоит ли сразу открывать счет в другом банке
Иногда предприниматель пытается решить проблему просто: открыть новый расчетный счет и перевести туда деятельность.
Но если причина ограничения связана не с технической ошибкой конкретного банка, а с характером операций или оценкой риска компании, проблема может повториться.
Сначала полезнее понять, какие именно операции вызвали вопросы, и привести банковскую модель бизнеса в соответствие с реальной хозяйственной деятельностью.
Какие ошибки бизнеса ухудшают ситуацию
Проблемы часто возникают, когда компания:
не отвечает на запрос банка;
отправляет формальные документы без пояснений;
предоставляет договоры, которые не совпадают с назначением платежей;
продолжает проводить однотипные спорные операции;
переводит весь оборот в другой банк сразу после возникновения вопросов.
Поведение компании после первого запроса тоже может учитываться при дальнейшей оценке клиента.
Как подготовить ответ банку по 115-ФЗ
Хороший ответ обычно состоит не из одной фразы «операции законны», а из нескольких связанных блоков.
Нужно объяснить:
чем занимается компания → кто ее основные контрагенты → откуда формируется выручка → какие расходы несет бизнес → какой экономический смысл имеет спорный платеж → какими документами это подтверждается.
Если операции действительно связаны с обычной деятельностью компании, задача состоит в том, чтобы сделать эту связь очевидной для банка.
Как снизить риск новых блокировок
Не стоит воспринимать банковский контроль как проблему, которая появляется только после блокировки.
Для бизнеса важно, чтобы движение денег соответствовало реальной хозяйственной модели: назначения платежей были понятными, документы оформлялись своевременно, налоговая нагрузка соответствовала деятельности, а операции по счету можно было объяснить без создания документов задним числом.
Если банк уже применил ограничения, главное не пытаться просто «убежать» в другую кредитную организацию. Сначала нужно установить причину, подготовить доказательства реальной деятельности и пройти предусмотренную процедуру обжалования.
В большинстве таких ситуаций спор идет не о том, существует ли бизнес в принципе, а о том, может ли компания документально объяснить банку происхождение денег и экономический смысл своих операций.