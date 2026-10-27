Банк заблокировал операции компании по 115-ФЗ: как бизнесу снять ограничения и сохранить счет

Блокировка операций по расчетному счету может остановить работу компании за один день. Невозможно заплатить поставщикам, перечислить деньги подрядчикам, вывести средства на хозяйственные расходы, а контрагенты начинают опасаться проблем с платежеспособностью.

При этом фраза «банк заблокировал счет по 115-ФЗ» часто слишком упрощает ситуацию. Банк может отказать в конкретной операции, ограничить дистанционное обслуживание, запросить подтверждающие документы или применить другие меры. Поэтому сначала нужно выяснить что именно ограничено и на каком основании. Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать клиенту причины ограничений и порядок их снятия.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры с банками, договорные конфликты и защиту предпринимателей при ограничениях операций по счетам.