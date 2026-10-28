Арендодатель удерживает обеспечительный платеж после выезда арендатора: как взыскать деньги

Обеспечительный платеж часто вносится еще до начала аренды и может составлять одну или несколько месячных ставок. Пока договор действует, такой механизм удобен обеим сторонам: собственник получает финансовую гарантию, арендатор понимает, что при нормальном завершении аренды деньги должны быть возвращены или зачтены.
Проблема возникает после выезда. Помещение уже передано, ключи возвращены, обязательства фактически закончились, а арендодатель продолжает удерживать обеспечительный платеж, не объясняя расчет или ссылаясь на будущие возможные претензии.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по коммерческой аренде, возврат обеспечительных платежей и взыскание задолженности.
Что такое обеспечительный платеж по договору аренды
Обеспечительный платеж используется как способ обеспечить возможные денежные обязательства арендатора.
Например, стороны могут предусмотреть, что из него покрываются:
задолженность по аренде;
коммунальные платежи;
неустойка;
ущерб помещению;
иные прямо согласованные суммы.
Поэтому сначала нужно смотреть не только на размер платежа, но и на то, какие именно обязательства он обеспечивает по тексту договора.
Когда арендодатель обязан вернуть обеспечительный платеж
Обычно право на возврат возникает после прекращения договора и исполнения арендатором обеспеченных обязательств.
Например:
договор прекращен → помещение возвращено → задолженности нет → имущество передано без повреждений → оснований для дальнейшего удержания денег не остается.
Но конкретный срок возврата должен определяться по договору.
Иногда стороны устанавливают 10, 30 или 60 дней после подписания акта возврата помещения.
Может ли арендодатель удержать платеж из-за долга
Да, если договор позволяет зачесть обеспечительный платеж в счет задолженности.
Но удержать можно не произвольную сумму, а реально существующее обязательство.
Например, если обеспечительный платеж составляет 1 млн рублей, а задолженность по аренде 200 тыс., собственник не всегда вправе оставить у себя весь миллион.
Нужно смотреть порядок зачета и обязанность вернуть остаток.
Что если арендодатель заявил о повреждениях помещения
Это одна из самых распространенных причин спора.
После выезда собственник может заявить, что необходимо:
перекрасить стены;
заменить напольное покрытие;
отремонтировать двери;
восстановить инженерные системы;
провести генеральный ремонт.
Но сам список работ еще не доказывает обязанность арендатора их оплачивать.
Нужно установить, что речь идет именно о повреждениях, а не об обычном износе.
Как доказать состояние помещения при выезде
Главный документ — акт возврата.
Если в нем указано, что помещение принято без замечаний, арендодателю позднее сложнее заявлять о серьезных повреждениях, которые существовали уже на момент передачи.
Полезны также:
фотографии;
видео;
переписка;
акт осмотра;
документы о ремонте;
показания представителей сторон.
Особенно важно фиксировать состояние помещения до того, как доступ к нему полностью перейдет собственнику.
Можно ли удержать деньги на будущий ремонт
Не всегда.
Фраза «мы еще посчитаем расходы и потом вернем остаток» сама по себе не дает арендодателю права удерживать платеж неопределенно долго.
Если собственник ссылается на повреждения, логично потребовать:
перечень дефектов → документы о причине их возникновения → расчет стоимости восстановления → подтверждение связи с действиями арендатора.
Без этого удержание всей суммы может оказаться необоснованным.
Что если помещение возвращено позже срока
Тогда обеспечительный платеж может использоваться для покрытия дополнительных начислений, если это предусмотрено договором.
Например, аренда формально прекращена 1 марта, но помещение фактически передано только 15 марта.
У собственника может возникнуть требование за период фактического использования.
Именно поэтому дата акта возврата имеет большое значение.
Можно ли взыскать обеспечительный платеж как неосновательное обогащение
В ряде случаев да, но правовую конструкцию нужно выбирать с учетом договора.
Если после прекращения аренды основания удерживать деньги отпали, а арендодатель их не возвращает, арендатор может требовать возврата соответствующей суммы.
При этом важно учитывать, что первоначально деньги были получены на договорном основании.
Поэтому в суде обычно анализируется, сохранилось ли это основание после прекращения обязательств.
Что если в договоре написано, что обеспечительный платеж не возвращается
Такая формулировка требует отдельной проверки.
Иногда обеспечительный платеж по названию фактически является иным платежом: платой за предоставление помещения, компенсацией расходов или заранее согласованной суммой при досрочном прекращении договора.
Суд будет смотреть не только на название, но и на экономический смысл условия.
Если платеж должен обеспечивать конкретные обязательства, вопрос о его безусловной невозвратности может стать предметом спора.
Какие документы нужны для взыскания
Арендатору желательно подготовить:
Договор аренды.
Документы о перечислении обеспечительного платежа.
Соглашение о прекращении договора, если оно было.
Акт возврата помещения.
Сверку расчетов.
Подтверждение оплаты аренды и коммунальных расходов.
Переписку с арендодателем.
Требование о возврате денег.
Если собственник заявляет встречные требования, нужно запросить их расчет и подтверждающие документы.
Можно ли взыскать проценты за пользование деньгами
Если срок возврата наступил, а арендодатель продолжает удерживать деньги без оснований, помимо основной суммы может возникнуть вопрос о взыскании процентов за период просрочки.
Для бизнеса это особенно важно, если обеспечительный платеж крупный и удерживается несколько месяцев.
Поэтому в претензии лучше указывать не только требование вернуть основную сумму, но и дату, с которой арендодатель допустил просрочку.
Как строить позицию арендатора
Сильнее всего выглядит простая и понятная последовательность:
аренда прекращена → помещение передано → задолженности погашены → замечаний при возврате нет → обеспечительный платеж не возвращен → обоснованный расчет удержания отсутствует.
Если арендодатель хочет оставить деньги у себя, именно ему придется объяснить, какое обязательство арендатора они продолжают обеспечивать и из чего складывается удерживаемая сумма.
Обеспечительный платеж не должен превращаться в дополнительный доход собственника только потому, что деньги уже находятся у него. После завершения аренды нужно проверить, существуют ли реальные требования к арендатору или основание для удержания уже прекратилось.