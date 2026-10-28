Арендодатель удерживает обеспечительный платеж после выезда арендатора: как взыскать деньги

Обеспечительный платеж часто вносится еще до начала аренды и может составлять одну или несколько месячных ставок. Пока договор действует, такой механизм удобен обеим сторонам: собственник получает финансовую гарантию, арендатор понимает, что при нормальном завершении аренды деньги должны быть возвращены или зачтены.

Проблема возникает после выезда. Помещение уже передано, ключи возвращены, обязательства фактически закончились, а арендодатель продолжает удерживать обеспечительный платеж, не объясняя расчет или ссылаясь на будущие возможные претензии.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по коммерческой аренде, возврат обеспечительных платежей и взыскание задолженности.