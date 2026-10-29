Отказ в выкупе земельного участка под зданием: как собственнику недвижимости оспорить решение администрации

Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, расположенной на государственной или муниципальной земле, во многих случаях имеет исключительное право приобрести соответствующий земельный участок в собственность или аренду без торгов.

Это прямо предусмотрено статьей 39.20 Земельного кодекса РФ. Закон исходит из принципа единства судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости: если здание принадлежит частному собственнику, он получает преимущественное право оформить землю под ним.

Но на практике уполномоченные органы нередко отказывают в выкупе. Тогда нужно проверять не сам факт отказа, а конкретное основание, на которое сослалась администрация.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю земельные споры, выкуп государственных и муниципальных участков и оспаривание отказов уполномоченных органов.